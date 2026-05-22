Huurmarkt nodig om woningmarkt van het slot te krijgen

Elf jaar na de start als buy-to-let-financier is NIBC Vastgoed Hypotheek uitgegroeid tot een vaste waarde voor professionele beleggers. Accountmanagers Sander Vis en Amer Jagesar spreken over flexibiliteit, ondernemerschap en hun liefdesverklaring aan de huurmarkt.

Met de campagne 'NIBC loves de huurmarkt' zet NIBC bewust een positieve toon in een sector die de laatste jaren stevig onder vuur lag. Strengere huurregulering, een wankelend Box 3-stelsel en politieke kritiek op de vastgoedbelegger drukken het sentiment. 'Maar de maatschappij heeft deze partijen gewoon nodig om de woningmarkt van het slot te krijgen', zegt Vis. 'En dus: we love de huurmarkt.'

De campagne vestigt de aandacht op NIBC Vastgoed Hypotheek , het onderdeel dat zich richt op het financieren van verhuurde woningen. 'We waren tien jaar geleden een van de eerste partijen die dit deden', vult Jagesar aan.

Verschuiving naar de professionele belegger

De klantenkring is in die tien jaar duidelijk veranderd. Waar NIBC ooit begon onder de naam Buy-to-let voor partijen met één tot drie panden, schuift het accent op naar de professionele vastgoedbelegger. 'Door de verschuiving in wet- en regelgeving zien we dat de kleinere belegger zijn investeringen heroverweegt', legt Vis uit. 'Maar de echte professional blijft bereid om in verhuurd vastgoed te investeren, ondanks alles wat er speelt.'

Veel klanten herstructureren hun portefeuille. Ze schuiven panden van Box 3 naar een BV of CV, vaak met het oog op de volgende generatie. NIBC denkt daarin mee: bij overgang naar een nieuwe entiteit kunnen bestaande leningcondities worden overgezet. 'Heel prettig als een klant nog een rentecontract heeft met een gunstige rente', merkt Jagesar op. 'Dan hoeft hij zijn contract niet open te breken.'

Van horecapand naar appartementen

Hoe die ondernemende aanpak in de praktijk uitpakt, blijkt uit recente klantcases. Vis begeleidde een binnenstedelijke herontwikkeling waarbij een leeg horecapand werd getransformeerd tot achtappartementen. NIBC verstrekte achtereenvolgens een herfinanciering, een bouwfinanciering en uiteindelijk een beleggingsfinanciering – zonder dat de klant tussentijds opnieuw moest aankloppen. 'Wij rollen dat in één keer door. Dat is heel fijn voor zo'n klant.'

Zijn collega werkt aan een vergelijkbaar project: een kantoorpand dat ruimte biedt voor 27 appartementen. Daar bleek de bouw veel sneller te gaan dan vooraf ingeschat. 'We hadden vijf trekkingen uit het bouwdepot afgesproken, maar zagen dat die elkaar veel sneller opvolgden. Toen hebben we besloten om twee trekkingen in één te doen, zodat de klant niet in de knel komt met zijn facturen.'

Korte lijnen, ondernemende bank

Wat NIBC volgens beide accountmanagers onderscheidt, is de combinatie van snelheid, flexibiliteit en persoonlijk contact. Een aanvraag levert binnen een aantal werkdagen een indicatieve termsheet op. Bevoegdheden liggen diep in de organisatie, waardoor beslissingen snel worden genomen. 'We noemen het zelf de Think Yes mentality', zegt Vis. 'Op een ondernemende manier meedenken met de klant.'

Tegelijk hechten beiden aan eerlijkheid. Wie niet binnen het financieringskader past, krijgt snel duidelijkheid. 'Als iets echt niet past, zeggen we dat ook meteen', stelt Jagesar. 'Realistisch en snel communiceren hoort bij ons verhaal. Niet alleen wat we wél doen, maar ook waar we eerlijk in zijn.'

Doelgroep en verduurzaming

NIBC Vastgoed Hypotheek richt zich op beleggers met minimaal drie verhuurde panden. De financieringen lopen van 100.000 tot circa 15 miljoen euro. Privépersonen in Box 3, vennootschappen, stichtingen en vastgoed-cv's: vrijwel elke juridische structuur is financierbaar.

Verduurzaming krijgt steeds meer gewicht. Klanten willen nieuwbouwkwaliteit in hun portefeuille om onderhoudslasten laag en huurderscomfort hoog te houden. NIBC paste de voorwaarden daarop aan: bij een energielabel A of B financiert de bank tot 65 procent aflossingsvrij, waar dat eerder 60 procent was. 'Een win-winsituatie', vindt de accountmanager. 'Voor financier, huurder én verhuurder.'

Werkgebied? Heel Nederland. 'We gaan graag bij klanten op bezoek, van noord tot zuid', besluit Jagesar. 'Misschien inefficiënt, maar daarmee krijg je wél die persoonlijke aandacht.'

Die persoonlijke benadering is ook terug te zien op de Provada, waar NIBC Vastgoed Hypotheek van 9 tot en met 11 juni met een eigen stand aanwezig is.

