Prologis zoekt actief duurzame oplossingen die verder gaan dan regelgeving vraagt

Ook in de logistieke vastgoedsector ligt in toenemende mate de focus op duurzaamheid. Dit vraagt onder andere om een herziening van hoe distributiecentra worden ontworpen en beheerd. Vastgoedontwikkelaar Prologis zet hierin de norm door te pionieren met de duurzame bouw van logistiek vastgoed en gaat hier steeds verder in.

‘Primair maken wij gebouwen voor een logistiek proces en bieden we diensten rondom die gebouwen aan die de operatie van de huurder ondersteunen. Maar in die gebouwen werken ook mensen en is het belangrijk om een prettige en gezonde werkomgeving te creëren’, zegt Arthur van Kooij. Hij leidt als Senior Vice President Development Management de ontwikkelingsactiviteiten van Prologis in Noord-Europa, waaronder onder andere Zweden, Nederland, België en Duitsland, en is verantwoordelijk voor alle nieuwbouw. In Nederland heeft Prologis 115 gebouwen met zo’n 2,8 miljoen vierkante meter in beheer.

Uitstekende werkplekken

Prologis wil voor klanten een partner zijn, die actief bijdraagt aan de verduurzaming van de logistieke sector en het welzijn van de mensen die er werken. De focus ligt op het creëren van toekomstbestendige faciliteiten die niet alleen CO ₂ -uitstoot verminderen, maar ook uitstekende werkplekken zijn en bijdragen aan de ESG-doelen van klanten. Dit kan bijvoorbeeld door het gebruik van alternatieve bouwmaterialen, hernieuwbare energie-oplossingen, maar ook door het creëren van de juiste omgeving voor medewerkers om te floreren.

Arthur van Kooij

Landschappelijke inpassing

Van Kooij: ‘Vroeger draaide duurzaamheid meer om de energiezuinigheid van de gebouwen. Maar dat is eigenlijk steeds meer verschoven. Veel bedrijven investeren inmiddels al in energiebesparende en emissiearme activiteiten, waaronder zonnepanelen, warmtepompen en andere energie-efficiënte systemen die de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen verminderen. Tegenwoordig is duurzaamheid iets wat op veel manieren en in de hele keten terugkomt. Door bewustwording onder klanten, maar ook regelgeving door gemeentes komt de lat echter steeds hoger te liggen. Wij kijken altijd hoe we het maximale eruit kunnen halen en ook vooruit kunnen lopen op de ontwikkelingen.’

Van Kooij: ‘Binnen Prologis is er altijd de drive om een stapje extra te zetten en hoogwaardige projecten te leveren. De lat ligt altijd hoog.’ Waar mogelijk onderzoekt Prologis actief oplossingen die verder gaan dan de regelgeving vraagt. Zo probeert het bedrijf de CO ₂ -voetafdruk van gebouwen tijdens de bouw te verlagen door innovatieve materialen te gebruiken met lagere levenscyclus CO ₂ -uitstoot, zoals koolstofarm beton en staal, en circulaire materialen.

Prologis Park Waalwijk DC3 Prologis Park Waalwijk DC3 is ontworpen en gesourced op het principe van een circulaire aanpak. • 20 tot 30 procent van het gebouw bestaat uit biobased, circulaire of cradle-to-cradle (C2C) componenten.

• Het C2C-tapijt is gemaakt van gerecyclede visnetten en calcium.

• 80 procent van het kantoorinterieur is gemaakt van circulaire materialen.

• Meer dan 300 sensoren ondersteunen slimme, innovatieve energiestromen en luchtcirculatie die energie-efficiëntie en een fijne werkomgeving ondersteunen

• Glazen scheidingswanden uit een oude tandartspraktijk werden één-op-één hergebruikt.

Prologis zet zoveel mogelijk circulaire opties in, zodat constructies eenvoudig gedemonteerd kunnen worden en materialen kunnen worden hergebruikt. ‘Circulariteit hebben we al best ver doorgevoerd. Dat begint al in de ontwerpfase met Design to Disassemble. Dat je in het ontwerp al rekening houdt met hoe we een gebouw in een later stadium, bij einde levensduur, weer kunnen demonteren in plaats van slopen. En hoe die materialen dan weer terug kunnen komen in de keten. Een leuk voorbeeld waar je ziet dat dat soort materialen weer terugkomen in de keten, is dat we in Waalwijk DC3 glazen binnenwanden, die uit een tandartspraktijk kwamen, weer hergebruikten in onze kantoren’, vertelt Van Kooij.

Prologis Park Waalwijk DC3B

‘Duurzaamheid betekent ook dat je met de inrichting van je bedrijventerrein rekening houdt met buren of passanten. Uiteindelijk bepalen de inrichting van een bedrijvenpark en het ontwerp van gebouwen voor een belangrijk deel hoe we onze leefomgeving beleven, een verantwoordelijkheid voor nu en toekomstige generaties. Met de juiste aandacht en doordachte aanpassingen kunnen we impact maken. Denk aan het toepassen van natuurlijke materialen en groene gevels, het aanleggen van verbindende groenstructuren en het planten van inheemse flora.'

Samen zorg je voor een betere leefomgeving voor iedereen” — Arthur van Kooij, Senior Vice President Development Management

ParkLife-concept

'Met het ParkLife-concept creëert Prologis bijvoorbeeld een groene omgeving die medewerkers ontspannings- en rustruimtes biedt, en aan de natuurlijke omgeving bijdraagt voor lokale flora en fauna. Samen zorg je voor een betere leefomgeving voor iedereen. Dat het niet alleen maar gericht is op de logistiek, maar dat je ook bewust bent van de impact daaromheen.’

‘Maar het meest duurzaam zijn de herontwikkelingsprojecten, waarbij wij verouderde fabrieks- en bedrijventerreinen nieuw leven inblazen. Dit zijn altijd complexe opgaven op het gebied van regelgeving, sloopwerk en bodemsanering, vaak met nabijgelegen bebouwing.’

Prologis Park Tilburg DC5 Tilburg DC5 is de eerste logistieke vastgoedfaciliteit in Europa die de WELL Gold certificering ontving. Luchtfilteringsapparaten en plantenwanden verbeteren de luchtkwaliteit en het welzijn van werknemers.

Een hoger aandeel van natuurlijk licht door dakramen minimaliseert de afhankelijkheid van kunstverlichting.

Drinkwater wordt verzorgd via het ‘Join the Pipe’ initiatief, dat voor elke geïnstalleerde kraan waterinfrastructuur creëert in ontwikkelingslanden. Buitenrecreatieterreinen bevorderen het welzijn van werknemers.

Zonnepanelen en een megabatterij in samenwerking met iWell ondersteunen het gebruik van hernieuwbare energie, energieopslag en zelfvoorziening.

WELL-certificeringen

Vlaggenschipprojecten zoals Eindhoven DC4, het eerste logistieke gebouw ter wereld dat een Zero Carbon Certificate van het ILFI (International Living Future Institute) heeft ontvangen, en Waalwijk DC3 illustreren alle inspanningen. Naast projecten met een geringe ecologische voetafdruk, speelt ook mensgericht design een cruciale rol in de duurzame bouwbenadering. Prologis draagt hieraan bij met initiatieven zoals het WELL Standard pilotproject in Tilburg DC5 en andere ontwikkelingen met WELL-certificeringen, die een holistische benadering van duurzaam

bouwen versterken.



Van Kooij: ‘Tilburg DC5 was het eerste logistieke gebouw in Europa met een WELL-certificering. En als je kijkt naar WELL, bestaat dat uit een heleboel kleine aspecten. Die optelsom maakt dat waar je ook komt, het warehouse, het kantoor of het terrein, dat je denkt van hey, wat een mooie en prettige omgeving. Met goed daglicht, goede luchtkwaliteit, gewoon een meer plezierige omgeving om in te verblijven.’

WELL Building Institute

De WELL-certificering wordt uitgegeven door het International WELL Building Institute . Een ­standaard die zich specifiek richt op de gezondheid van gebouwen en voortkomt uit de kantorenbranche. Om een standaard te ontwikkelen voor mensen die werken in logistiek en distributiecentra is het International WELL Building ­Institute een samenwerking aangegaan met Prologis. ‘Voor ons was dit natuurlijk de uitdaging, want een kantooromgeving creëer je echt om mensen een comfortabele werkplek te geven, terwijl een logistiek gebouw natuurlijk primair voor de logistieke operatie is bedoeld’, vertelt Van Kooij.

Prologis Park Eindhoven DC4 Eindhoven DC4 is herontwikkeld van een brownfield-locatie naar een state-of-the-art logistiek centrum en ontving het eerste Zero Carbon Certificate voor logistieke gebouwen van het ILFI (International Living Future Institute). Duurzaamheidskenmerken zijn bijvoorbeeld: Volledig elektrisch gebouw.

Het gebruik van zonnepanelen voor hernieuwbare energieopwekking.

CO₂-gereduceerd beton van een CSC-gecertificeerde leverancier.

Cradle-to-cradle sandwichpanelen en lokaal gesourcete materialen.

Echte planten in een warehouse

Samen met het WELL Building Institute heeft hij daarom gekeken of en hoe deze standaard te vertalen was, zodat deze ook geschikt zou zijn voor een logistiek gebouw. ‘Als WELL Industrial Advisor ben ik daarbij betrokken geweest door feedback te geven over wat voor een processen zich afspelen in een logistiek gebouw. Hierop hebben zij de standaard ook aangepast en meer geschikt gemaakt voor distributiecentra. Wij ­passen hierdoor bijvoorbeeld ook echte planten toe in een warehouse. Zo hebben wij in Tilburg een hele groene mezzanine gemaakt van zo’n 90 tot 100 meter lang, met echte planten over de volle breedte. Dat straalt gelijk af op de hele ruimte, want iedereen wordt wel blij van groen. Personeel is nog steeds schaars in de ­logistieke sector, dus als je een prettige werkomgeving kunt bieden, heb je een streepje voor als werkgever.’

CO ₂ -voetafdruk

Dat Prologis wereldwijd opereert, zorgt ervoor dat er veel informatie-uitwisseling over innovaties is. Van alle projecten die Prologis wereldwijd realiseert wordt de carbon footprint bepaald via een Life Cycle Analysis. ‘Wij leren veel van elkaar door de verschillen tussen de landen. Bijvoorbeeld wat de footprint is van bepaalde materialen. Er ligt bij ons een sterke focus om de CO ₂ -voetafdruk van beton terug te dringen. Soms is het materiaalgebruik of een betonmengsel in andere landen net even anders. Dat zit vaak in dingen die je in eerste instantie niet direct ziet, maar dan denk je, hoe komt dat nou? Dan ga je er verder op inzoomen en dan halen we er eigenlijk heel veel gegevens uit waarop we kunnen sturen.’

Alle stappen samen kunnen grote impact hebben. Want het is altijd een optelsom. Met z’n allen creëren we uiteindelijk de omgeving waarin we leven” — Arthur van Kooij, Senior Vice President Development Management

9300 zonnepanelen

Door alle data te combineren en dingen steeds te testen, komt het bedrijf ook op nieuwe manieren en innovaties. Van Kooij: ‘Zo zie je bij ons en in de sector in het algemeen dat de elektrificatie van gebouwen en voertuigen een vlucht neemt. In 2023 hebben we onze eerste megabatterij van een megawattuur in bedrijf gesteld in Tilburg. Die batterij is gekoppeld aan 9300 zonnepanelen. Daarmee heb je dus de mogelijkheid om de zonne-energie die opgewekt wordt op elk moment weer tot je beschikking te hebben. Bovendien helpt die batterij om de pieken uit het netwerk te halen. Onze gebouwen kunnen op deze manier dus ook een bijdrage leveren tegen netcongestie.’

Microgrid

Momenteel wordt ook het eerste Microgrid door Prologis ontwikkeld voor een gebouw in Nederland, een oplossing die onafhankelijk kan opereren van het reguliere elektriciteitsnet. Een microgrid is een zelfstandig energiesysteem dat lokaal stroom opwekt, opslaat en distribueert. Dit biedt een uitkomst wanneer de netcapaciteit geen extra aansluitingen toelaat, waardoor het bestaande netwerk niet overbelast raakt. Hiermee ben je met een relatief kleine netaansluiting toch in staat om een logistieke operatie te draaien.’

Kleine stapjes, grote impact

Hoewel het moderniseren van bestaand vastgoed wat complexer is, maakt Prologis ook daar grote stappen. Het upgraden van bestaande faciliteiten om aan de huidige standaarden te voldoen, vereist nauwe samenwerking tussen verhuurders en huurders. Van Kooij: ‘Zo zijn bijvoorbeeld alle distributiecentra van Prologis in Nederland inmiddels overgeschakeld op LED-verlichting, een proces dat begin dit jaar is afgerond. Dit zijn kleine stapjes, maar alle stappen samen kunnen grote impact hebben. Want het is altijd een optelsom. Met z’n allen creëren we uiteindelijk de omgeving waarin we leven.’

