Duurzame keukens staan centraal in uniek project

Het op-een-na grootste winkelcentrum van Leiden gaat op het schop. Eigenaar Van der Vorm Vastgoed is het verouderde Kopermolen aan het herontwikkelen. Er komt naar verwachting een nieuwe supermarkt, parkeergarage en een nieuwe woontoren. Op het dak van het winkelcentrum werkt Van der Vorm Vastgoed samen met Maat Feeling Home aan een uniek project: acht duurzame Tiny Houses rondom een gezamenlijke moestuin. De oogst kunnen de toekomstige bewoners makkelijk thuis bereiden in C02-neutraal geproduceerde keukens.

De Tiny Houses worden gebouwd op het dak waar het Chinees restaurant Panda was gevestigd. Het restaurant heeft inmiddels een nieuwe plek in het winkelcentrum gekregen, zo legt ontwikkelmanager Brian Martens van Van der Vorm Vastgoed uit. ‘Dat geeft ons de ruimte om de hele noordzijde te veranderen. Er komt een talud in het verlengde van het Wijkpark Merenwijk. We trekken als het ware het park over het winkelcentrum heen. Op en in het talud komen straks acht Tiny Houses.’

De keuken is integraal onderdeel van de woonruimte. Dan is het heel belangrijk hoe die wordt ingericht” — Brian Martens, ontwikkelmanager Van der Vorm Vastgoed

Gemeenschapszin bevorderen

De woningen liggen dus middenin het groen rondom een gezamenlijke binnentuin met moestuin. Het is een ambitieus project met een flinke onrendabele top, maar als belegger moet je soms ook iets terugdoen voor een wijk, vindt Martens. ‘Door die binnentuin bevorderen we de gemeenschapszin op deze plek. Binnen het concept ESG (environmental, social, governance) vinden we als belegger die S heel belangrijk. Hoe ga je met elkaar de verbinding aan? Hoe creëer je een plek waar buurtbewoners elkaar helpen en zich happy voelen?’

Duurzame materialen

De Tiny Houses zijn ontworpen door Daan van der Vlist van EUP Design. Duurzaamheid staat ook centraal in energiegebruik en materiaalgebruik, licht Martens toe: ‘De huizen voldoen aan het Bouwbesluit en de BENG-norm, maar wij doen net een stapje meer. Als we naderhand nog extra zonnepanelen toevoegen, kunnen we zelfs naar een energieneutrale woning. De Tiny Houses zijn van Cross Laminated Timber (CLT). Dat is kruislaags, biobased en demontabel hout.’

‘Dat sluit aan bij het materiaal in de keukens’, vult Rens Coehorst van Keller Keukens aan. ‘Dit project wordt voorzien van ons meest toegepaste model, gemaakt van gemelamineerd spaanplaat. Dit type keuken is al bijzonder duurzaam, want het bestaat voor het grootste deel uit spaanplaat dat voor 60 tot 70 procent van gerecycled materiaal is gemaakt. De rest is afkomstig van reststromen uit de industrie, zoals zaagsel, takken en kromhout. In 2022 is het model zelfs voorzien van het Milieukeur-certificaat.’

Eerste biobased keuken

In april 2024 presenteerde Keller ook hun eerste biobased keuken; enduura. Coehorst: ‘In enduura gebruiken wij een bindmiddel van zonnebloempitten en koolzaad in de MDF-platen, en een

biologische hars in de toplaag gemaakt van suikerriet-restanten.’ Omdat het project in Leiden al in een verder stadium was, is besloten de enduura-keuken daar niet toe te passen. Brian Martens kijkt wel met interesse naar deze ontwikkeling en sluit de biobased keuken bij toekomstige projecten zeker niet uit.

Keuken staat centraal

Of het nu om een huurwoning in de vrije sector gaat of om sociale huur; mensen vinden een keuken altijd belangrijk. Daar is soms te weinig aandacht voor, maar bij de Tiny Houses in Leiden staat de keuken centraal. ‘Deze woningen hebben rond de dertig vierkante meter gbo’, zegt Brian Martens. ‘De keuken is integraal onderdeel van de woonruimte. Dan is het heel belangrijk hoe die wordt ingericht.’ Juist omdat de gebouwtjes zo compact zijn, moeten de keukens een ruimtelijke uitstraling hebben. Coehorst: ‘Dan moet je slim omgaan met de indeling. Om het optisch ruim te maken, hebben we bijvoorbeeld de hoogte tussen het aanrechtblad en de bovenkasten vergroot en een slimme toepassing gezocht om de afzuigkap te verwerken. Het is een huzarenstukje geworden.’

Droog en overdekt

De prefab woningen worden in elkaar gezet in de fabriek van Maat Feeling Home in Sliedrecht. De productie is net gestart. De onderdelen van de keukens gaan in de bouwstroom mee. Voor

Keller Keukens is dat een heel prettige manier van werken, zegt Coehorst. ‘Het voordeel is dat je veel minder last hebt van schade, want ze worden gebouwd in een overdekte, droge ruimte. En anders dan op de bouwplaats loopt er niemand door het werk heen.’ De lichte Tiny Houses worden straks in enkele dagen op het dak van het winkelcentrum gehesen, legt Martens uit. De winkels kunnen dus gewoon open blijven.

Extra aandacht

De oplevering van de woningen vindt plaats in Q1 van volgend jaar. Ondanks dat de woningen hoger scoren in het puntenstelstel, worden ze voor een sociale huurprijs van € 879,66 verhuurd.

Martens: ‘De selectieprocedure is inmiddels gestart en daarbij staat voor ons die S uit ESG weer centraal. We werken niet met gewone inschrijvingen van mensen die aan de financiële eis voldoen. Maar we vragen kandidaten om een motivatie te sturen via een brief of een vlog: wat is jouw meerwaarde voor Merenwijk en de stad Leiden? Welke bijdrage wil je leveren aan deze Tiny Houses en moestuin-community? En laat je een andere woning in Leiden achter? Want we willen ook doorstroom creëren. Zo’n selectie kost wat werk, maar het is superleuk want je krijgt alleen maar enthousiaste reacties. Zo krijgen we mensen die langdurig iets voor deze plek kunnen betekenen. Dat is die extra aandacht wel waard.’

Aantrekkingskracht voor beleggers

Het is niet de eerste keer dat Van der Vorm Vastgoed en Keller Keukens samenwerken aan een project met Tiny Houses. In 2018/2019 hebben zij elf van zulke woningen neergezet in het project Harvest in Den Haag. Met succes. ‘Ze zijn verkocht aan een Duits pensioenfonds’, vertelt Martens. ‘Dat toont wel de aantrekkingskracht en toegenomen populariteit van dit soort producten voor (institutionele) beleggers.’

