Gesponsord Jeroen Blokland: 'Zet in op schaarse beleggingen bij uitponden'

Delen

Gebrekkige beleidsvoering die bovendien tot averechtse effecten leidt: het is helaas geen zeldzaamheid in Nederland. De 'Wet betaalbare huur' in combinatie met de sterke stijging van de vermogensbelasting op verhuurde huizen is een pijnlijk voorbeeld. Het maakt de (particuliere) huizenbeleggingsmarkt onrendabel, waardoor er vaak weinig anders op zit dan uitponden. 'Toch moeten 'uitponders' niet bij de pakken neerzitten', aldus Jeroen Blokland, oprichter en beheerder van het Blokland Smart Multi-Asset Fund.

‘ Uitponden biedt een uitgelezen mogelijkheid om je portefeuille te spreiden met kansrijke schaarse beleggingen.’ Vastgoed is niet de enige beleggingscategorie die het predicaat ‘schaars’ mag voeren. Er zijn voldoende interessante alternatieven, denk bijvoorbeeld aan goud, die eveneens profiteren van een relatief grote vraag bij een klein aanbod en die wél uitzicht bieden op een mooi rendement. Maar wat maakt schaarse beleggingen juist met het oog op de toekomst zo aantrekkelijk?

Schuldenverslaving

Net zoals inmiddels de meeste landen is Nederland een schuldgedreven economie. Vanwege de vergrijzing en de keuze om steeds minder uren te werken, neemt de potentiële economische groei af. ‘Maar omdat geen politicus, econoom of CEO dit accepteert, creëren we kunstmatige groei met behulp van schuld,’ aldus Blokland. Met als gevolg dat de wereldwijde schuldenberg gigantisch is opgelopen en bovendien in rap tempo verder toeneemt.

Blokland stelt dat die enorme schuldenopbouw twee cruciale gevolgen heeft. De eerste is dat de rente op termijn bijzonder laag moet blijven om de boel in het gareel te houden. Die lage rente in combinatie met een hoger risico maakt obligaties onaantrekkelijk als belegging.

Beter schaarste dan schuld

Daar staat tegenover dat die almaar groter wordende schuldenberg schaarse beleggingen juist veel aantrekkelijker maakt. Je kunt ze namelijk niet zomaar uitgeven of bijdrukken zoals centrale banken en overheden doen met euro’s en schulden. Hierdoor bieden ze een goede bescherming tegen inflatie, die in Nederland nog geen twee jaar geleden op liefst 17,2 procent lag. Zorgen over centrale banken, inflatie en schulden hebben als gevolg dat schaarse beleggingen in een adembenemend tempo ‘duurder’ worden.

Een nieuw fonds

Om op deze trend in te spelen, lanceerde Blokland begin dit jaar een nieuw beleggingsfonds, het Blokland Smart Multi-Asset Fund , dat uitsluitend belegt in schaarse activa. ‘Na onder meer een lange carrière bij Robeco was het tijd voor iets nieuws. Een innovatieve oplossing die ontzorgt en waarmee beleggers met gemak kunnen inspelen op de grote thema’s binnen de financiële markten.’

Aandelen en goud

Blokland kiest voor drie schaarse beleggingen die de beste vooruitzichten bieden, rekening houdend met het financieel-economische klimaat waarin we ons bevinden. ‘Oldtimers en speciale flessen wijn zijn leuk en lekker, maar lenen zich minder goed als belegging.’

Kwaliteitsaandelen en fysiek goud, in een kluis in Zwitserland, vormen de kern van zijn portefeuille. Kwaliteitsaandelen definieert Blokland als aandelen van bijzondere bedrijven met een uniek model waarmee ze de concurrentie voorblijven. Dat zorgt voor relatief stabiele winsten en dividendinkomsten. Maar wat beleggers vooral als muziek in de oren zal klinken, is dat ze het op lange termijn veel beter doen dan de brede markt.

Goud heeft meer dan 5.000 jaar historie als geld, inflatiebescherming en veilige haven. Vanwege dat laatste gaan aandelen en goud heel goed samen. Op de slechtste beursdagen gaat goud vrijwel altijd omhoog. Saillant detail: in minder dan 25 jaar is de goudprijs vertienvoudigd, waarmee het de huizenprijzen ruim is voorgebleven.

Digitaal tijdperk

Vrijwel al het geld en de schulden zijn tegenwoordig digitaal. Dat maakt het opportuun om ook iets van digitale schaarste, zoals digitaal goud, in de portefeuille op te nemen. Daarom belegt het Blokland Smart Multi-Asset Fund ook een klein gedeelte in Bitcoin. Volgens Blokland ligt Bitcoin ‘mijlenver’ voor in de race naar digitaal goud.

Handrem

Beleggen is niet zonder risico’s, iets waar Blokland zich zeer bewust van is. ‘Waar bijna iedere belegger focust op rendement, moet risico het uitgangspunt zijn.’ Zijn fonds werkt daarom met een ‘Handrem.’ Dat is een uitvoerig getest algoritme dat tijdelijk uitstapt als de markten tegenzitten. Het gevolg hiervan is dat vooral tijdens grote dalingen de verliezen enorm worden beperkt. ‘Die Handrem zorgt ervoor dat mensen geen slapeloze nachten krijgen,’ aldus Blokland.

Mijn fonds biedt een ideale mogelijkheid voor vastgoedbeleggers om hun beleggingen met meer potentieel in te richten, maar wel met dezelfde filosofie als vastgoed.” — Jeroen Blokland

Uitponden en dan?

Voor wie zijn vastgoedbelegging zojuist van de hand heeft gedaan of van plan is om te verkopen, rijst onherroepelijk de vraag: ‘En nu?’ Je geld op de bank laten staan is koopkrachttechnisch geen goede strategie. Het Blokland Smart Multi-Asset Fund , met net zoals vastgoed een sterke focus op schaarste, biedt een interessante oplossing.

Of zoals Blokland het formuleert: ‘Mijn fonds biedt een ideale mogelijkheid voor vastgoedbeleggers om hun beleggingen met meer potentieel in te richten, maar wel met dezelfde filosofie als vastgoed. Ik kijk uit naar de persoonlijke gesprekken om te bekijken of mijn fonds een goede oplossing biedt en we samen kunnen beleggen.’

Blokland Smart Multi-Asset Fund Meer weten of vragen over het Blokland Smart Multi-Asset Fund? Neem dan direct contact op met Jeroen Blokland.

Dit artikel is gesponsord door Blokland Smart Multi-Asset Fund .