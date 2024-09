Gesponsord Join Program: duurzame catering die minder plek en personeel vraagt

Catering speelt een steeds grotere rol in het werven en behouden van personeel, maar neemt in gebouwen ook een significant aantal vierkante meters in beslag. Hoe ga je daar als gebouwenbeheerder mee om? 'Veel gebouwengebruikers willen de beschikbare ruimte immers optimaal inzetten voor het creëren van een ontmoetingsplek. Er komen minder werkplekken en er komt meer ruimte voor activiteiten die je samendoet. Dan scheelt het als je voor de keuken minder plek hoeft vrij te houden', zegt Maurits Tofohr oprichter van Join Program.

Join Program biedt een duurzaam concept dat eten en drinken van hoge kwaliteit biedt, maar daarvoor de helft van de ruimte gebruikt die de meer ‘traditionele’ bedrijfskeukens nodig hebben. Join Program is een gevestigde naam, maar nog relatief onbekend in de cateringmarkt. Al staan inmiddels internationale en gerenommeerde bedrijven als Miro en Coty op de klantenlijst.

‘Wij doen iets heel anders dan andere cateraars’, zegt oprichter Maurits Tofohr. Hij begon in 2019 vanuit de gedachte om op een duurzame manier beter en gezonder eten en drinken te bieden dat inspeelt op de actuele trends in de food-wereld.

Standaardisering

De basis voor de nieuwe aanpak is heerlijk eten voor een brede en internationale doelgroep, met constante kwaliteit. ‘Wij willen dat doen met een duurzame keten: we streven naar 0 procent uitstoot in 2030.’ Standaardisering speelt daarin een belangrijke rol: het model van Join Program bestaat uit een geprogrammeerd dagelijks variërend menu met gezond plantgericht en lekker eten. Waar vlees en vis onderdeel van uitmaken, maar zeker niet de hoofdmoot vormen. Via een app kunnen medewerkers bestellingen doen en betalen, aangeven wanneer ze aanwezig zijn, wat hun voorkeuren zijn en wat hun mening is over maaltijden.

Minder vierkante meters en personeel

De maaltijden worden bereid in een centrale keuken in Diemen. Dat scheelt veel in de ruimte die nodig is op de locatie van de opdrachtgever, zegt Tofohr. ‘We hebben wel faciliteiten als ovens en uitgiftemogelijkheden nodig, maar over het algemeen nemen we 50 procent minder vierkante meters in beslag dan de traditionele manier van catering en bovendien hebben we 20 procent minder personeel nodig om restaurantkwaliteit te kunnen leveren.’

Dat efficiënte gebruik van ruimte is interessant voor bedrijven die op voornamelijk randstedelijk locaties gevestigd zijn, zegt Tofohr. ‘Er is veel druk op de vierkante meters en hoe je ze gebruikt. Veel gebouwengebruikers willen de beschikbare ruimte optimaal inzetten voor het creëren van een ontmoetingsplek. Er komen minder werkplekken en er komt meer ruimte voor activiteiten die je samendoet. Dan scheelt het als je voor catering minder plek hoeft vrij te houden.’

Hoge tevredenheid

Bovendien willen bedrijven in goede en slechte tijden efficiënter omgaan met de kosten, maar wel de performance op f&b-gebied en de beleving op een hoog niveau houden. ‘De kwaliteit van eten en drinken is voor medewerkers een van de belangrijkste drijfveren om naar kantoor te komen. Daarom is onze standaard hoog’, zegt Tofohr.

‘Wij richten ons met name op ambitieuze organisaties die eten en drinken hoog op de agenda hebben staan. Daarom zijn we heel blij met de waardering die we van medewerkers krijgen. Ons eten en onze service worden gemiddeld gewaardeerd met een score van 4 uit 5. Wij zijn overigens de enige in de markt die doorlopend de tevredenheid meet. Die score is voor ons de bevestiging dat Join Program een superefficiënte oplossing is die veel verrassing en afwisseling brengt.’

Eigen service en prijsbeleid

Join Program is een oplossing voor single-tenantgebouwen, waar met de huurder afspraken worden gemaakt. Maar er zijn ook interessante opties voor multi-tenantkantoren, geeft Tofohr aan. ‘Ons platform biedt bijvoorbeeld de mogelijkheid dat elke huurder een eigen omgeving krijgt in de app met een eigen service en prijsbeleid. Tot op zekere hoogte kunnen we ons aanbod aan eten en drinken ook iets aanpassen als de huurder dat wil.’



De lunch is maar een van de onderdelen in het concept van Join Program, voegt Tofohr toe. ‘Wij faciliteren de volledige werkdag: van ’s ochtends een kop koffie bij de barista tot pantry’s, micromarkets of koelkasten waar je ons assortiment in kunt aanbieden.’

Low waste

Door het gebruik van de app kan Join Program data verzamelen over de aanwezigheid en voorkeuren van medewerkers, zodat er zo efficiënt mogelijk gewerkt wordt. ‘We weten wanneer en voor wie we moeten koken. Doordat we pieken en dalen goed kunnen voorspellen, kunnen we in betrekkelijk korte tijd de hoeveelheid afval sterk reduceren’, zegt Tofohr. ‘Bij een van onze klanten hebben we zo de verspilling al kunnen terugbrengen naar minima van 3 procent.’ En dat maakt ook uit voor de kosten: ‘De kosten per gebruiker zullen niet veranderen, maar we kunnen door de betere voorspelbaarheid die kosten sterk flexibiliseren.’

Duurzaam en diervriendelijk

Duurzaamheid staat hoog in het vaandel bij Join Program, dat het gebruik van plastic tot een minimum beperkt. ‘Wij nodigen opdrachtgevers uit om verder mee te denken over ESG-aspecten. Bedrijven hebben immers zelf ook hun klimaatdoelstellingen en met ons programma zetten ze daar flinke stappen in. We committeren ons bijvoorbeeld aan zes van de SDG-doelstellingen van de Verenigde Naties. Een opdrachtgever die met ons samenwerkt, voldoet daarmee ook meteen aan die doelen.’



Naast duurzaamheid is het inspelen op de wensen van de medewerkers belangrijk voor bedrijven. Dat hoeft een diervriendelijk aanbod niet te bijten, geeft Tofohr aan. ‘Wij hebben foodcuratoren die de programma’s ontwikkelen met menu’s die voldoende gezonde voedingsstoffen bevatten en ook lekker zijn. Terwijl bij ons inmiddels 80 procent van de gebruikte eiwitten plantaardig is. Soms merken vleeseters niet eens dat er geen vlees in de maaltijd zit.

Gezamenlijke visie met pandeigenaar

Join Program wil bedrijven die nog niet serieus nadenken over hun cateringaanpak aansporen om dat wel te gaan doen. ‘Eten en drinken serieus nemen uit het oogpunt van duurzaamheid en

talentbehoud is een ontwikkeling die al aan de gang is. Wij kunnen vanuit ons concept een gezamenlijke visie creëren met de pandeigenaar, waardoor het gebouw een aantrekkelijkere werkplek wordt voor huurders.’

