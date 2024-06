Gesponsord Samen netvriendelijk bouwen om netcongestie te voorkomen

Het Nederlandse elektriciteitsnet loopt volledig vast. Innovatieve lokale oplossingen, zoals een slim collectief warmte/koude-systeem, bieden uitkomst. Om het net efficiënt te gaan gebruiken, is het wel belangrijk dat de relevantste partijen, zoals projectontwikkelaars, gemeenten en netbeheerders, elkaar opzoeken. Dat zegt Minke Goes van Essent Energy Infrastructure Solutions. 'Alleen dan kunnen we in de toekomst woningen blijven bouwen.'

Delen

Een woningcrisis, een klimaatcrisis, en allerlei andere crises. Als je de media volgt, zou je er bijna somber van worden. Wie echter voorbij de waan van de dag kijkt, ziet dat er ook tal van innovatieve, duurzame oplossingen bestaan. Neem als voorbeeld een andere crisis: de netcrisis. Want ook met het Nederlandse energienet is nogal wat aan de hand, zegt Minke Goes, Business Lead City Solutions bij Essent Energy Infrastructure Solutions . ‘Het komt erop neer dat het net zowel de vraag als het aanbod niet meer aankan. Door te veel vraag en aanbod worden de netten te warm en gaan ze uiteindelijk kapot.’

Code rood

Voor Nederland geldt zelfs al code rood. ‘Als je de kaart van ons land bekijkt, is die roodgekleurd, zo urgent is het probleem van de netcongestie. Van de filevorming in het Nederlandse net.’ Momenteel heeft dit vooral impact op grootverbruikers, zoals op bedrijventerreinen. Goes: ‘Geregeld lees je in het nieuws dat die niet kunnen verduurzamen of uitbreiden als gevolg van netcongestie. Maar de impact op huishoudens, op woningen, is nog minder bekend. De verwachting is dat dit over één tot twee jaar anders is. Dan raakt de netcongestie uiteindelijk ook de woningen.’ Het probleem voor vastgoedontwikkelaars laat zich raden. ‘Een appartementencomplex dat je wilt laten bouwen heeft elektriciteit nodig. Zonder elektriciteit geen bewoners en zonder bewoners geen gebouw, zo simpel is het.’

Hoe minder je gebruikmaakt van het centrale net, hoe netvriendelijker je bent” — Minke Goes

Optimum tussen lokaal en centraal

Gelukkig zijn er dus oplossingen voorhanden om het net te ontlasten én te blijven verduurzamen. ‘Door de energietransitie zie je een grote shift in het net. Van één centrale energiebron naar veel gedecentraliseerde bronnen. Voorheen had je bijvoorbeeld een gascentrale die energie leverde aan alle gebruikers, alle woningen in Nederland. Nu zijn er veel meer bronnen dan die ene. Ieder dak kan zo’n bron zijn vanwege zonnepanelen, ieder kanaal vanwege de oppervlaktewarmte, iedere windmolen, en ga zo maar door.’ In essentie is dat de kern van netvriendelijk bouwen: slim gebruikmaken van lokale (en dus duurzame en decentrale) energiebronnen, waardoor het landelijke (centrale) net wordt ontlast. ‘Hoe minder je gebruikmaakt van het centrale net, hoe netvriendelijker je bent.’

Netvriendelijk bouwen op Provada ‘Netvriendelijk bouwen: alleen samen kunnen we het congestieprobleem oplossen.’ Dat is de titel van de sessie op Provada 2024 waarin onder meer Minke Goes dieper ingaat op het onderwerp netcongestie en netvriendelijk bouwen. Deze sessie vindt plaats op dinsdag 11 juni van 10.45 uur tot 11.30 uur in Forum 3.

Samenwerken voor een efficiënt gebruik van het net

Essent Energy Infrastructure Solutions is jouw partner voor het bedenken, realiseren en exploiteren van energieoplossingen. Dit doet Essent EIS voor bedrijven, industrie en publieke partijen. In haar rol is Goes verantwoordelijk voor oplossingen in de binnenstedelijke omgeving, zoals woningen en kantoren. Met haar team biedt ze klanten collectieve systemen aan. ‘Onder meer hebben wij een eigen vijfdegeneratie-warmtesysteem, ectogrid™ (zie kader). In dit innovatieve warmte- en koudenet kunnen wij energiestromen slim sturen en maken we gebruik van Warmte en Koude Opslag (WKO) waardoor we de impact op het elektriciteitsnet sterk kunnen verminderen. Daarnaast kunnen we de impact van laadpalen en zonnepanelen op het net sterk verminderen door deze met het ectogrid TM -systeem te koppelen.’

Lokaal is heel veel te realiseren door netvriendelijk te bouwen, maar dat kan niet door één enkele partij worden gedaan. Daar is samenwerking voor nodig. ” — Minke Goes

Goes wil wel benadrukken dat Essent niet de illusie heeft het probleem van de netcongestie alleen te kunnen oplossen. ‘Lokaal is heel veel te realiseren door netvriendelijk te bouwen, maar dat kan niet door één enkele partij worden gedaan. Daar is samenwerking voor nodig tussen de belangrijkste stakeholders. Zoals netbeheerders, gemeenten en projectontwikkelaars. Iedereen heeft intussen wel door dat de uitdaging van de energietransitie veel groter is dan we ooit hadden gedacht. Dan is het een gezamenlijke verantwoordelijkheid om passende oplossingen te bedenken. Wat kunnen we waar oplossen? Wat is een efficiënte manier? Bij wie komen de kosten terecht? Als we zo in samenwerking komen tot een efficiënt gebruik van het net, dan kan er in de toekomst weer veel meer gebouwd gaan worden.’

Verwarmen en koelen met ectogrid™ Een slim en innovatief warmte- en koudesysteem voor industrie, bedrijventerreinen en steden: dat is ectogrid™. Deze energieoplossing van Essent zorgt voor een minimum aan overtollige energie. Door energie te verdelen tussen gebouwen, te balanceren en op te slaan, worden alle beschikbare energiestromen optimaal gebruikt voordat er nieuwe energie wordt toegevoegd. De combinatie van lagetemperatuur-warmte met warmtepompen en slimme technologie zorgt voor de meest efficiënte energie-oplossing. Deze oplossing: verdeelt en balanceert overtollige energie tussen gebouwen

benut lokale energiebronnen

zorgt voor data-gedreven energieoptimalisatie dankzij het platform ectocloud™

Dit artikel is gesponsord door Essent .