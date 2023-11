Lichting van dertien MSRE-studenten afgestudeerd

Tijdens een feestelijke uitreiking in de Oude Lutherse Kerk in Amsterdam hebben dertien MSRE-studenten hun diploma ontvangen van de Amsterdam School of Real Estate (ASRE). Het MSRE-alumninetwerk bestaat nu uit 591 afgestudeerden.

De ASRE feliciteert alle afgestudeerden hartelijk met het behaalde diploma en wenst hen veel succes met hun toekomstige carrière. Bijzondere felicitaties gaan naar Daan Berghmans die de MSRE-scriptieprijs won met de afstudeerscriptie The on-chain multi-asset fractional ownership scheme . De MSRE-scriptieprijs bestaat uit een studietegoed ter waarde van 2500 euro.

Specialistische masteropleiding

De Master of Science in Real Estate (MSRE) is de specialistische masteropleiding van de ASRE. De basis van de MSRE-opleiding zijn de vakken Marktanalyse en Investeringsanalyse, met een verdieping in één van de specialisatievakken Gebieds- en Vastgoedontwikkeling, Real Estate Analytics of Vastgoedbeleggen.

Master Challenges voor MSRE-studenten

Studenten kiezen twee Master Challenges waarin gedurende vier dagen een visie wordt ontwikkeld op disruptieve trends als De Duurzame Stad, Energietransitie, Proptech Strategy, Real Estate as a Service en Sustainable Investment. Deze Master Challenges staan open voor alle ASRE-masteralumni.

Alumnivereniging MSREAA

Iedereen met een MSRE-titel kan contact houden met medestudenten door lid te worden van de alumnivereniging MSREAA . Leden hebben toegang tot kennisbijeenkomsten, excursies, de jaarlijkse sloepentocht door de Amsterdamse grachten en het Annual Dinner.

De MSRE-afgestudeerden van najaar 2023

Daan Berghmans, Reasult, The on-chain multi-asset fractional ownership scheme

Wout van den Corput, Green Real Estate, Woningbouw in uitleggebieden: de oplossing voor de woningbouwopgave met behoud van de natuur- en klimaatdoelstellingen?

Huub van Delft, MVGM Vastgoedtaxaties B.V. , De invloed van de rentestand op het beleggingsvolume in commercieel vastgoed .

Mark Derksen, Croonwolter&dros, Investeren in Nederlandse warmtebedrijven .

Guus de Goede, Gemeente Zoetermeer, Een natuurinclusieve onderwijshuisvesting .

Stefan Groot, Thunnissen Groep, Woningbouw tussen stad en land .

Rodrigo Huttinga, Wilma Wonen, De samenwerking tussen gemeenten en projectontwikkelaars, eigen belang of gedeelde belangen?

Marco Kamsteeg, Het Wonen, Verkennend onderzoek naar de wijze waarop Rotterdamse corporatiebestuurders afwegingen maken bij strategische besluitvorming in

tijden van grote opgaven en beperkte middelen.

Sjoerd Luisman, ABN AMRO Bank N.V., Het verwaterend effect van overstromingsrisico.

Ismo Meijer, PGGM, De invloed van de COVID-pandemie op de prijspremie van CBD-locaties in de Europese kantorenmarkt.

Isaac Roeterink, BPD Bouwfonds Gebiedsontwikkeling, Van integrale naar meervoudige gebiedsontwikkeling.

Jordy Stil, Waarborgfonds Sociale Woningbouw, De portefeuillestrategie van kleine woningcorporaties in verhouding tot die van grote woningcorporaties.

Kirsten Wijling, Heeneman & Partners, Beleggen in supermarktvastgoed: appeltje-eitje?

Alle scripties in de vastgoedbibliotheek

Deze en andere scripties van voorgaande MSRE-afgestudeerden lezen? Dat kan. Alle afstudeerscripties vind je in de online vastgoedbibliotheek van de Amsterdam School of Real Estate. Zoek op 'scripties' of op achternaam auteur.

