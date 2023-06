Kantoorruimte te huur met labclassificatie

Gelegen in het hart van het bruisende Leiden Bio Science Park (LBSP) staat een uniek object te huur. 'Dit pand, gebouwd in 2003, kan gebruikt worden als kantoorruimte maar er is ook de mogelijkheid tot het implementeren van laboratoriumruimte.'

Het kantoorpand heeft een oppervlakte van zo'n 5.170 vierkante meter, verdeeld over vier bouwlagen. 'De mogelijkheden en de ligging van het gebouw bieden hierdoor een ideale omgeving voor bedrijven in de biowetenschappen', vertelt Martijn Schuitemaker, vastgoedadviseur bij De Raad Makelaars. Het pand is al die tijd in gebruik geweest door Janssen Biologics, onderdeel van Johnson & Johnson, een wereldwijd bekende multinational op het gebied van gezondheidszorg. 'De laatste jaren zijn zij nog bekender geworden door alles wat zij doen op het gebied van het ontwikkelen van geneesmiddelen en vaccins. Ze hebben onlangs besloten het pand te verlaten op het LBSP en verhuizen naar een gebouw dat op dit moment in aanbouw is. Het pand dat ze achterlaten is een heel bijzonder toekomstbestendig en multifunctioneel object met diverse gebruiksmogelijkheden.'

Dit is een toekomstbestendig en multifunctioneel object met diverse gebruiksmogelijkheden”

Inbouwpakket

Het gebouw, gelegen aan de Archimedesweg 29, is op elke verdieping voorzien van een inbouwpakket. Op de derde verdieping bevindt zich een restaurant met productiekeuken. Hierdoor kunnen huurders de ruimte per direct in gebruik nemen. Er is echter ook een mogelijkheid het pand naar hun eigen wensen aan te passen. De vrije hoogte van vloer tot plafond is 3,7 meter, waardoor er bij de ontwikkeling en realisatie van het gebouw rekening is gehouden met ander gebruik dan kantoorruimte. Het gebouw is bovendien volledig voorzien van sprinklerinstallaties.

Combinatie labruimte/kantoorruimte

Op elke verdieping - van begane grond tot dak - zijn voorbereidingen getroffen om kanaalwerk aan te leggen met buitenunits op het dak, specifiek bedoeld voor labruimtes. 'De combinatie labruimte/kantoorruimte maakt het pand dus zeer toekomstbestendig. En het feit dat er van vloer tot plafond afzuigsystemen kunnen worden gerealiseerd is voor labruimtes echt essentieel. De eigenaar - een van de oorspronkelijke initiatiefnemers van het Leiden Bio Sciencepark - staat er bovendien voor open samen met de nieuwe huurder de aanpassingen te bewerkstelligen, want het gaat hier om een langdurige huur. Men is op zoek naar een partner voor de toekomst.'

Activiteiten ontplooien

Er zijn maar weinig gebouwen van deze schaalgrootte waar je je eigen activiteiten kunt ontplooien zonder dat je onderdeel wordt van een groot bedrijfsverzamelgebouw van zo'n 16.000 vierkante meter, weet Schuitemaker. 'Wanneer je daar een stukje huurt, kun je eigenlijk geen eigen identiteit creëren. Wat dat betreft heeft dit pand heel veel mogelijkheden. Het gebouw heeft daarnaast 79 parkeerplaatsen op eigen terrein. Hierdoor hebben werknemers en bezoekers dus gemakkelijk toegang tot het pand.'

Innovatie en creativiteit

Het Leiden Bio Science Park is een broeinest van innovatie en creativiteit op het gebied van Life Sciences & Health. Het park trekt dan ook een diverse gemeenschap aan van studenten, wetenschappers en ondernemers van over de hele wereld, die graag samenkomen in de kennisstad Leiden.

Naast hoogwaardig onderwijs en onderzoek, biedt het LBSP ruimte aan het grootste aantal bioscience-start-ups in Nederland. Door te kiezen voor bedrijfsruimte op het LBSP, krijgt men als onderneming de kans deel uit te maken van deze inspirerende omgeving, waar kruisbestuiving en samenwerking centraal staan. Het park biedt daarnaast tal van netwerkmogelijkheden en evenementen die de groei en ontwikkeling van bedrijven ondersteunen.

Indrukwekkend

Het LBSP is een van de meest indrukwekkende biofarmaceutische life sciences clusters in Nederland. 'Het pand ligt in het oorspronkelijke deel van het Bio Science Park, te midden van gerenommeerde instellingen en bedrijven zoals, TNO, Hogeschool Leiden en Rijksuniversiteit Leiden', aldus Schuitemaker. Enkele andere bekende gebruikers in de omgeving zijn onder meer Sanquin, Janssen, Astellas, Hoogheemraadschap van Rijnland, Leids Universitair Medisch Centrum, Galapagos en museum Naturalis.

Martijn Schuitemaker, vastgoedadviseur de Raad Groep.

Unieke locatie

De locatie van het gebouw biedt uitstekende verbindingen met de rest van Nederland. Op slechts 1 kilometer afstand ligt de rijksweg A44, die een directe verbinding biedt naar steden zoals Den Haag via de Rijkstraatweg en Amsterdam via de rijksweg A4. 'Bovendien ligt het spoorwegstation Leiden Centraal op ongeveer 750 meter afstand, waardoor het gemakkelijk is om met de trein te reizen met een directe verbinding naar Schiphol. Dat laatste is natuurlijk ook heel interessant voor internationale partijen.'

Voor diegenen die liever gebruik maken van de bus, zijn er verschillende buslijnen beschikbaar met een opstapplaats op slechts één á twee minuten loopafstand van het gebouw. De uitstekende bereikbaarheid van deze locatie maakt het een aantrekkelijke keuze voor zowel medewerkers als bezoekers.

'Zoek je een ideale locatie om je organisatie te laten groeien en bloeien? Kies dan voor de inspiratie en de mogelijkheden van het inspirerende Leiden Bio Science Park, waar innovatie, vooruitgang en succes samenkomen. Neem vandaag nog contact met ons op', aldus Schuitemaker.

Adres: Archimedesweg 29, Leiden

Bouwjaar: 2003

Energielabel: C

Oppervlakte: 5.170m²

Parkeerplaatsen: 79

Huurprijs: 210,- per m²/jaar

Huurprijs parkeerplaatsen: 1.500,- per pp/jaar

Beschikbaar: 1 januari 2024

Rijksweg: <1km

Openbaar vervoer (bus/trein): <1km

Luchthaven:20 min (per trein/auto)

Dit artikel is gesponsord door De Raad Groep .