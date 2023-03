9 manieren om de energiekosten in kantoorgebouwen te verlagen

1.Gebruik van Trias Energetica

Het Trias Energetica-concept, ontwikkeld aan de Technische Universiteit Delft, is gebaseerd op drie principes:

gebruik van hernieuwbare energiebronnen;

efficiënt gebruik van brandstoffen;

voorkomen van onnodige energieverliezen.

Gebouwen die zijn opgezet in de geest van Trias Energetica verbruiken 30 procent minder energie dan traditionele gebouwen.

2. Passende ontwikkeling van zones in het gebouw

Een passend architectonisch ontwerp dat rekening houdt met de manier waarop het gebouw wordt gebruikt, kan ervoor zorgen dat warmteverliezen worden verminderd. Door ruimtes die worden gebruikt door werknemers aan de zuid- en oostkant te plaatsen en sociale ruimten, magazijnen, bedrijfsruimtes en toiletten aan de noordkant, kunnen de verwarmingskosten van ruimtes waar de temperatuur iets lager mag zijn worden verminderd.

3. Energiezuinige ramen, deuren en gevels

Visueel aantrekkelijk én warm? Dit kan door het gebruik van energiezuinige systemen voor aluminium kozijnen en deuren of gebouwgevels. Dankzij de isolatieparameters van de modernste aluminiumsystemen kunnen deze zelfs bij passieve gebouwen worden ingezet. Dit is het beste bewijs dat bouwen met aluminium energiezuinig is.

Hoogste normen

“ Aluprof -systemen zoals MB-104 Passive, MB-86N of MB-79N voldoen aan de hoogste normen van energiezuinigheid”, zegt Michiel van Duren, managing director bij Aluprof Nederland BV. “Zowel de aluminium kozijnen en deuren van het MB-79N systeem, waarmee constructies met vaste en draai- en kiepramen worden uitgevoerd, als die van het MB-86N systeem voor grote constructies, bieden uitstekende thermische en dichtheidsparameters.”

Lancer Square, Londen. Toegepaste systemen: MB-86, MB-SR50N, MB-70, MB-78E.

4. Energiezuinig omgaan met beschikbare ruimte

Terwijl een deel van het werk op het niveau van het bouwontwerp moet gebeuren, kan de interne indeling van werkruimtes in een later stadium worden ontworpen. Door de ruimtelijke indeling af te stemmen op de werkcyclus van de werknemers kunnen de kosten voor verwarming of verlichting worden verminderd.

Hoge geluidsisolatie

Lichtgewicht Aluprof MB Harmony Office-scheidingswanden zijn hiervoor perfect geschikt. Er kunnen interne glazen kantoorboxen met een hoge geluidsisolatie mee worden gecreëerd. Deze beantwoorden aan de behoeften van open kantoren en maken bovendien een efficiënter beheer van de temperatuur in de ruimtes mogelijk, die kan worden aangepast aan de werkingsmodus van het bedrijf.

Toegepaste systemen: MB-Harmony Office.

5. Het gebouw economisch efficiënt verwarmen

Een warmtepomp kan een goede keuze zijn. Uitgerust met een extra warmtewisselaar kan een warmtepomp de restwarmte van koeling gebruiken voor andere doeleinden, bijvoorbeeld voor het verwarmen van nutswater.

Toegepaste systemen: MB-OPENSKY 120.

6. Fotovoltaïsche cellen en mini-windturbines

Het verkrijgen van natuurlijke bronnen van hernieuwbare energie komt steeds vaker voor in commerciële gebouwen. Het loont de moeite om de nieuwste ontwikkelingen op dit gebied te volgen, want er verschijnen steeds meer interessante oplossingen op de markt die zowel in nieuwe als bestaande investeringen kunnen worden ingezet.

“Een voorbeeld van een dergelijke oplossing op het gebied van fotovoltaïca is het dakraam met quantum dot-technologie in ons MB-SR50N EI-systeem. Dit is een doorbraak op het gebied van de zorg voor de energiebalans van commerciële gebouwen”, legt van Duren uit.



Het is een combinatie van Aluprof-profielen met fotovoltaïsche ruiten. Het dakraam maakt deel uit van het dak van het gebouw (en voldoet uiteraard aan de brandveiligheidsnormen) en verlicht tegelijkertijd de ruimten dankzij de transparantie, waarbij het tevens elektriciteit opwekt.

7. Groene daken

Platte daken van kantoorgebouwen kunnen worden ontwikkeld met groen. Dit vermindert niet alleen de CO2-uitstoot in de atmosfeer, maar ondersteunt ook actief de energiebalans van het gebouw. Een bijkomend voordeel is een oogstrelende ruimte, waar een werkterras gecreëerd kan worden.

Voordeel van plantenomgeving

Het is de moeite waard om na te denken over een groendak, vooral bij het plannen van een fotovoltaïsche installatie. Zoals studies uitgevoerd door de Wilhelm Büchner Universiteit van Toegepaste Wetenschappen aantonen, kan een plantenomgeving de efficiëntie van een fotovoltaïsch systeem verhogen met 4 tot 8 procent.

Overdekt en open

Bij groene daken en terrassen in kantoorgebouwen kan het nieuwe Aluprof-product worden gebruikt: de MB-OPENSKY 120 pergola. In de zomer biedt deze een overdekte, maar open ruimte, bijvoorbeeld voor vergaderingen of werk. Bij ongunstige weersomstandigheden kunnen de glazen schuifpanelen of screens worden ingezet.

8. Vermindering van gebouwverwarmingscreens

Deze oplossing is ideaal voor kantoorgebouwen. Zonweringsystemen zoals SkyRoll ZIP, CLASSIC of ECO zorgen voor minder opwarming van het gebouw, met behoud van een goede zichtbaarheid naar buiten. De speciale stoffen in de systemen vormen een barrière voor licht, waardoor geen verblindingseffect op monitoren optreedt en werknemers kunnen werken zonder extra kunstmatige lichtbronnen. Dit is niet alleen belangrijk vanuit energiebesparend oogpunt, maar vooral ook voor de mentale gezondheid van de werknemers. Werken in natuurlijk licht heeft immers een gunstig effect op het welzijn.

Aluprof-screens kunnen worden voorzien van zonnesensoren die automatisch werken, en de investeerder kan de Of-coëfficiënt kiezen die de doorschijnendheid van de stof bepaalt.

Toegepaste systemen: SKYROLL Classic.

9. Automatisering ondersteunt energiezuinigheid

Ook zijn er uiteraard oplossingen waarmee het energieverbruik tijdens het gebruik van het gebouw kan worden verminderd. Voorbeelden hiervan zijn:

temperatuurverlaging tijdens de nacht;

automatisering van jaloezieën en zonweringen op basis van weersensoren;

gebruik van bewegingssensoren (volgens studies van Philips vertaalt zich dit in een vermindering met 38,2 procent van de verlichtingskosten);

beheer van het stroomverbruik door computers en monitoren;

gebruik van sensoren die het energieverbruik monitoren.

Let’s Build a Better Future

Hoewel de vermindering van het energieverbruik in kantoorgebouwen vooral wordt bepaald door kostenbesparende en ecologische redenen, mag niet worden vergeten dat investeerders ook het rendement op hun investering en de winstgevendheid van de faciliteit belangrijk vinden.

Zeer goede parameters

In Nederland stijgt het aantal gebouwen dat zeer goede energetische parameters heeft systematisch. Volgens de website Statista is de huurprijs per vierkante meter kantoorruimte in een gebouw met energieklasse A in Amsterdam sinds 2014 hoger dan de huurprijs van een gebouw met een lagere energieklasse. Ook groeien de huurprijzen van dit soort faciliteiten sneller dan in gebouwen met een lagere klasse. Door te investeren in een energiezuinige faciliteit, weet de investeerder zeker dat hij hogere huurprijzen krijgt.

Minimaal energieklasse C

Bedenk ook dat vanaf dit jaar een kantoorgebouw een minimale energieklasse C moet hebben om te kunnen worden gebruikt. De vraag naar faciliteiten met de hoogste klasse zal bijgevolg groeien en een investering in energiezuinigheid is al vanaf het begin een garantie op financieel succes over de gehele investering.

Dit artikel is gesponsord door Aluprof .