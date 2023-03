Wereldwijde kennis en lokale aanpak komen hier samen

Turner & Townsend is een internationaal, onafhankelijk adviesbureau dat ruim vijfentwintig jaar actief is in Nederland. Het concentreert zich op Programmamanagement, projectmanagement, bouwkostenmanagement en projectbeheersing in de vastgoed, infrastructuur en energiesector. Het bureau doet grote projecten voor internationale klanten zoals elektrische autofabrikant NIO, Uber, Johnson & Johnson en Shell, maar ook voor Nederlandse ontwikkelaars en de TU Delft.

Wij kijken ook naar de levensduurkosten en duurzaamheid op de lange termijn

Toegevoegde waarde

Lisa Verhoeven kwam bij Turner & Townsend terecht via haar afstudeerstage Management in the Built Environment aan de TU Delft. Ze verdiepte zich in de relatie tussen effectief projectmanagement en cultuur en zocht een bedrijf dat internationaal opereerde volgens standaardmethodieken. Er was meteen een klik, zo vertelt ze. ‘Vanuit onze internationale achtergrond leveren wij toegevoegde waarde. Een groot voordeel voor opdrachtgevers met meerdere projecten is dat wij consistentie bieden waar het gaat om projectportfolio’s of rapportages. We werken volgens internationale procedures. Dat lijkt rigide, maar het prettige is dat je gecontroleerd af kan wijken om aan specifieke wensen te voldoen, zonder dat je iedere keer opnieuw het wiel moet uitvinden.’

Echt Nederlands

De consultants zitten letterlijk dicht op de klant. Dat vraagt om flexibiliteit. ‘Iedere opgave is uniek en soms is er een echte Nederlandse werkwijze nodig. Dan passen we onze standaardmethodes aan de lokale markt aan’, delen Verhoeven en Wijdeveld.

Internationale kennisdeling

Het platform The Hive speelt een belangrijke rol in internationale kennisdeling, legt Bob Wijdeveld uit. ‘Vanuit het Verenigd Koninkrijk is een cloudbased platform ontwikkeld dat nu wereldwijd wordt uitgerold. Daarop staat data van alle projecten die we ooit hebben gedaan of waarmee we bezig zijn, met alle mensen die erbij betrokken zijn. De project- en programma informatie is makkelijk te vinden via een Google Maps-achtige functie. Door dit inzicht in wat we op wereldwijde schaal doen, stopt de kennisdeling dus niet bij de mensen die op jouw kantoor rondlopen.’

Foto: Liestbeth Dingemans.

Transparant tenderproces

Daarnaast heeft Turner & Townsend internationale tools voor onder andere bouwkostenrapportages, cashflow projecties en kostenramingen. De eTender-tool is een elektronisch platform waarmee het bureau de markt (aannemers, consultants, architecten, installatieadviseurs) kan vragen een volledige aanbieding te doen voor een project. ‘Daarmee hou je het tenderproces heel transparant’, zegt Wijdeveld. ‘Bovendien wordt informatie eenvoudig inzichtelijk op een geautomatiseerde manier.’

Carbon Calculator

Een van de meest recente tools die Turner & Townsend implementeerde is de Carbon Calculator . Deze kan al in een vroeg stadium de carbon-voetafdruk berekenen op basis van de elementen en materialen (bijvoorbeeld binnenwanden, vloerafwerking, meubilair) die in het project terechtkomen. ‘Zie het als een begrotingstool’, legt Wijdeveld uit. ‘Alleen staan hier uiteindelijk onder de streep geen euro’s maar een carbongetal in kilo’s.’

Wij helpen elkaar graag en willen altijd het beste uit de ander halen

Duurzaamheid op lange termijn

Duurzaamheid in de brede zin des woords is een belangrijk onderwerp voor Turner & Townsend, zegt Lisa Verhoeven, en dat is geen momentopname. ‘Wij kijken ook naar de levensduurkosten en duurzaamheid op de lange termijn. Daarom committeren wij ons aan een Net Zero strategie . Ons werk houdt op een gegeven moment op en dan gaat het object over naar de klant. Dan begint het pas. Het moet nog jarenlang operationeel zijn op een deugdelijke manier.’

Diverse club

Turner & Townsend heeft een platte organisatie. In Nederland werken nu ongeveer 120 mensen (m/v/x) voor het bedrijf. ‘Het is al een hele diverse club qua nationaliteit, studieachtergrond en werkervaring’, vindt Lisa Verhoeven. ‘Maar we blijven op zoek naar nieuwe krachten op elk niveau – studenten maar ook ervaren seniors voor de lokale markt met specialisaties in bijvoorbeeld planning, risicomanagement of bouwkostenmanagement. Dat is in deze arbeidsmarkt best lastig. Daar besteden we veel aandacht aan.’

Foto: Liestbeth Dingemans.

Jongere generaties

Turner & Townsend richt zich niet alleen op studenten en net afgestudeerden maar ook op de jongere generaties. Verhoeven: ‘We doen jaarlijks mee aan initiatieven als JINC maar ook Girls’ Day, waar we ons samen met Stichting VHTO richten op meiden op de middelbare school. Zij komen kijken wat het betekent om in de bouw te werken, niet alleen met de bouwschoenen in de modder maar ook op kantoor – want dat is ook de bouw. Het gaat om het planten van een zaadje in hun hoofd.’

Great place to work

Voor Verhoeven is de ‘love a challenge’ mentaliteit van het bedrijf een grote pré. ‘Wij helpen elkaar graag en willen altijd het beste uit de ander halen. Heb je een idee voor verbetering? Dan wordt daarnaar geluisterd. Actief een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van onze dienstverlening én onze mensen wordt enorm aangemoedigd. Er is aandacht voor het volledige pakket aan vaardigheden: van technische kennis tot soft skills. Dat zorgt voor een fijne sfeer op kantoor.’

Cijfers

Adviseurs: 8.400

Locaties: 118 kantoren, 50 landen

Omzet 2022: €1 miljard

