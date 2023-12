Dirk Rompelman maakte van Vastgoedmarkt hét blad voor de vastgoedsector

In 2024 bestaat Vastgoedmarkt 50 jaar! In dit jubileumjaar publiceert Vastgoedmarkt elke week een artikel over een prominent onderwerp in een bepaald jaar met een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen, te beginnen met 1974 en eindigend in 2023. Als aftrap van de Vastgoedmarkt 50-reeks een interview met oprichter en oud-hoofdredacteur Dirk Rompelman (80).