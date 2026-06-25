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Finalisten Young Talent Award: 'Deelname leuk en leerzaam, maar pittig'

Finalisten Young Talent Award: 'Deelname leuk en leerzaam, maar pittig'
Aan de vooravond van de spetterende finale worden de drie kandidaten aan de tand gevoeld door presentator Guido van Winden en NVM Business-bestuurslid Dionne Toenbreker. Foto: Eyesmile Photography

'Spannend, leerzaam en intensief!' Daarover zijn de drie finalisten van de Vastgoedmarkt Young Talent Award 2026 powered by NVM het roerend eens in een speciale podcast van Vastgoedmarkt Live op PROVADA.

Aan de vooravond van de spetterende finale worden de drie kandidaten aan de tand gevoeld door presentator Guido van Winden en NVM Business-bestuurslid Dionne Toenbreker. NVM Business is al een aantal jaren op rij hoofdsponsor van de prestigieuze competitie voor jong vastgoedtalent, die sinds 2007 wordt georganiseerd door Vastgoedmarkt.

 ‘Met deze Award geven we jonge professionals de erkenning die ze verdienen en maken zichtbaar hoeveel talent er is’, licht Toenbreker de sponsoring toe. ‘Het is een investering in de volgende generatie vastgoedprofessionals. Daarmee ook in de toekomst van de hele sector. Want zij brengen nieuwe ideeën met zich mee op het gebied van innovatie, digitalisering, AI en duurzaamheid.’

Finalisten

De drie finalisten van de 18e editie zijn: Fleur Klanderman (31), Senior Investment Manager bij Edge, Bram Matheijssen (27), Relatiemanager bij ING Real Estate Finance en Mare Santema (28), Founder van Use/Space.

‘We zetten in deze podcast jong talent in een hele grote gele zon’, verkondigt Van Winden. ‘Hoe zorgen we dat jong talent niet alleen een podium krijgt maar ook het verschil maakt in de vastgoedsector? Wat drijft deze finalisten? En wat hebben ze geleerd?’

Fleur Klanderman (31), Senior Investment Manager bij Edge. Foto: Eyesmile Photography
Fleur Klanderman (31), Senior Investment Manager bij Edge. Foto: Eyesmile Photography

Best pittig

Matheijssen legt uit dat hij als vastgoedfinancier gewend is snel te schakelen tussen de verschillende type assets. ‘Maar je wordt nu wel even echt in het diepe gegooid met dingen die je je razendsnel eigen moet maken zoals het schrijven van een blog, deelname aan podcasts en je ideeën presenteren op een podium.’  

‘Heel leuk, maar best pittig’, meent Klanderman. ‘Normaal ligt mijn focus op de kantorenmarkt. Ik heb daarom met heel veel mensen gesproken. Daar leer je enorm veel van, maar dat kost ook veel energie. Het speelt ook steeds in mijn achterhoofd, want ik ben best intensief met mijn campagne bezig geweest. Ondertussen gaat het werk ook door.’

Mare Santema (28), Founder van Use/Space. Foto: Eyesmile Photography
Mare Santema (28), Founder van Use/Space. Foto: Eyesmile Photography

Ander geluid

Santema wordt door Van Winden aangekondigd als een ‘nieuw gezicht in deze awardshow’. ‘Een nieuw gezicht zou ik niet willen zeggen’, werpt deze jeugdige ondernemer tegen. ‘Misschien wel een ander geluid. Daar is de sector misschien ook wel aan toe.’ Haar onderneming Use/Space verbindt kantoorgebouwen buiten kantoortijd aan maatschappelijke en culturele organisaties. ‘Echt uitdagend’ was zich grondig te moeten verdiepen voor haar pitch in een onderwerp dat ver buiten haar dagelijkse aandachtsgebied ligt.    

Bram Matheijssen (27), Relatiemanager bij ING Real Estate Finance. Foto: Eyesmile Photography
Bram Matheijssen (27), Relatiemanager bij ING Real Estate Finance. Foto: Eyesmile Photography

Winnaar

De dag na de podcastopname wint Fleur Klanderman de Vastgoedmarkt Young Talent Award 2026.

Benieuwd naar het volledige gesprek? Beluister de podcast.

Dit artikel is gesponsord door NVM.

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