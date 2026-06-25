Gesponsord Nieuw leiderschap in vastgoed: wat vraagt dat van professionals?

Wat maakt iemand een goede leider in de vastgoedsector van vandaag? De opgaven in de sector worden steeds complexer. Meer disciplines zitten aan tafel, en het liefst steeds eerder in het proces. Alleen zo kom je tot innovatieve oplossingen. Dat vraagt om andere vaardigheden bij vastgoedprofessionals en een andere vorm van leiderschap. Het leiderschapstraject van de Amsterdam School of Real Estate (ASRE) speelt daar op een persoonlijke manier op in.

‘Leiderschap was altijd al een belangrijk thema, en het belang blijft toenemen. De problematiek waar de vastgoedsector voor staat is dusdanig complex. Het lukt alleen maar om met elkaar tot innovatieve oplossingen te komen als er vertrouwen ontstaat en verbinding tussen verschillende disciplines. Met het juiste leiderschap kunnen die worden gecreëerd. Dat vraagt om een brede blik en kritisch denkvermogen, maar ook om zelfinzicht en mensenkennis. Leiderschap gaat over mensen in hun kracht zetten, hen de ruimte geven en zorgen dat de juiste mensen op de juiste plek zitten. Zo kom je met elkaar tot het beste resultaat.’ Aan het woord is Jantine Schrader. Zij is manager onderwijsprogramma’s bij de ASRE en verantwoordelijk voor het leiderschapstraject binnen de Master of Real Estate (MRE) .

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Boardroom Challenge

Het leiderschapstraject is opgebouwd in vier fasen. Het begint met zelfinzicht en het formuleren van persoonlijke leerdoelen. Vervolgens wordt gekeken naar hoe je je verhoudt tot anderen, je rol in een team en tenslotte hoe je functioneert in een boardroom. Het traject eindigt met een tweedaagse ‘snelkookpan-assessment’, zo vertelt Schrader. ‘Dat is de Boardroom Challenge, waarin je al je opgedane leiderschapsvaardigheden moet toepassen. Het is heel mooi te zien hoe mensen hier binnenkomen en waar ze twee jaar later staan. Je ziet wat het traject heeft gedaan. Dit zijn echt heel waardevolle dagen.’

Jantine Schrader, manager onderwijsprogramma’s bij de ASRE en verantwoordelijk voor het leiderschapstraject binnen de Master of Real Estate (MRE). Foto: Eyesmile Photography

Hoe ziet zo’n Boardroom Challenge eruit? Deelnemers stappen in een nagebootste bestuursomgeving van een vastgoedorganisatie. Iedereen krijgt een rol, bijvoorbeeld CEO, CFO of CRO. Vanuit die positie werken ze aan een praktijkcase die gebaseerd is op situaties uit de vastgoedsector. Dat is onder tijdsdruk en de situatie verandert naar aanleiding van hun handelen. Zo ervaren de deelnemers in een ‘veilige setting’ hoe het is om beslissingen te nemen in complexe situaties. MRE-alumnus Tom Hilderink ervoer zelf hoe het traject doorwerkt in de praktijk. ‘Je wordt met je neus op de feiten gedrukt bij zo’n Boardroom Challenge. Je kunt het niet allemaal alleen doen en je zult op anderen moeten vertrouwen’, legt Hilderink uit. Hij is ontwikkelaar bij Maarsen Groep en heeft de MRE in november 2025 succesvol afgerond.

Eigenaarschap

Wat is het belangrijkste dat hij in het tweejarig leiderschapstraject heeft geleerd? ‘Oog hebben voor het belang van een ander in een steeds complexer geheel’, zegt Hilderink. ‘Een concreet voorbeeld: het belang van een aannemer is heel anders dan van een ontwikkelaar zoals ik. Als je dat probeert te begrijpen, kom je tot betere oplossingen. Dan ga je naar een win-win in plaats van een compromis waarin iedereen een beetje pijn heeft.’ Of het nu gaat om verhoudingen binnen teams of om externe samenwerkingen, het draait allemaal om waardering, zo ontdekte Hilderink gaandeweg. ‘Het belangrijkste is dat mensen gezien worden. Een compliment als het goed gaat, maar ook aangesproken worden als het beter kan. Zo stimuleer je eigenaarschap. Ik denk ook dat veel jonge professionals daarnaar op zoek zijn.’

MRE-alumnus Tom Hilderink: 'Je wordt met je neus op de feiten gedrukt bij zo’n Boardroom Challenge.' Foto: Eyesmile Photography

Vertrouwen

De ervaringen van Hilderink ziet Schrader terug bij bijna alle deelnemers. ‘Zelfvertrouwen en vertrouwen in de groep zie je bij iedereen ontstaan. Dat is ook wat we van de docenten terugkrijgen.’ Het leiderschapstraject wordt afgesloten met een evaluatie in een persoonlijk gesprek. Deelnemers leren waar hun kracht ligt en wat ze nog te ontwikkelen hebben. Want persoonlijke groei stopt niet als het traject is afgerond, legt Schrader uit. Leiderschap is daarmee geen eindpunt van de opleiding, maar een ontwikkeling die gedurende de hele loopbaan doorgaat.

Meer weten? Beluister de podcast Vastgoedmarkt On Air, een gesprek met Jantine Schrader en Tom Hilderink over nieuw leiderschap in de vastgoedsector. Luister hier .

Dit artikel is gesponsord door ASRE .