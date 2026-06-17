Gesponsord 'Samenwerking is sleutel tot versnelling in gebiedsontwikkeling'

Wat is de échte sleutel tot versnelling in gebiedsontwikkeling? 'Het is niet de techniek, maar de samenwerking die bepaalt hoe succesvol een ontwikkeling verloopt. Vervolgens prioriteer je projectambities en maak je ze concreet en meetbaar.' In de podcastserie Vastgoedmarkt on air - live vanaf de Provada - legt Peter Klevering directeur gebiedsontwikkeling bij Dura Vermeer, uit hoe dat werkt.

‘In gebiedsontwikkeling is niets meer vanzelfsprekend’, zegt Klevering. ‘Dus onze opgave wordt steeds complexer.’ Het antwoord dat Dura Vermeer proefondervindelijk heeft gevonden is samenwerking. ‘Kijk naar het Gedeeld Verlangen’, legt Peter Klevering uit, ‘en definieer dat zorgvuldig. Investeer veel tijd en energie in elkaar goed leren kennen.’ Dat vraagt onderling vertrouwen, want de gesprekken kunnen ingewikkeld zijn als er discrepanties zijn in belangen en verlangens. Zet alle inhoudelijke kennis bij elkaar aan tafel, raadt Klevering aan. ‘Wij zitten bij voorkeur in integrale projectteams om samen ambities te prioriteren en ze concreet en meetbaar te maken.’

<!--[--><!--]-->

Voortraject

Leg dat allemaal vast in een ‘trouwboekje’, vervolgt Klevering. Dat is een robuust basisdocument waarop je elkaar altijd kunt aanspreken. Zo kunnen partners een hele goede samenwerking vormgeven, met respect voor elkaars belangen – ook als die soms tegenstrijdig zijn. Dit voortraject is intensief qua tijdsinvestering en risico, maar dat is het waard. Peter Klevering: ‘Wij zijn graag bereid om op risico te investeren in de Haalbaarheidsfase omdat het vervolg daarna veel sneller gaat. Die uitvoeringskracht is de investering aan de voorkant dubbel en dwars waard.’

Zeven lagen

Als de samenwerking staat, ontstaat het gedeeld vertrouwen dat nodig is om te komen tot een gezamenlijke prioritering van de ambities. Dura Vermeer ontwikkelde de ‘Zeven lagen van toekomstgerichte Gebiedsontwikkeling’ als hulpmiddel om de projectambities te prioriteren én te borgen door ze concreet en dus meetbaar te maken. De vertrouwensbasis in combinatie met een gezamenlijk gedragen set aan ambities vormen wat Dura Vermeer het Gedeeld Verlangen noemt. Dit neemt de eerdergenoemde uitdagingen niet weg, maar is wel onmisbaar om ze samen succesvol te overwinnen.

Suikerzijde

Dit gedachtegoed heeft Dura Vermeer ontwikkeld in partnerselecties waarbij een overheid een partij kiest om mee ‘op reis’ te gaan. Maar dit denken over samenwerken is eigenlijk op alle grotere opgaven van toepassing. Peter Klevering ervoer het bijvoorbeeld in de ontwikkeling van Suikerzijde in Groningen , nota bene op een steenworp afstand van zijn geboortehuis. ‘De lol van een project zit vooral in het proces. Dat is uiteindelijk leuker dan de stenen. Als je het Gedeeld Verlangen in een team weet te vangen en te borgen, heb je de ultieme droom te pakken. En de sleutel tot versnelling.’

In de podcast Vastgoedmarkt on air vertelt Peter Klevering meer over versnellen door samenwerken, maar ook over Het Goede Doen, de zeven lagen van gebiedsontwikkelingen en de Virtual Factory van Dura Vermeer.

Dit artikel is gesponsord door Dura Vermeer .