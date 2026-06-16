Gesponsord Waarom gebiedsontwikkeling om een nieuwe aanpak vraagt

Tijdens Vastgoedmarkt On Air op de PROVADA bespreken Mattijs Rommelse, bouwregisseur van de gemeente Rotterdam, en Hettie Politiek, programmadirecteur Nationaal Grootschalige Woningbouwlocaties namens het Rijk, hoe de woningbouw weer op snelheid kan komen. 'We schuiven meer woningen door dan dat we realiseren', stelt Rommelse.

Volgens Rommelse heeft de samenwerking tussen overheden en marktpartijen de afgelopen jaren veel opgeleverd, maar loopt de huidige aanpak steeds vaker tegen grenzen aan. Hij ziet vier ontwikkelingen die de woningbouw onder druk zetten: arbeidskrapte, oplopende regeldruk, lange planprocessen en de snelle opkomst van digitalisering en AI. ‘Het afgelopen college hadden we vier op de tien woningen opgeleverd. Vier op de tien, dus we schuiven er zes elke vier jaar door’, zegt hij.

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Vooral de lange doorlooptijden baren hem zorgen. Planprocessen duren volgens Rommelse vaak vier tot acht jaar, terwijl projecten financieel steeds risicovoller worden. ‘Je kunt te weinig rendement halen met een project dat zo risicovol is en zo lang duurt.’ Volgens hem moeten procedures daarom korter worden om de woningbouwopgave haalbaar te houden.

Politiek ziet daarbij een belangrijke rol voor het Rijk. Intensieve samenwerking tussen Rijk en gemeenten moet ervoor zorgen dat woningbouw en andere ruimtelijke opgaven beter op elkaar worden afgestemd. ‘Het Rijk heeft geld, regels, sociaal kapitaal en kennis. Dat zijn de middelen die we hebben, maar daarmee kunnen we wel degelijk tempo maken.’

Mattijs Rommelse, bouwregisseur van de gemeente Rotterdam. Foto: Eyesmile Photography

Van projectniveau naar gebiedsniveau

Een belangrijk thema tijdens de podcast is de verschuiving van projectniveau naar gebiedsniveau. Volgens Rommelse wordt nog te veel per afzonderlijk bouwproject geregeld, terwijl veel vraagstukken beter op gebiedsniveau kunnen worden opgelost. ‘Parkeergarages, wijkhubs en straks misschien buurtbatterijen. Kunnen we dat niet op gebiedsniveau organiseren?’

Ook digitalisering en AI spelen volgens hem een steeds grotere rol. ‘Alles wordt veel transparanter’, zegt Rommelse. ‘Die ontwikkeling gaat een enorme impact hebben op ons werk. We zullen een andere modus moeten vinden in de samenwerking.’

Volledige gesprek luisteren?

In de podcast gaan Rommelse en Politiek dieper in op de vraag waarom de huidige aanpak steeds vaker tegen grenzen aanloopt en welke veranderingen nodig zijn om de woningbouwopgave haalbaar te houden. Beluister de volledige aflevering voor het complete gesprek.

Dit artikel is gesponsord door Gemeente Rotterdam .