Gesponsord Joulz brengt energiezekerheid ook naar Belgisch vastgoed

Wie vandaag vastgoed ontwikkelt of beheert, bouwt niet langer alleen vierkante meters. Hij ontwikkelt ook energiecapaciteit. Netcongestie, elektrificatie en duurzaamheidsregels maken energie tot een strategische asset, met directe impact op verhuurbaarheid en waarde.

Vorig jaar bleek uit onderzoek dat leegstand in netcongestiegebieden bijna dubbel zo hoog is als in gebieden met voldoende netcapaciteit, tenminste bij logistiek en industrieel vastgoed. Dat is veelzeggend. Inmiddels is het net in vrijwel heel Nederland in congestie en is de energievoorziening van strategische waarde geworden.

Van gebouw naar energiesysteem

Waar logistiek vastgoed lang werd beoordeeld op hoogte, vloerbelasting en dockratio’s, schuift energie razendsnel naar voren als bepalende factor. Elektrificatie van wagenparken, laadpleinen voor e-trucks, koeling en automatisering zorgen voor een structureel hoger stroomverbruik, terwijl de lokale opwek via zon en opslag groeit.

Sytse Zuidema en Svetlana Nikolayonok.

‘Energie is geen randvoorwaarde meer, maar een integraal onderdeel van het vastgoedontwerp en de exploitatie’, zegt Joulz -CEO Sytse Zuidema. Ontwikkelaars die dat niet meenemen, bouwen volgens hem assets met een ingebouwd risico. Internationale spelers onderschrijven dat beeld en stellen dat energie-infrastructuur direct bijdraagt aan de weerbaarheid en verhuurbaarheid. Zonne-energie, opslag, laadvoorzieningen en slim energiemanagement zijn geen extra’s meer, maar onderdeel van de kernstrategie.

België volgt dezelfde lijn

‘Bijvoorbeeld rond Brussel en het havengebied van Antwerpen ontstaan al wachtlijsten’, zegt Svetlana Nikolayonok, hoofd verkoop België bij Joulz. ‘Vastgoedpartijen die in beide landen actief zijn, herkennen de signalen meteen. Wie nu future-proof ontwerpt en ontwikkelt, heeft straks het hoogste rendement.’ Honderden bedrijven wachten al op een aansluiting of krijgen alleen nog beperkt vermogen. België volgt het Nederlandse pad, met dezelfde problematiek. Mede daarom heeft Joulz ook in België positie verworven en is inmiddels een top 3-speler op het gebied van industriële en commerciële zonnedaken. Nikolayonok: ‘Ook in België verschuift de vraag langzaam van verduurzaming naar energiezekerheid.’

'Vastgoed verschuift van passief object naar actief energiesysteem' ”

Joulz als energiepartner voor vastgoed

Tegen die achtergrond is Joulz – als energiepartner voor vastgoedpartijen – gespecialiseerd in duurzame vermogensbeschikbaarheid. Het bedrijf neemt ontwerp, investering en exploitatie van energievoorzieningen uit handen en levert elektrisch vermogen op de locatie. De propositie lijkt op die van een netbeheerder. Tegen een maandtarief levert Joulz vermogen met een beschikbaarheid van zo’n 99,5 procent.

‘Wij nemen het energierisico over en zorgen dat verduurzaming door kan gaan’, zegt Zuidema. ‘Ontwikkelaars kunnen zich focussen op hun core business, terwijl wij zorgen dat het gebouw kan blijven functioneren – ook als het net faalt.’ Door stijgende nettarieven wordt de aanpak ook financieel aantrekkelijk. Investeringen vooraf zijn niet nodig, het werkt als een abonnement. En de installatie blijft draaien als het publieke net uitvalt.

‘Wij helpen ontwikkelaars en beleggers vooruit te denken’, zegt Nikolayonok. ‘Niet alleen: krijg ik vandaag een aansluiting? Maar: welke energiecapaciteit is nodig om dit vastgoed relevant te houden?’ Dezelfde aanpak vindt inmiddels ook zijn weg naar België. Joulz levert daar vergelijkbare diensten als in Nederland: van netstudies en energiehubs tot lokale opwek, opslag en slim energiemanagement.

Dit artikel is gesponsord door Joulz .