Gesponsord Private verhuurders cruciaal voor oplossing woningnood en duurzaam vastgoed

De Wet betaalbare huur, renteaftrekbeperking in de vennootschapsbelasting, de veel te hoge overdrachtsbelasting en de immens hoge belastingdruk in box 3. 'De stapeling van maatregelen op de woningmarkt treft linksom of rechtsom alle type private verhuurders, zowel bedrijfsmatig als particulier', zegt Edward Touw, algemeen directeur van brancheorganisatie Vastgoed Belang. De brancheorganisatie activeert daarom ook een sectie voor bedrijfsmatige verhuurders binnen zijn vereniging.

Touw – jarenlang werkzaam bij een institutionele woninginvesteerder - is ruim een jaar geleden aangesteld als algemeen directeur bij Vastgoed Belang . Zijn intrinsieke motivatie? Hij maakt zich grote zorgen over de toekomst van de woningmarkt. In zijn huidige functie zet hij zich onder meer in voor een beter investeringsklimaat voor particuliere verhuurders, het vergroten van het aantal leden van de vereniging en het verkrijgen van maatschappelijke erkenning voor de toegevoegde waarde van private verhuurders.

Dezelfde uitdagingen

Een van de eerste dingen die hem opviel in zijn nieuwe rol, was hoe de verschillende particuliere en bedrijfsmatige onderdelen van de private sector onderaan de streep met dezelfde uitdagingen kampen. ‘Bij de stapeling van regulering, met de Wet betaalbare huur als dieptepunt, is dat evident. Of bij de verhoogde overdrachtsbelasting. Maar ook bij fiscale uitdagingen die ogenschijnlijk verschillend zijn, is er een grote overlap. Neem het huidige box 3-stelsel en de renteaftrekbeperking in de vennootschapsbelasting. Bij de eerste worden particulieren belast op een fictief rendement dat ze niet daadwerkelijk behalen. En bij de andere worden bedrijfsmatige verhuurders weer belast op basis van een winst die ze niet daadwerkelijk maken.’

Nederland aan vooravond wooninfarct

Als gevolg van de verschillende maatregelen, staat Nederland aan de vooravond van een wooninfarct, waarschuwt Vastgoed Belang. Daarmee reageert de branchevereniging op de nieuwste cijfers van het Kadaster: in het eerste kwartaal van 2026 zijn bijna 8000 woningen uitgepond: huurwoningen die naar de koopmarkt zijn verdwenen. Dat is meer dan 2,5 keer zo hoog per kwartaal als voor de invoering van stapeling van regulering en fiscale druk. Touw: ‘Niet alleen verhuurders, maar vooral ook mensen die zoeken naar een huurwoning, zijn de dupe.’

Touw: 'Van corporaties tot institutionele investeerders en van projectontwikkelaars tot private verhuurders: iedereen is belangrijk om de woningnood op te lossen.'

Private verhuursector belangrijk

Touw is wel optimistisch om te zien dat het politieke besef volgens hem is toegenomen dat de private verhuursector belangrijk is voor het oplossen van woningnood. ‘De totale private sector bestaat uit ongeveer 1,1 miljoen woningen waar in totaal zo’n twee miljoen mensen zijn gehuisvest. Zowel verhuurders als huurders zitten op dit moment klem tussen regelgeving en fiscale druk. De situatie is nijpend. Maar gelukkig lijkt bijna iedereen in de politiek en bij de overheid het er inmiddels wel over eens dat er iets moet gebeuren aan het investeringsklimaat op de woningmarkt. Wij blijven ons er in elk geval voor inzetten dat die aandacht niet verslapt en ook wordt omgezet in actie.’

Zoveel mogelijk met één mond praten

Om dat investeringsklimaat daadwerkelijk te verbeteren, is het volgens Touw belangrijk dat de branche zoveel mogelijk met één mond praat. ‘Van corporaties tot institutionele investeerders en van projectontwikkelaars tot private verhuurders: iedereen is belangrijk om de woningnood op te lossen. Direct, in het geval van de private sector bijvoorbeeld door nieuwe woningen te realiseren in de bestaande omgeving, maar ook indirect. Institutionele investeerders verkopen complexen na een bepaalde looptijd bijvoorbeeld weer aan private investeerders, om de opbrengsten weer in nieuwbouw te investeren. We vormen samen één ecosysteem en moeten dan ook samen aan het licht brengen hoe we de woningnood kunnen oplossen.’

Samenwerken met andere brancheorganisaties

Het afgelopen jaar heeft Vastgoed Belang daarom veel ingezet op samenwerking met andere brancheorganisaties, waaronder Aedes, IVBN en NEPROM. Maar ook binnen de eigen leden zet de vereniging er zoveel mogelijk op in om álle soorten leden zo actief mogelijk te laten bijdragen. Touw: ‘Ons ledenbestand is heel divers. Het loopt van de bakker die één woning verhuurt voor zijn pensioen tot bedrijfsmatige verhuurders met een paar duizend woningen. En alles daartussenin. En we hebben leden die het vastgoedbeheer zoveel mogelijk uitbesteden, tot aan leden die zelf actief aan het ondernemen zijn en constant kijken hoe ze nieuwe woningen kunnen realiseren door splitsen, optoppen, transformeren of kleinere nieuwbouwprojecten.’

We vormen samen één ecosysteem en moeten dan ook samen aan het licht brengen hoe we de woningnood kunnen oplossen”

Touw vervolgt: ‘In de vereniging zit dus een grote diversiteit aan waardevolle kennis. Die voor ons belangrijk is in de belangenbehartiging, maar ook voor onderlinge kennisdeling. We hebben daarom verschillende werkgroepen rondom diverse thema’s, zoals studentenhuisvesting, beter benutten van de bestaande voorraad en fiscaliteit, waar verschillende soorten aan deelnemen. Daarnaast zetten we momenteel ook een nieuwe sectie op met bedrijfsmatige, ondernemende leden. Bedoeling is om met die groep in te gaan op specifieke onderwerpen die relevant zijn voor die doelgroep. Denk aan renteaftrekbeperking in de vennootschapsbelasting, of de bedrijfsopvolgingsregeling.’

Ledengroei

Touw blijft zich komende periode met Vastgoed Belang hard maken voor een duurzame verbetering van de vastgoedmarkt, met een sleutelrol voor particuliere en bedrijfsmatige verhuurders. Om dat nog effectiever te kunnen doen, wil hij inzetten op ledengroei, onder zowel particuliere als bedrijfsmatige verhuurders. ‘Dat lijkt misschien wat contrair aan het huidige investeringsklimaat op de woningmarkt. Maar juist nu is het belangrijk dat we als private branche, zowel particulier als bedrijfsmatig, sterk staan. En we kunnen alle hulp daar goed bij gebruiken. Mijn oproep aan alle private verhuurders, particulier én bedrijfsmatig, is dan ook: word lid, we kunnen je hulp goed gebruiken .’

Dit artikel is gesponsord door Vastgoed Belang .