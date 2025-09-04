Gesponsord 'Door deel te nemen, bouw je letterlijk aan verandering'

Op 19 september komen de teams weer samen in Amersfoort voor de bouw van een levensgrote kettingreactie tijdens Build to Connect. Geïnteresseerden hebben nog tot en met 10 september de tijd om zich aan te melden. Teams kunnen deelnemen, maar individuen kunnen zich ook aanmelden en worden onderdeel van een netwerkteam.

Build to Connect is een initiatief van Provada en Stichting HomePlan , opgezet om samen met de sector een concrete bijdrage te leveren aan veilige huisvesting wereldwijd. ‘De volledige netto-opbrengst van het event gaat naar Stichting HomePlan’, zegt Peter Schreuter. ‘Dankzij de deelname van teams, Housing Partners en sponsors kunnen we letterlijk bouwen aan verandering.’

Huis, thuis en toekomst

HomePlan zet zich in voor mensen die leven in extreme armoede in Latijns-Amerika en Zuidelijk Afrika. Samen met lokale partners en gemeenschappen bouwt HomePlan aan huis, thuis en toekomst voor deze gezinnen.

Van Omme & De Groot doet al sinds de eerste editie in 2023 jaarlijks mee met dit event: ‘Wij doen mee aan Build to Connect omdat we hiermee een actieve bijdrage kunnen leveren aan de totstandkoming van goede huisvesting voor de allerarmsten in de wereld.’

'Samen creëren we oplossingen, verbinding én een indrukwekkend eindresultaat dat niemand had kunnen voorspellen.'

Hoe ziet de middag eruit?

Verschillende teams maken samen een schakel van geredde rest bouwmaterialen. Schreuter: ‘Andere jaren zag je al hoe bijzonder dit was. Wat ooit afval leek, werd de basis van indrukwekkende bouwwerken. Dat laat ook zien hoe deze creatieve middag leidt tot innovatieve oplossingen. Samen creëren we oplossingen, verbinding én een indrukwekkend eindresultaat dat niemand had kunnen voorspellen.’

Win-Win

‘Het hebben van een veilig thuis is belangrijk en helaas op veel plekken in de wereld verre van vanzelfsprekend. Ik roep andere bedrijven van harte op om ook de handen uit de mouwen te steken en mee te doen. Daarnaast biedt dit event goede mogelijkheden om na gedane arbeid in een ontspannen sfeer de relaties met voor ons gewaardeerde opdrachtgevers en collega bouwers en ontwikkelaars te versterken. Kortom, win-win’, zegt Van Omme & De Groot.

'Dankzij de inzet van deelnemers, Housing Partners en sponsors zijn er al 10 huizen gebouwd in Zimbabwe en 8 huizen gebouwd in Zuid-Afrika.'

Eerdere edities

Het is dit jaar de derde editie van Build to Connect. ‘De impact die we tot nu toe samen hebben gerealiseerd, is enorm’, zegt Schreuter. ‘Dankzij de inzet van deelnemers, Housing Partners en sponsors zijn er al 10 huizen gebouwd in Zimbabwe en 8 huizen gebouwd in Zuid-Afrika. Gemiddeld wonen er 6 mensen in één huis dat betekent dat er inmiddels meer dan 100 mensen een veilig en waardig thuis hebben gekregen.’

Aanmelden kan via www.buildtoconnect.nl/aanmelden , als individu of team vanaf 5 personen.

Praktische informatie: Build to Connect Vrijdag 19 september 2025 14:00 – 18:30 uur Eemklooster Amersfoort

