Gesponsord Barentsz: het grote merk voor kleinschalige projectbouw in hout

De bouwsector schreeuwt om snelheid, innovatie en flexibiliteit. Toch blijven veel partijen steken in oude oplossingen voor nieuwe uitdagingen. Barentsz Ontdekkingshuizen bewijst dat het anders kan: snel, duurzaam en met oog voor kwaliteit. 'Wij combineren de voordelen van prefabriceren in de fabriek met de flexibiliteit om elk project op maat te maken.'

De Nederlandse woningmarkt staat onder hoge druk. De vraag naar duurzame en betaalbare huizen is gigantisch, maar de bouwsector worstelt met stijgende kosten, strengere regelgeving en een tekort aan vakmensen. Projectontwikkelaars zitten klem tussen ambitie en realiteit: bouwen moet sneller, slimmer en duurzamer, terwijl traditionele processen en nieuwe regels dat juist moeilijk maken.

Derk-Jan Wentink, medeoprichter van Barentsz : ‘Grote bouwbedrijven bewegen richting meer gestandaardiseerde en modulaire bouw, maar verliezen daardoor aan flexibiliteit en de opties voor maatwerk. Aan de andere kant van het spectrum staan kleinere spelers die wél maatwerk bieden, maar vaak niet de capaciteit hebben om middelgrote projecten snel en efficiënt op te leveren. Wij bevinden ons precies daartussenin.’

De visie en werkwijze van Barentsz

Barentsz gooit de traditionele bouwprocessen overboord. In plaats van een klassieke verdeling tussen architect, aannemer en ontwikkelaar, biedt het bedrijf uit Hilversum een geïntegreerde aanpak waarin ontwerp, productie en realisatie naadloos op elkaar aansluiten. ‘Normaal ligt de scheidslijn echt tussen ontwerp en bouw', zegt Bonne Datema, partner bij Barentsz. ‘Bij ons ligt die ervoor. Wij nemen ook niet alles voor lief, we stellen fundamenteel andere vragen. Als je met ons werkt, krijg je niet alleen een architect of alleen een bouwer, maar een totaalconcept.’ Casper Hellebrekers, verantwoordelijk voor de marketing, vult hem aan: ‘We brengen een ecosysteem mee: van een sterk merk tot een geolied proces en hoogwaardige architectuur. Dat maakt de verkoop en realisatie van een project veel voorspelbaarder en efficiënter.’

Wij zijn niet bezig met duurzaamheid omdat het moet, we doen dit omdat we niet anders kunnen. Ook dat zit in ons DNA” — Jochem van der Spek, Barentsz-architect en partner

Keep it simple, stupid

Wat Barentsz tekent is hun constante streven om dingen eenvoudiger te maken. ‘We zijn ooit begonnen met de vraag waarom het in Nederland zo verdomde ingewikkeld is om je eigen huis te bouwen, dus dingen versimpelen zit een beetje in ons DNA ’, zegt Wentink lachend. ‘Complexiteit zit vaak meer in het proces dan in het product. Daarom hameren we nu ook zo op het alles-in-een-hand principe. We ontwerpen, produceren en bouwen onze huizen in één geïntegreerd proces. Dat is wat ons echt anders maakt.’ Ook in duurzaamheid onderscheidt Barentsz zich. Houtbouw , nul-op-de-meter en een geoptimaliseerde productieketen zijn geen losse elementen, maar vormen in samenhang de kern van hun aanpak. ‘Wij zijn niet bezig met duurzaamheid omdat het moet, we doen dit omdat we niet anders kunnen. Ook dat zit in ons DNA', zegt Barentsz-architect en partner Jochem van der Spek.

Schaalvergroting zonder massaproductie

Waar Barentsz begon met kleinschalige projecten voor particulieren, zetten ze afgelopen jaar de stap naar projectmatige bouw. ‘De zakelijke markt vraagt om andere oplossingen, maar de essentie blijft hetzelfde: we bieden duurzaam maatwerk zonder in te leveren op snelheid en kwaliteit', zegt Wentink. In tegenstelling tot grote bouwers, die zich richten op standaardisering, behoudt Barentsz de flexibiliteit om per project in te spelen op de specifieke wensen van ontwikkelaars. ‘Die hele grote bouwers zijn niet gericht op plekjes van tien woningen', zegt Datema. ‘Maar wij kunnen voor die kavels de voordelen van een grootschalige fabriek combineren met flexibiliteit. We hebben een eigen fabriek in Letland, die vorig jaar is verdubbeld in capaciteit. Dat geeft ons regie over het proces en meer slagkracht voor grotere projecten.’

'We combineren schaalbaarheid met maatwerk'

Ontwikkelwaarde maximaliseren

Welke voordelen heeft deze werkwijze nou concreet voor projectmatige bouw? Datema: ‘Heel simpel gezegd: we maximaliseren de ontwikkelwaarde van het plan, zowel in financiële als in kwalitatieve zin. Door slimme ontwerpkeuzes, efficiënte bouwprocessen en duurzame materialen kunnen we kosten beheersen, fouten en vertragingen minimaliseren en de impact op de leefomgeving optimaliseren​.’

Geen concessies

De kracht van Barentsz ligt precies daar: in de balans tussen schaal en wendbaarheid. ‘We kunnen snel schakelen, zonder bureaucratie, omdat we alles in eigen hand hebben', zegt Datema. ‘We zijn geen massaproductiebedrijf, maar hebben wel de slagkracht van een grote speler. We combineren schaalbaarheid met maatwerk.’ Dat maakt Barentsz dé partner voor ontwikkelaars die geen concessies willen doen aan kwaliteit en snelheid. ‘Grote bouwers focussen op bulkproductie, terwijl wij juist die markt bedienen waarin je snelheid, flexibiliteit en duurzaamheid wilt combineren', voegt Wentink toe. Datema sluit af: ‘Barentsz is eigenlijk het grote merk voor kleinschalige projectbouw.’

Dit artikel is gesponsord door Barentsz .