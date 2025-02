Gesponsord 'Bouwchemische innovaties verlagen CO2-uitstoot van vastgoed'

De bouwsector staat voor een grote uitdaging: hoe kan de ecologische voetafdruk omlaag zonder in te leveren op kwaliteit en efficiëntie? Innovatieve bouwchemische producten spelen daarin een cruciale rol. 'De verduurzaming van vastgoed is niet langer een keuze, maar een noodzaak', zegt Arno Visser, voorzitter van Bouwend Nederland. Dankzij nieuwe technologieën en materialen wordt het mogelijk om energiezuiniger en toekomstbestendiger te bouwen.

Bouwchemische producten omvatten een breed scala aan materialen zoals betonadditieven, waterdichtingsmiddelen, lijmen, coatings en beschermende afwerkingen. Ze verbeteren de prestaties en levensduur van gebouwen en spelen een steeds belangrijkere rol in duurzaam bouwen. Vastgoedeigenaren, projectontwikkelaars en investeerders kijken steeds vaker naar innovatieve materialen die de duurzaamheid en energie-efficiëntie van hun projecten verhogen.

‘Zonder stikstofvermindering lossen we het woningtekort niet op, leggen we geen nieuwe wegen aan en kunnen we de energietransitie op onze buik schrijven', zegt Visser .

Vermindering van CO₂-uitstoot en circulaire bouw

Eén van de belangrijkste innovaties in de bouwchemie is de ontwikkeling van producten die de CO₂-uitstoot drastisch verminderen. Beton, één van de meest gebruikte bouwmaterialen, heeft een hoge koolstofvoetafdruk. Visser: ‘Door innovatieve additieven te gebruiken, kunnen we niet alleen de uitstoot tijdens de productie verlagen, maar ook de sterkte en levensduur van beton verhogen. Dit leidt tot minder materiaalverbruik en lagere onderhoudskosten.’ Daarnaast wordt volgens de voorzitter circulair bouwen steeds belangrijker. ‘Nieuwe bouwchemische producten maken hergebruik van materialen mogelijk zonder verlies van kwaliteit. Dit draagt bij aan een circulaire economie waarin bouwmaterialen worden hergebruikt en afval tot een minimum wordt beperkt.’

Energie-efficiëntie en slimme materialen

De vraag naar energie-efficiënte gebouwen groeit snel, mede door strengere regelgeving en stijgende energieprijzen. Innovaties zoals isolerende coatings en thermische barrièrelagen helpen om energieverbruik te verminderen, weet Visser. ‘Hierdoor dalen niet alleen de energiekosten, maar wordt ook de CO₂-uitstoot van gebouwen verlaagd. Daarnaast zien we een opkomst van slimme bouwmaterialen die reageren op omgevingsfactoren. Zo kunnen bepaalde coatings zich aanpassen aan temperatuurveranderingen om warmteverlies te minimaliseren, wat bijdraagt aan de energie-efficiëntie van vastgoedprojecten.’

Door gebruik te maken van biobased coatings en innovatieve waterdichtingsmiddelen kunnen historische gebouwen behouden blijven met een minimale ecologische impact” — Arno Visser, voorzitter van Bouwend Nederland

Biobased en nanotechnologische ontwikkelingen

Een andere belangrijke trend binnen de bouwchemie is de opkomst van biobased materialen. Deze materialen worden geproduceerd uit hernieuwbare bronnen zoals plantaardige oliën en algen wat bijdraagt aan een lagere milieu-impact. Biobased bouwchemische producten zijn niet alleen duurzamer, maar vaak ook biologisch afbreekbaar, wat ze ideaal maakt voor circulaire bouwpraktijken. ‘Nanotechnologie revolutionaire biedt mogelijkheden binnen de vastgoedsector', vertelt Visser. ‘Zo kunnen nanocoatings oppervlakken zelfreinigend maken, waardoor minder onderhoud en chemische schoonmaakmiddelen nodig zijn. Ook kan nanotechnologie de sterkte van bouwmaterialen verbeteren, waardoor de levensduur van gebouwen wordt verlengd.’

Toekomstperspectieven en investeringen in duurzaam vastgoed

Met steeds strengere duurzaamheidsnormen en een groeiende vraag naar milieuvriendelijk vastgoed, spelen bouwchemische innovaties een sleutelrol in de toekomst van de sector. Vastgoedeigenaren en ontwikkelaars die investeren in duurzame materialen en technieken, profiteren niet alleen van lagere operationele kosten, maar ook van een hogere vastgoedwaarde en aantrekkelijkere investeringsmogelijkheden.

Visser: ‘Een goed voorbeeld hiervan is de toepassing van duurzame bouwchemische producten bij renovatieprojecten. Door gebruik te maken van biobased coatings en innovatieve waterdichtingsmiddelen kunnen historische gebouwen behouden blijven met een minimale ecologische impact. Dit is niet alleen gunstig voor het milieu, maar draagt ook bij aan de waarde en levensduur van vastgoed. Een toonaangevend bedrijf in deze sector is RemmersBV.nl , dat innovatieve en duurzame bouwchemische oplossingen biedt voor zowel nieuwbouw als renovatieprojecten.’

