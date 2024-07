Gesponsord Duurzaam vastgoedbeheer met bovengrondse regenwatertanks

Met de toenemende focus op duurzaamheid in de vastgoedsector, zoeken steeds meer bedrijven naar manieren om hun impact op het milieu te verminderen. Regenwateropvang en hergebruik zijn volgens productspecialist Johan Berger effectieve methoden om dit te bereiken, vooral voor vastgoedontwikkelaars en beheerders van bedrijfspanden.

BUMA handel biedt gespecialiseerde bovengrondse opslagtanks als alternatief voor ondergrondse oplossingen zoals infiltratiekratten of infiltratieputten. ‘Bovengrondse tanks zijn vaak praktischer en minder ingrijpend’, legt Berger uit. ‘Onze bovengrondse opslagtanks vereisen geen complexe graafwerkzaamheden en zijn daardoor eenvoudig te installeren.’

Hemelwaterverordening

De Hemelwaterverordening verplicht nieuwbouwprojecten maatregelen te treffen voor de opslag en verwerking van regenwater. Een brongerichte aanpak speelt hierbij een centrale rol, waardoor overbelasting van het rioolstelsel wordt voorkomen en duurzaam waterbeheer wordt bevorderd.

Berger: ‘Een infiltratieput, die regenwater opvangt en geleidelijk in de bodem laat infiltreren, is een populaire oplossing. Deze putten worden geplaatst op locaties waar veel water samenkomt, zoals bij regenpijpen, parkeerplaatsen en tuinen. Toch kan de aanleg kostbaar en ingrijpend zijn en niet elk pand of buitenruimte is geschikt voor deze oplossing. Hier komt de bovengrondse opslag van regenwater als minder ingrijpend alternatief naar voren.’

Bovengrondse opslagtanks

Bovengrondse opslagtanks van kunststof bieden een praktische oplossing wanneer ondergrondse systemen niet mogelijk zijn. Deze tanks zijn volgens de productspecialist ideaal voor grotere woningen met bijgebouwen en bedrijfspanden.

‘Onze opslagtanks vereisen geen complexe graafwerkzaamheden, wat de installatie eenvoudig maakt,’ zegt Berger. Daarnaast zijn deze tanks flexibel en kunnen ze eenvoudig worden verplaatst en aangepast aan veranderende behoeften. Verder zijn de opslagsystemen robuust en bestand tegen verschillende weersomstandigheden, wat hun duurzaamheid verhoogt. ‘Onze kunststof tanks zijn ontworpen om lang mee te gaan, zelfs onder de meest uitdagende weersomstandigheden.’

Voorkomen van overstromingen

Volgens Berger helpen deze tanks ook bij het voorkomen van wateroverlast in stedelijke gebieden: ‘In periodes van hevige regenval kunnen onze opslagtanks overtollig water opvangen, waardoor wateroverlast wordt voorkomen.’

Voordelen voor vastgoedprojecten Voor vastgoedprojecten bieden bovengrondse opslagtanks een kosteneffectieve en compacte oplossing voor regenwateropvang en -hergebruik: Beregening van groenvoorzieningen: Het opgeslagen regenwater kan tijdens droge periodes worden gebruikt voor het besproeien van groenvoorzieningen rondom het bedrijfspand. ‘Dit helpt water te besparen en draagt bij aan een groenere omgeving.’ BREEAM-certificering: Regenwateropslag kan bijdragen aan de BREEAM-certificering, een duurzaamheidskeurmerk voor gebouwen. ‘Bedrijven kunnen punten scoren op het gebied van duurzaam waterbeheer.’ Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO): ‘Regenwateropslag past binnen het kader van MVO. Bedrijven tonen hiermee hun inzet voor duurzaam waterbeheer.’

‘Door regenwater bovengronds op te vangen, kunnen bedrijven kosten besparen, bijdragen aan het milieu en voldoen aan de Hemelwaterverordening’, sluit de productspecialist af.

Dit artikel is gesponsord door BUMA handel .