Bouwinvest investeert 1 miljard euro in betaalbare en duurzame woningen

De Nederlandse woningmarkt zit muurvast en de vraag naar betaalbare, duurzame woningen groeit alleen maar. Het Bouwinvest Residential Fund kijkt naar de toekomst met een miljard euro aan investeringen in woningen. Maar er is meer nodig. 'We kunnen het niet alleen.'

Je kunt geen artikel meer lezen over de bouw. Alles en iedereen hamert op de bittere noodzaak om in Nederland te bouwen. 1 miljoen woningen moeten er komen. En snel. Uiteraard herkent Bouwinvest (zie kader) deze urgentie. Voor zichzelf zien ze bij deze opgave een belangrijke rol weggelegd, zegt Paul van Stiphout, Fund Manager Dutch Residential Investments.

Woningmarkt is nog meer op slot geraakt

Om die rol goed te begrijpen, moeten we eerst terug naar het verleden. Want de markt heeft pittige jaren achter de rug. ‘Denk aan de covid-periode, de onzekerheid rondom regulering en aan de gestegen bouwkosten en rentestanden. De handrem van de woningmarkt en -bouw werd stevig aangetrokken. Ook beleggers en fondsmanagers merkten dat er een gure wind woei. In 2024 is de rust deels weergekeerd. Dat wil zeggen, rentestanden dalen, regulering is duidelijker en aandeelhouders durven weer vooruit te kijken. Er is weer wat vertrouwen. Dit neemt niet weg dat de vraag naar woningen alleen maar verder is toegenomen. De markt is dus nog krapper geworden en zit nog meer op slot.’

Kapitaal kan heel wispelturig zijn, maar een stabiele, hoogwaardige aandeelhoudersbasis zoals die van ons zorgt ervoor dat wij naar de toekomst kunnen kijken” — Paul van Stiphout, Fund Manager Dutch Residential Investments

1 miljard euro aankopen

In 2025 zal het Residential Fund zich focussen op investeringen in betaalbare, bereikbare en duurzame woningen. Heel concreet: het Bouwinvest Residential Fund gaat de komende jaren voor ongeveer 1 miljard euro investeren in de woningmarkt. ‘Dat kunnen wij doen dankzij onze aandeelhouders, Nederlandse pensioenfondsen, met wie we ons gelukkig prijzen. Kapitaal kan heel wispelturig zijn, maar een stabiele, hoogwaardige aandeelhoudersbasis zoals die van ons zorgt ervoor dat wij naar de toekomst kunnen kijken.’

Voor ten minste 50 procent in nieuwbouw investeren

Die aandeelhouders hebben volgens Van Stiphout diverse wensen. ‘Zoals een goed langjarig rendement, van tussen de 5,5 en 7 procent. Daarnaast willen ze dat rendement realiseren met duurzame woningen in het middenhuursegment en net daarboven.’ Het Bouwinvest Residential Fund wil woningbouw mogelijk maken. ‘Door meer te bouwen, kunnen woningen op termijn betaalbaarder worden. Om kapitaal voor de bouw vrij te spelen, zullen we ook oudere woningen verkopen. Hoewel we van oudsher overwegend in nieuwbouw investeren, hebben we nu met onze aandeelhouders ook afgesproken dat we dat kapitaal voor ten minste 50 procent in nieuwbouw investeren. We voegen onder aan de streep woningen toe aan de Nederlandse markt.’

Duurzame appartementen in stedelijke omgevingen

De woningen waar Van Stiphout op doelt, zullen niet alleen gericht zijn op een brede middengroep, maar ook geschikt zijn voor doelgroepen waar de behoefte het grootst is: studenten, starters en senioren. In de middenhuur en daarboven dus. ‘Daarbij richten we ons vooral op duurzame appartementen. Niet alleen omdat dit woningtype tegemoet komt aan de woonbehoefte van de genoemde doelgroepen in stedelijke omgevingen, maar ook omdat wij op de lange termijn verwachten dat duurzame appartementen beter hun financiële waarde behouden. Onze inzet blijft daarnaast gericht op regio’s waar de behoefte aan woningen het grootst is. Door onze middelen te concentreren op gebieden met hoge demografische druk en gezonde economische dynamiek, vinden onze investeringen de optimale balans tussen impact en een gezond rendement.'

Bouwinvest Bouwinvest Real Estate Investors investeert vermogen van voornamelijk pensioenfondsen en verzekeraars in vastgoed. Ze beleggen voor de lange termijn en beheren 15,7 miljard euro (HY 2024) in de diverse vastgoedsectoren. Daarbij hebben ze ruim 70 jaar ervaring in de vastgoed- en pensioenwereld. Bouwinvest Residential Fund is het grootste fonds van Bouwinvest. Van Stiphout: ‘Het is zo’n 7,5 miljard euro groot en omvat ongeveer 19.000 kwalitatief hoogwaardige, duurzame woningen in Nederland.’

Nederland moet aantrekkelijker worden voor buitenlands kapitaal

Maar er is meer kapitaal nodig om de woningmarkt vlot te trekken, veel meer. ‘Er moeten voor 2034 ongeveer 1 miljoen woningen gebouwd worden. Daarvoor is zo’n 400 miljard euro aan kapitaal nodig. Dat is aanmerkelijk meer dan wij kunnen organiseren. Wij zien dat Nederlandse pensioenfondsen al bovengemiddeld veel in de Nederlandse woningmarkt hebben geïnvesteerd. Willen wij, maar ook andere IVBN-leden onze rol blijven pakken, dan moet dat nieuwe kapitaal voornamelijk van buitenlandse institutionele investeerders komen, zoals pensioenfondsen uit markten als Canada, Duitsland of Zwitserland.’

Het investeringsklimaat moet echt beter. Dát is het appel dat wij op de overheid doen” — Paul van Stiphout, Fund Manager Dutch Residential Investments

Precies daar wringt de schoen. ‘Het Nederlandse investeringsklimaat voor woningen weerhoudt kapitaal om naar Nederland te komen. Onze krappe woningmarkt is een Europees fenomeen en we concurreren met Europese markten, met steden als Londen, Berlijn en Madrid. Als die markten betere investeringscondities hebben, zie je dat het kapitaal ook eerder daarnaartoe stroomt. Samen met andere IVBN-leden vragen wij daarom om een consistent en stimulerend lange-termijninvesteringsbeleid en concurrerend fiscaal beleid. Daarnaast vragen wij ook om gelijke investeringsmogelijkheden voor alle partijen die net als onze pensioenfonsen, verzekeraars en woningcorporatie bereid zijn langjarig te investeren in de woningmarkt – of ze nu Nederlands zijn of niet. Kapitaal is hard nodig, dus zulke partijen moeten welkom zijn in Nederland. Het investeringsklimaat moet echt beter. Dát is het appel dat wij op de overheid doen.’

