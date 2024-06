Gesponsord Ontmoet VDL De Meeuw en doe mee aan 'samen slimmer'

Modulaire bouwer VDL De Meeuw heeft het thema van de Provada '24 - 'real connections create real value' - vertaald naar een kernachtig motto: 'Samen slimmer'. Joziene van de Linde, Managing Director bij VDL De Meeuw, nodigt iedereen uit om mee te denken hoe we waarde kunnen creëren in elke schakel van de vastgoedketen.

Van slimmer produceren en in omloop houden van gebouwen tot en met het bedenken van innovatieve woonconcepten, slimme financiering en het aanbieden van flexgoed as a service. Samen is daarbij het sleutelwoord: ‘Laten we elkaar ontmoeten.’

‘Iedereen probeert het wiel opnieuw uit te vinden’, zegt Van de Linde. ‘Ik word heel blij van nieuwe ideeën en concepten, maar ik denk dat we meer kunnen bereiken als het niet ieder voor zich is. Als De Meeuw zijn we onderdeel geworden van VDL Groep, één van de kampioenen van de maakindustrie. Die kennis en kunde stellen we graag beschikbaar om samen iets te gaan doen om de woningmarkt van het slot te krijgen.’ Van de Linde wil iedereen een beetje opporren. Ook particuliere en institutionele beleggers. ‘We moeten zoeken naar slimmere en meer duurzame beleggingen. Ik denk dat ons beleggingsproduct daar een antwoord op geeft.’

We bouwen voor zorg, onderwijs of voor bedrijven die hun werknemers willen huisvesten” — Joziene van de Linde

Flexibel inspelen op klantbehoeftes

Iedereen ziet VDL De Meeuw als bouwbedrijf, maar eigenlijk zijn zij belegger, zo legt de Managing Director uit. ‘Tussen de 60 en 80 procent van de gebouwen die we bouwen, houden wij in eigendom. We hebben op het moment zo’n 20.000 modules in omloop. Dat is bijna 450.000 vierkante meter. Dat doen we omdat we in ons circulaire verhaal geloven. We bouwen ze zo dat we ze iedere keer weer opnieuw kunnen inzetten. Zo kunnen we heel flexibel inspelen op klantbehoeftes. We bouwen bijvoorbeeld voor zorg , onderwijs of voor bedrijven die hun werknemers willen huisvesten. Die zitten niet te wachten op vastgoed. Dat is niet hun corebusiness. Op deze manier kunnen wij ze ontzorgen.’

Flexgoed as a service

VDL De Meeuw noemt dit concept ‘flexgoed as a service’. Van de Linde: ‘Niemand heeft een glazen bol. Het is onzeker hoe de vastgoedmarkt er op de langere termijn uit gaat zien. Wij spelen daarop in met flexgoed: gebouwen die altijd ergens anders kunnen worden gezet of een andere functie kunnen krijgen. Daarnaast willen we partijen ontzorgen. Alles wat met het flexgoed te maken heeft – van projectontwikkeling via ontwerp, realisatie tot gebruik en onderhoud – kunnen we bij de klant weghalen.’

Een nieuwe wijk in Nijmegen met ongeveer 500 woningen, gerealiseerd binnen 3 jaar, van idee tot sleuteloverdracht.

Eigen signatuur

VDL De Meeuw heeft ‘Samen slimmer’ vertaald naar vier onderdelen: 1. Samen slimmer produceren, 2. Samen slimmer ontwerpen, 3. Samen slimmer organiseren en 4. Samen slimmer projecten ontwikkelen. ‘In de bouw komen we heel wat handjes tekort, dus we zullen écht samen slimmer moeten gaan produceren’, zegt Van de Linde. ‘De kennis uit de koppositie van de Nederlandse maakindustrie van VDL kan daarbij helpen. Dat geeft een duwtje in de rug om het woningvolume te vergroten.’

De methode van modulair bouwen die VDL De Meeuw heeft ontwikkeld biedt ook prima aanknopingspunten voor slimme samenwerking in produceren, maar ook in ontwerpen, legt de Managing Director uit. ‘Architecten en projectontwikkelaars zijn heel handig in het bedenken hoe je een gebouw of een gebied efficiënt gebruikt of inricht. Daar kunnen we onze krachten bundelen. Maar ik denk ook aan startups, bijvoorbeeld in de houtbouw, die losmaakbare gebouwen kunnen realiseren. Als we met een gestandaardiseerd bouwsysteem werken, kan iedereen gebouwconcepten met een eigen signatuur voor verschillende doelgroepen of segmenten maken.’

We zijn gaan samenwerken met een woningcorporatie en de gemeente om hier honderd woningen te ontwikkelen: tachtig sociale huurwoningen en twintig woningen voor onze eigen medewerkers” — Joziene van de Linde

Gewoon van start

Met samen slimmer organiseren doelt VDL De Meeuw bijvoorbeeld op de zoektocht naar locaties. Zouden we samen RO-procedures kunnen vereenvoudigen of vergunningstrajecten kunnen verkorten. De Omgevingswet maakt het al een stukje makkelijker voor flexbouw annex tijdelijk vastgoed, zo ziet Van de Linde. Als het gaat om samen slimmer projecten ontwikkelen, dan geeft VDL De Meeuw zelf het goede voorbeeld.

Van de Linde: ‘Ons bedrijf ligt in Oirschot op een zichtlocatie vlakbij het centrum. Als je de stad inrijdt, is het niet het mooiste aanzicht. Wij gebruiken die locatie extensief, dus er is best ruimte op het terrein. Daarom zijn we gaan samenwerken met een woningcorporatie en de gemeente om hier honderd woningen te ontwikkelen: tachtig sociale huurwoningen en twintig woningen voor onze eigen medewerkers. Zo spelen we in op de enorme woningvraag in het Brainport-gebied en Oirschot wordt er ook een beetje mooier van.’ Dit is exemplarisch voor wat VDL De Meeuw ziet als een van de oplossingen voor de urgentie in de woningcrisis: laten we gewoon van start gaan.

Ontmoeten

‘Er zijn in Nederland nog veel vooroordelen over modulaire bouw’, ziet Van de Linde. ‘Ik moet nog te vaak uitleggen dat een gebouw gewoon voldoet aan het Bouwbesluit. Sterker nog: als je erin staat zie je luxe en een prettig modern gebouw. Tegelijkertijd zijn onze gebouwen juist heel duurzaam. Afval hebben we met 95 procent gereduceerd en de modulaire bouw stoot de helft minder CO₂ uit en 75 procent minder stikstof dan traditionele bouw. Die voordelen verdienen het om beter voor het voetlicht te worden gebracht. De Provada biedt daarvoor een uitgelezen kans. Dus kom VDL De Meeuw ontmoeten.’

