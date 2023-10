Dit parkeerterrein biedt meer dan een goede laadoplossing

Gratis laadoplossingen voor elektrische auto's is één ding; met het Parkeerterrein van de Toekomst gaat Pluq een paar stappen verder. 'We maken je parkeerterrein onderdeel van je energiemanagementsysteem', zegt medeoprichter Tom de Kort. 'Daardoor bespaar je kosten en genereer je meer opbrengsten. Het gebouw wint zelfs aan waarde.'

Pluq geeft parkeerterreinen van bedrijven een nieuwe toekomst. Dat doet het bedrijf volgens het Charging as a Service-concept. Dat wil zeggen dat het internationaal opererende bedrijf de laadstations gratis installeert, onderhoudt en beheert. Bedrijven hebben nergens omkijken naar. ‘We nemen alle kosten en risico’s voor onze rekening’, zegt Tom de Kort. ‘We ontzorgen van a tot z.’

Geef ons een parkeerterrein en wij optimaliseren dat”

50 duizend laadpunten

Op dit moment heeft het bedrijf 1400 laadpunten op ruim 200 verschillende locaties. Duizend laadpunten staan in Nederland, de overige 400 laadpunten in België, Duitsland, Frankrijk en Luxemburg. Pluqs ambitie: 50.000 laadpunten in 2030, waarvan tussen de 10.000 en 15.000 in Nederland.

Gunstige voorwaarden

Dat zijn niet allemaal parkeerterreinen van de toekomst. ‘De meeste bedrijven zoeken gewoon naar goede laadfaciliteiten tegen gunstige voorwaarden’, zegt De Kort. Het Parkeerterrein van de Toekomst is een totaaloplossing voor vastgoedeigenaren en

-ontwikkelaars die meer rendement uit hun gebouw en hun energiemanagement willen halen. Pluq sluit zonnepanelen aan op de laadstations en plaatst krachtige batterijen die bijspringen als de situatie erom vraagt. De batterijen slaan zonne-energie op en vlakken piekbelastingen af, zodat de stroomvoorziening geen gevaar loopt. De Kort: ‘Implementatie van ons systeem kost de vastgoedeigenaar geen cent. Sterker, hij gaat er netto op vooruit, omdat hij meeprofiteert van de opbrengst. Zonder addertje onder het gras.’

Geschikt voor alle stekkers

Pluq installeert laadstations van de gerenommeerde producenten Alfen en EcoTap. Volgens De Kort passen deze slimme laadstations (AC/DC) het best bij de intelligente laadoplossingen van Pluq. De stations zijn geschikt voor alle stekkers. Gebruikers kunnen contactloos betalen met alle laadpassen en Pluq heeft een eigen 24/7 storingsdienst.

Parkeerterreinen optimaliseren

Een parkeerterrein meer dan louter een paar vierkante meter asfalt waar mensen hun auto op zetten, zegt De Kort: ‘Geef ons een parkeerterrein en wij optimaliseren dat. Iedereen moet verduurzamen, toch? Dat moet je zo slim mogelijk doen. Wij kunnen goed voorspellen hoeveel laadpunten een parkeerterrein nodig heeft. Als de energiecapaciteit in een gebouw niet voldoende is om alle activiteiten te waarborgen, zetten we batterijen neer en plaatsen we zonnepanelen.”

Het bedrijf weet intussen dat de piekbelasting van een kantoorgebouw op maandagochtend tussen 07.00 en 09.00 uur plaatsvindt. ‘Het gebouw moet worden opgewarmd en iedereen met een elektrische auto wil op hetzelfde moment laden. Heb je zonnepanelen en is het mooi weer, dan is het geen probleem. Maar schijnt de zon niet, dan moet de energie ergens anders vandaan komen.’

Piekbelasting afvlakken

Dat leidt volgens De Kort tot onzekerheid. ‘Energieleveranciers zijn juist op zoek naar voorspelbaar energieverbruik. Met een energieopslagsysteem in de vorm van krachtige batterijen vlakken we piekbelastingen af. Deze peak shaving heeft nog een ander voordeel voor de pandeigenaar: de transportkosten voor energie worden mede bepaald door de piekbelasting. Hoe lager de piek, hoe lager de transportkosten.’’

Vooraf laadplek reserveren

Pluq maakt laden dus vooral slimmer door laadpalen, zonne-energie en batterijen aan elkaar te koppelen. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met Vicky, ontwikkelaar van parkeerapps. Met de Vicky app kunnen huurders, medewerkers en bezoekers een laadplek reserveren op een parkeerterrein. Die app zorgt voor optimale laadplanning, aldus De Kort. ‘Stel, je woont in Maastricht en moet morgen naar kantoor in Amsterdam. Dan kun je van tevoren een laadplek reserveren en aangeven dat je voor minimaal 300 kilometer wil laden. Je komt aan, rijdt naar de paal die is vrijgehouden en gaat aan het werk. Je krijgt een appje wanneer de accu vol genoeg is, met het verzoek plaats te maken voor een collega met een elektrische auto.’

Early adaptor

Als het om elektrisch rijden gaat, was De Kort er vroeg bij: hij rijdt al ruim zeven jaar elektrisch. En als early adaptor raakte hij een tikkie geïrriteerd omdat laden op de meest voor de hand liggende locaties niet mogelijk was. ‘Als ik mijn Tesla wilde opladen, was ik aangewezen op snelladers langs snelwegen. Kon ik een uur lang Netflix op mijn telefoon kijken. Zonde van mijn tijd. Met andere woorden: je werd gedwongen ergens te zijn waar je juist níet wil zijn. Waarom draai je het niet om? Zorg voor laadpunten op plekken waar je moet of graag wilt zijn: kantoor, hotel, winkelcentrum, restaurant, ziekenhuis, noem maar op. Zo is het idee voor Pluq ontstaan.

We brengen in kaart hoeveel werknemers en bezoekers een elektrische auto hebben en waar ze vandaan komen”

Grote elekrificatiegolf

Op dit moment is een paar procent van alle auto’s elektrisch, maar de grote elektrificatiegolf moet nog komen. In 2030 moeten alle nieuwe auto’s op die op Nederlandse markt worden verkocht een stekker hebben. Prognoses wijzen uit dat ruim tweede derde van alle auto’s in Nederland binnen nu en tien jaar elektrisch is. Mensen laden het liefst thuis. ‘Maar niet iedere autobezitter kan zomaar een laadpaal aan huis laten plaatsen”, zegt De Kort. ,,65 procent van de Nederlanders heeft geen oprit. Dus moet je laadpunten op andere plekken realiseren. Op parkeerterreinen van bedrijven bijvoorbeeld.

Uitgebreide analyse

Wanneer een vastgoedeigenaar in zee wil gaan met Pluq, volgt eerst een uitgebreide analyse op locatie. De Kort: ‘We kijken naar commerciële en technische aspecten. We brengen in kaart hoeveel werknemers en bezoekers een elektrische auto hebben en waar ze vandaan komen. We maken ook een voorspelling van het laadgedrag over tien jaar. Daarnaast vragen we bij de netbeheerder en nutsbedrijven alle relevante data van het pand op. Hoe verloopt het elektriciteitsgebruik? Waar ligt de piek? Waar is ruimte? Dan maken we een plan en komen we met een voorstel.’

Pluq probeert zoveel mogelijk rendement te realiseren voor bedrijven, zegt De Kort. ‘Daarom delen ze ook mee in de opbrengst per geladen kWh. Door elkaar iets te gunnen kunnen we de energietransitie versnellen.’

BREAAM-certificering

Pluq helpt vastgoedeigenaren verder met het verkrijgen van een BREEAM-certificering. Met deze juiste certificering wordt een gebouw aantrekkelijker voor huurders en gebruikers. De meerwaarde kan volgens BREEAM oplopen tot 20 procent. ‘Duurzaamheid wordt alleen maar belangrijker. We moeten slim omgaan met energie. Met onze oplossingen maken we ieder parkeerterrein toekomstbestendig. En het mooie van alles is, dat eigenaren nergens meer omkijken naar hebben. We nemen alle zorgen en risico’s uit handen.’

