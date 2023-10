Vastgoedmarkt brengt marktpartijen en politiek samen in verkiezingsdebat wooncrisis

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen organiseert Vastgoedmarkt op 6 november een verkiezingsdebat over de wooncrisis. In het politieke perscentrum Nieuwspoort zullen beleggers en ontwikkelaars in debat gaan met de belangrijkste politieke partijen.