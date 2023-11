Dit is dé factor die het succes van elk project bepaalt

Bij nieuwbouw, renovatie en transformatie van vastgoed bepaalt één factor het succes: budgettering. De synergie van bouwkosten- en projectmanagement is de sleutel tot de beste resultaten. Bij Drees & Sommer zijn deze twee diensten naadloos geïntegreerd in het 'Building Performance'-aanbod en inzetbaar in elke fase van een huisvestingsopgave.

De geïntegreerde aanpak van kostenadvies en projectmanagement van Drees & Sommer zorgt voor efficiënte, kosteneffectieve en succesvolle resultaten voor hun opdrachtgevers. Rob van der Heiden, Team Leader en Senior Cost Consultant, benadrukt de intrinsieke verbinding tussen bouwkostenmanagement en projectmanagement. ‘In iedere fase valt of staat een project met de kosten die daarmee gemoeid zijn. Vanaf het eerste concept tot en met de realisatie brengen we waarde in elk facet van een project, of het nu gaat om kostenraming, budgettering, alternatieve beoordelingen of het bieden van een second opinion.’

Onze integrale dienstverlening levert voordelen op voor onze klanten”

Integrale dienstverlening

De huidige complexiteit van bouwprojecten vraagt om een steeds grotere verscheidenheid aan gespecialiseerde expertise. Het spreekt veel partijen aan als meerdere disciplines onder één dak worden samengebracht. Het andere uiterste – overleggen met 25 mensen aan tafel met elk hun eigen mening en belang – is weinig aantrekkelijk. Van der Heiden onderstreept de meerwaarde. ‘Onze integrale dienstverlening levert efficiëntievoordelen op voor onze klanten. We begrijpen het project door en door, waardoor we in een vroeg stadium kunnen adviseren, risico's kunnen identificeren en beperken.’

Breed projectadvies

In de praktijk bieden veel bedrijven ofwel kostenadvies, ofwel projectmanagementdiensten aan. Drees & Sommer biedt beide. Cost Consulting is bij Drees & Sommer niet voor niets onderdeel van de business line Building Performance. Ook de andere services binnen deze afdeling – development management, projectmanagement, construction management en kwaliteitsmonitoring – hebben de focus op kostenbeheersing. 'Hoewel een aannemer ook een begroting kan maken op basis van een specificatie, houden wij ons bezig met het gehele proces en geven wij breed projectadvies, ook over duurzaamheid en verduurzamingspraktijken. Bij ons is het één niet een bijproduct van het ander; bouwkostenmanagement en projectmanagement zijn even belangrijk en versterken elkaar.‘

Prioriteit aan de ‘G’ van geld

Als het gaat om de zeven managementaspecten die zijn samengevat in GROTICK, past Drees & Sommer de ‘G’ voor geld systematisch toe op elk moment waarop dat nodig is. ‘We bedienen zowel interne als externe klanten’, legt Van der Heiden uit. ‘Collega’s kunnen heel laagdrempelig en in iedere fase van het huisvestingstraject bij ons terecht met kostengerelateerde vragen, wat de snelheid en duidelijkheid in projecten bevordert, met name als het gaat om kostenbeheersing en het minimaliseren van fouten.’

Sectorale aanpak

Drees & Sommer hanteert een sectorale aanpak met specialisten op verschillende gebieden, zoals Residential, Hospitality, Healthcare, Life Sciences, Education en Logistics. Zowel projectmanagers als bouwkostenadviseurs profiteren van de schat aan kennis en ervaring die uniek is voor deze sectoren. Van der Heiden: ‘Een paal is een paal, ongeacht het gebouw dat hij ondersteunt. De verschillen zitten vooral in de afwerking. Wij begrijpen de specifieke eisen voor bijvoorbeeld een appartementengebouw, een kantoor, voor een hotel of voor een verpleeghuis en welke kostenaspecten daarbij horen. Deze kennis voegt veel waarde toe voor onze klanten.’

Brede marktkennis

‘Als Drees & Sommer Netherlands,’ zo merkt Van der Heiden op, ‘hebben we diepgaande kennis van de lokale markt. We analyseren continu de offertes van aannemers die bij ons binnenkomen en houden de actuele ontwikkelingen nauwgezet in de gaten. Zo weten we altijd precies wat de marktsituatie is. Met name Building Performance – dus projectmanagement en construction management – kan daarnaast ook profiteren van de wereldwijde know-how van de internationale Drees & Sommer-groep. De combinatie van onze diensten, onze sectorale aanpak en de brede marktkennis versterken elkaar. Hiermee kunnen we de projecten voor onze klanten tot een succes maken.‘

