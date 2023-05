Lichting van twaalf MSRE-studenten afgestudeerd

Op de achterste rij van links naar rechts: Kasper Vroman, Enzo van Bers, Dick van Klooster, Philip Gallas, Thomas Schoorlemmer, Jack Hofman, Peter ter Morshuijssen Eigeman Voorste rij: Miranda Hilligehekken, Emre Terlemis, Rico van Hoekelen, Laura van der Sluijs, Querijn Beets

Tijdens een feestelijke uitreiking in de Oude Lutherse Kerk in Amsterdam hebben twaalf MSRE-studenten op 25 mei 2023 hun diploma ontvangen uit handen van programmamanager MSRE Arthur Marquard van de Amsterdam School of Real Estate (ASRE). Het MSRE-alumninetwerk bestaat nu uit 578 afgestudeerden.