Altera Vastgoed: ‘Investeringskracht voor uitbreiding winkelfonds’

Duurzame wijkwinkelcentra in stedelijke gebieden gericht op dagelijkse boodschappen, liefst met twee of drie supermarkten, enkele versspecialisten, eventueel een apotheek en huisarts en voldoende parkeervoorzieningen; goede winkelbelegging voorziet in een duidelijke behoefte en is een verrijking voor de buurt, stelt Altera Vastgoed. “We hebben investeringskracht en kunnen snel schakelen.”

Winkelcentra spelen volgens de strategie van Altera een belangrijke rol in de maatschappij, met name in woonwijken, zeggen Simon Uildriks en Parham Jadidi van Altera Vastgoed. Een wijkwinkelcentrum is niet alleen een plek waar mensen eenvoudig hun dagelijkse boodschappen kunnen doen, maar vervult ook een sociale rol: het is een plek waar mensen elkaar op natuurlijke wijze ontmoeten. Met andere woorden: dergelijke winkelcentra vormen vaak het sociale hart van de wijk en zijn daardoor toekomstbestendig.

Simon Uildriks is Head of Acquisition en maakt deel uit van het managementteam van Altera. Hij houdt zich bezig met aankopen voor zowel de woning- als winkelportefeuille. Voor de winkelportefeuille is de beleggingsstrategie gericht op food & convenience. Parham Jadidi is Acquisitie Manager Winkels en richt zich op de acquisitie van winkelbeleggingen, met name wijk- en buurtwinkelcentra en supermarkten.

Goede resultaten

Vooropgesteld: het jaar 2022 was voor de samenleving én de vastgoedmarkten niet altijd even makkelijk. Iedereen had direct of indirect te maken met de oorlog in Oekraïne, de hoge inflatie, hoge rente en de flink gestegen energieprijzen. “Deze ontwikkelingen hadden en hebben impact. Vergeleken met andere jaren was er in 2022 weinig aanbod van kwalitatief goede objecten’, erkent Uildriks. ‘Daar hadden we last van, vooral aan het einde van het jaar was het aanbod nihil. Er zat nauwelijks beweging in de markt.’

Investeren in verduurzaming

Toch behaalde Altera vorig jaar goede resultaten met zowel de woning- als winkelvastgoedportefeuille. Altera heeft twee wijkwinkelcentra verworven: Het Stroink in Enschede en Vlashoeck in Bergschenhoek. ‘Ook is een Albert Heijn met naastgelegen Gall & Gall in Goes aan de portefeuille toegevoegd’, aldus Jadidi. Altera heeft een flinke investering ingerekend om beide gebouwen verder te verduurzamen. De winkelportefeuille is daarmee verder gegroeid naar bijna 90 procent convenience gedreven retail. Bovendien werd in 2022 voor 104 miljoen euro aan kapitaal gecommitteerd aan het Altera winkelfonds door bestaande en nieuwe aandeelhouders.

Altera verwierf in 2022 wijkwinkelcentrum Het Stroink in Enschede.

Richten op de juiste formules

Uildriks en Jadidi verwachten dat de markt in de tweede helft van 2023 weer gaat aantrekken. Altera richt zich op de juiste winkelformules, op de juiste plekken. Winkelcentra in woonwijken dus. Een goede winkelbelegging voorziet volgens Altera in een duidelijke behoefte en is een verrijking voor de buurt. Uildriks: ‘Wij geloven sterk in de kracht van een winkelcentrum met de focus op food & convenience. Daar is ook in de toekomst behoefte aan.’

Demografische potentie

Altera wil de winkelportefeuille graag uitbreiden. De focus ligt op gebieden met demografische kracht en passend in het verzorgingsgebied. De belegger werkt met QAM (Quality Assessment Model), een kwaliteitsmodel waarbij onder meer wordt gekeken naar het verzorgingsgebied, de kwaliteit van de gebouwen zelf en duurzaamheid. Demografisch onderzoek naar het verzorgingsgebied van een wijkwinkelcentrum vormt dus een belangrijk onderdeel in het voortraject van een mogelijke aankoop, aldus Uildriks. ‘Uiteraard kijken we naar de branchering, duurzaamheid van de objecten en mogelijke concurrentie, maar we kijken ook goed naar de mensen die er wonen.’

Omzetpotentie voor winkeliers

Recent onderzoek wees bijvoorbeeld uit dat vergrijzing in de verzorgingsgebieden van wijkwinkelcentra die Altera in bezit heeft potentie biedt voor de omzet van winkeliers. Senioren komen graag in wijkwinkelcentra, mits de voorzieningen op orde zijn: gratis toiletvoorzieningen, rollator- en rolstoelvriendelijk en makkelijk bereikbaar. Ook hechten ze aan voldoende rustplekken in de vorm van bijvoorbeeld bankjes. Met name versspeciaalzaken blijken zeer geliefd onder senioren. Ze komen graag bij de bakker, slager en visboer. Sterker: er is geen leeftijdsklasse die – per persoon in een huishouden – meer uitgeeft dan een 75-plusser. Altera voerde het onderzoek uit in samenwerking met Strabo, een onderzoeks- en adviesbureau dat gespecialiseerd is in winkelvastgoed.

Nummer één van Nederland

Altera streeft met vastgoed naar een duurzamere samenleving. Het Altera winkelfonds is uitgeroepen tot nummer één in Nederland en is wereldwijd het tweede meest duurzame fonds, zo heeft het toonaangevende GRFESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) bekendgemaakt. Maar ook het Altera woningfonds doet het bovengemiddeld goed met een eerste plek wereldwijd voor het derde jaar op rij.

Duurzaam rendement

De beleggingsstrategie met geïntegreerde ESG-aanpak levert een duurzaam rendement op. Wanneer Altera vastgoed koopt, wordt gekeken naar energieverbruik, klimaat, natuur, beschikbaarheid grondstoffen, gezondheid, veiligheid en goed ondernemingsbestuur. Met het Klimaatakkoord van Parijs 2050 in het achterhoofd wil Altera dat de complete vastgoedportefeuille eerder aan de eisen voldoet dan de wet- en regelgeving voorschrijft. Zo heeft de belegger voor elk object een Paris Proof roadmap gemaakt. Hierin staat beschreven in welke tijdsvolgorde welke verbeteringen aangebracht worden op het gebied van duurzaamheid en energie-efficiëntie.

Hoge GRESB-score

Altera is een voorloper op het gebied van duurzaamheid en ESG, beaamt Uildriks. ‘Voor iedereen die hier werkt, is het belang van duurzaamheid een vanzelfsprekendheid. Het is geen façade, het is echt iets wat in de mensen zélf zit. Dat maakt het mooi om hier te werken. De hoge GRESB-scores gebruiken we met trots in onze uitingen, zie het als een soort company pride. Het geeft aan waar Altera voor staat. Parham en ik dragen die trots ook graag uit tijdens acquisitiegesprekken.’

Duurzaam vastgoed

Altera belegt voor Nederlandse en buitenlandse institutionele beleggers en heeft meer dan drie miljard euro hoogwaardig en duurzaam vastgoed in eigendom. Het woningfonds vertegenwoordigt een waarde van 2,5 miljard euro, het winkelfonds 0,6 miljard.

Altera gelooft in winkelcentra die bestaan uit een of twee supermarkten, verschillende versspeciaalzaken, een drogist, een koffietentje en servicegerichte voorzieningen als een apotheek en een huisartsen- of fysiotherapiepraktijk. Kortom, een plek waar je uitstekend terecht kunt voor dagelijkse boodschappen en iets meer. Een wijkwinkelcentrum is niet alleen een plek waar mensen gemakkelijk hun boodschappen doen, maar het vervult ook een sociale rol.

Wijkwinkelcentrum Het Stroink

Altera verwierf vorig jaar wijkwinkelcentrum Het Stroink van WP Retail Invest CV (WPRI). WPRI heeft het centrum herontwikkeld naar een centrum dat samen met een apotheek, een medisch centrum, drie basisscholen, een peuteropvang en een tankstation het kloppende hart van de wijk vormt. Met een energielabel A+++ draagt Het Stroink sterk bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen van Altera. Daarnaast is de mix en variëteit van nationale en lokale retailers en de wijkondersteunende faciliteiten een belangrijke bijdrage aan de sociale cohesie en aantrekkelijkheid van de wijk, aldus de vastgoedbelegger.

Dit artikel is gesponsord door Altera .