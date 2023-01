Renovatie winkelcentrum Zuidplein is huzarenstuk van belangenafstemming

Burgemeester Aboutaleb heropende afgelopen woensdag het vernieuwde winkelcentrum aan het Rotterdamse Zuidplein. De renovatie, gestart in 2020, is binnen budget en op tijd afgerond; een succesverhaal. Toch ging niet alles ineens van een leien dakje. ‘Grootste uitdaging was niet eens de verbouwing zelf, maar het op één lijn krijgen van de 50 eigenaren’, vertellen directeur/bestuurder VvE Zuidplein Pieter Affourtit en projectdirecteur Ed Heijstee van Did Vastgoedontwikkeling.