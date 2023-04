Altera: ‘Koopkracht van senioren wordt onderschat’

Er is geen leeftijdsklasse die – per persoon in een huishouden – meer uitgeeft dan een 75-plusser. Vooral versspeciaalzaken zijn geliefd onder senioren, zo blijkt uit onderzoek van Strabo, uitgevoerd in opdracht van Altera. ‘De bakker, de slager en de visboer’, zegt Ellen Tak, Head of Research & Strategy van Altera. Ze komen graag in winkelcentra, mits de voorzieningen op orde zijn: gratis toiletten, rollatorvriendelijk, makkelijk bereikbaar en rustplekjes.

Impact van vergrijzing

Tak werd getriggerd door de uitkomsten van eerdere onderzoeken naar de impact van vergrijzing op retail. Onderzoeksbureau Q&A schreef in 2016 dat hoe hoger het aandeel 65-plussers in een gemeente, hoe groter de daling van volumes en omzetten. Een recent onderzoek van ABN Amro (2022) wees uit dat vergrijzing leidt tot een omzetdaling bij retailers van 2 procent in tien jaar tijd. De belangrijkste oorzaak van deze vermeende omzetdaling: senioren zouden minder bestedingsruimte hebben.

Tak bezoekt echter met enige regelmaat de convenience winkelcentra die Altera in portefeuille heeft en krijgt toch een ander gevoel. ‘Ik zie heel veel senioren in onze winkelcentra. Ze hebben de tijd en nemen de tijd. Het leek ons goed om te onderzoeken of vergrijzing daadwerkelijk zo schadelijk is voor omzetten van winkeliers.’

Senioren versus veertigers

Tak realiseert zich dat een hogere bezoekfrequentie van senioren nog niets zegt over hun bestedingsgedrag. Ze constateerde dat de boodschappenmandjes inderdaad beperkt gevuld waren, maar ook daar durfde ze nog geen conclusies aan te verbinden, want misschien wonen ze alleen, of hooguit met een partner.

Bovendien is de kans aanwezig dat senioren elke dag boodschappen doen. Jonge veertigers kunnen een volle boodschappenkar afrekenen, maar het is aannemelijk dat zij die boodschappen voor het hele gezin doen. Ook zal een veertiger niet dagelijks de gang naar het winkelcentrum maken. Met andere woorden: per saldo zou het kunnen zijn dat een 75-plusser meer uitgeeft per persoon in het huishouden, dan een jonge veertiger.

Foto: Fotoburo Dijkstra bv.- Salverius fotografie

Bestedingsgedrag inzichtelijk

Om een bevestiging van haar vermoedens te krijgen, schakelde Tak onderzoeksbureau Strabo in, dat vaker regulier consumentenonderzoek in de winkelcentra van Altera uitvoert.

Op basis van de data die Altera heeft over convenience winkelcentra, heeft Strabo

het bestedingsbedrag per persoon in het huishouden inzichtelijk gemaakt. ‘Om een zo representatief mogelijk onderzoek te doen, hebben we jong en oud bevraagd, meerdere dagen per week, bij verschillende uitgangen en op verschillende momenten van de dag’, licht directeur onderzoek Jeroen Verwaaijen van Strabo toe.

Boodschappentassen ontleed

In totaal zijn circa vijfduizend mensen ondervraagd, in vijftien verschillende convenience winkelcentra. Alle boodschappentassen zijn ontleed. Wat hebben ze gekocht? Hoeveel geld hebben ze waaraan uitgegeven?

Geïndexeerde besteding per persoon in een convenience centre naar leeftijdsklasse (Bron: Strabo 2023, op basis van onderzoek naar Altera Convenience centra en CBS)

Hoge bezoeksfrequentie

Vanaf 45 jaar geldt: hoe ouder de consument, hoe hoger de besteding per persoon in een huishouden. Dit kwam duidelijk uit het onderzoek naar voren. ‘De mandjes van senioren waren minder goed gevuld, maar hun bezoekfrequentie was hoog en hun huishouden is klein’, zegt Verwaaijen. ‘Onderschat de koopkracht van senioren niet; ze hebben veel te besteden. Ze kopen graag een biefstukje of rollade bij de slager en verse groente bij de groenteboer. Er zijn ook genoeg ouderen die zelfs twee keer per dag naar het winkelcentrum gaan. Ze bewegen, komen in de frisse lucht en willen graag die sociale interactie.’

Voorzieningen op orde

Veel senioren zien winkelen als een gezonde activiteit, vervolgt Verwaaijen. ‘Maar dan moeten bepaalde voorzieningen wel op orde zijn. Goede sanitaire voorzieningen bijvoorbeeld, het liefst gratis. Er zijn genoeg senioren die thuisblijven als ze niet de zekerheid hebben dat ze naar een toilet kunnen gaan. De winkelcentra moeten bovendien goed bereikbaar zijn, eventueel met een buurtbus of -taxi. Ook willen ze graag bankjes om uit te kunnen rusten. Op deze manier haal je ze ook uit een isolement, want de eenzaamheid onder ouderen is toegenomen, en de vergrijzing zet door.’

Hart van de wijk

De branchering moet dus goed aansluiten op de behoeften van het winkelend publiek. Altera realiseert zich ook dat de voorzieningen die Verwaaijen noemt cruciaal zijn wanneer sprake is van vergrijzing in het verzorgingsgebied. Tak: ‘Onze winkelcentra vormen vaak het hart van een wijk, een plek waar senioren graag naar toe gaan.’

Maatschappelijke impact

Eens in de zoveel tijd verzorgt Altera lunches voor ouderen. ‘Meestal doen we dat in een unit die even niet wordt gebruikt. Dan zetten we lange tafels neer, zorgen voor muziek en natuurlijk een advocaatje. Op deze manier proberen we met deze doelgroep in verbinding te blijven en het is supergezellig. Ik zeg dit om aan te geven dat Altera inspeelt op de toenemende vergrijzing en met de convenience winkelcentra in de portefeuille ook maatschappelijke impact maakt.’

Hoogwaardig en duurzaam vastgoed

Altera belegt voor Nederlandse en buitenlandse institutionele beleggers en heeft meer dan drie miljard euro hoogwaardig en duurzaam vastgoed in eigendom. Het woningfonds vertegenwoordigt een waarde van 2,5 miljard euro, het winkelfonds 0,6 miljard.

Winkels spelen volgens de belegger een belangrijke rol in de maatschappij, met name voor winkels in woonwijken. Altera gelooft in winkelcentra die bestaan uit een of twee supermarkten, verschillende versspeciaalzaken, een drogist, een kledingwinkel, een koffietentje en servicegerichte voorzieningen als thuiszorgwinkel, een apotheek en een huisarts. Kortom, een plek waar je uitstekend terecht kunt voor dagelijkse boodschappen en iets meer.

Een wijkwinkelcentrum is niet alleen een plek waar mensen gemakkelijk hun boodschappen doen, maar het vervult ook een sociale rol. Een goede winkelbelegging voorziet volgens Altera in een duidelijke behoefte en is een verrijking voor de buurt.

Dit artikel is gesponsord door Altera Vastgoed .