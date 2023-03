3 vragen van vastgoedeigenaren over zonne-energiesystemen

Vastgoedeigenaren die hun vraag hier niet tussen zien staan, kunnen zicht registreren voor het gratis webinar van platform Zoncoalitie op dinsdag 11 april . Het doel is om een overzicht te bieden van alle kansen, mogelijkheden, valkuilen en kennis rondom dit onderwerp. Dit helpt vastgoedeigenaren om het maximale uit de zon te halen.

1: Hoe kan ik het beste kijken naar de financiële prestaties van mijn zonne-energiesysteem?

Hoe je inzicht krijgt in de financiële prestaties van je zonnestroomsysteem, hangt in de eerste plaats af van de commerciële exploitatiestructuur waar je voor hebt gekozen. Heb je als eigenaar in zonnepanelen geïnvesteerd, of misschien ben je een vastgoedeigenaar of huurder die zonnepanelen huurt? Afhankelijk van de structuur, kijk je naar andere cijfers. Aan welke structuur je het meest kunt verdienen, lees je in dit artikel .

Extra cashflow

Ben je vastgoedeigenaar en eigenaar van de zonnestroominstallatie, dan kijk je ten eerste naar je vermeden energiekosten. Die bestaan uit de kosten voor energie-inkoop die je hebt bespaard, maar ook uit vermeden belasting en transportkosten. Als je een subsidie aan het verhaal toevoegt, komt die de business case ten goede, maar ontstaat er ook een extra cashflow die je in de gaten moet houden en die je later moet verrekenen. Dat kan een complexe boekhoudkundige klus zijn. Weer een andere cashflow ontstaat als je besluit de zonne-energie niet in het gebouw zelf te gebruiken, maar terug te leveren aan het net. Je ontvangt dan geld van de energieleverancier dat ook meespeelt in de berekening.

Nog meer kosten

En dan zijn er nog alle kosten die je maakt rond het project. Je betaalt bijvoorbeeld voor een brutoproductiemeter of andere extra meters, voor een bedrijf dat onderhoud uitvoert aan de installatie of voor een verzekeringspremie die omhoog gaat. Vastgoedeigenaren zien de operationele kosten vaak over het hoofd en kunnen niet goed inschatten wat de kosten zijn van vijftien of dertig jaar zonne-energie.

Investeringsrendement

Al die verschillende opbrengsten min de kosten vertellen je uiteindelijk wat het investeringsrendement van het zonne-energieproject is. Wij zien echter vaak dat klanten geen idee hebben hoeveel hun project oplevert, of er flink naast zitten met hun berekeningen. Dit komt doordat zij aan slechts één component denken: de prijs van hun stroom.

Gebouw verhuren

Een andere commerciële structuur die veel voorkomt, is die van de vastgoedeigenaar die ook de zonnestroominstallatie bezit, maar het gebouw verhuurt. De huurder krijgt dan de voordelen van de installatie: lagere energiekosten. In dat geval huurt de huurder meestal de installatie van de vastgoedeigenaar. De vastgoedeigenaar bespaart dus niet op zijn energiekosten, maar hij ontvangt geld voor de verhuur. Deze structuur leidt uiteindelijk tot een andere berekening als je een helder beeld probeert te krijgen van de financiële prestaties van een zonnestroomsysteem.

Solar Asset Management biedt alles wat je nodig hebt

Garantie van de installateur

En een helder beeld krijgen; dat is essentieel. Want wat je eigenlijk wilt weten is: presteert het systeem volgens de specificaties waarmee ik heb ingestemd toen ik het kocht? Zo niet, dan kun je aanspraak maken op de garantie van de EPC-partij (installateur). Het zou dus zonde zijn om hier geen scherp oog op te houden, bijvoorbeeld door middel van solar asset management.

Een bijkomend voordeel van onafhankelijk beheer van je zonnestroomsystemen, is dat er naast de financiële resultaten ook aandacht besteed wordt aan CO2-rapportage. Moet je bijvoorbeeld voor de EU Taxonomy de details van jouw ESG-strategie aanleveren? Solar asset management voorziet je snel en eenvoudig van de juiste input.

2: Hoe kan ik er zeker van zijn dat mijn EPC-partij haar O&M-verplichtingen nakomt?

Het is voor vastgoedeigenaren erg lastig om zeker te weten dat het onderhoudscontract wordt nageleefd, want dit zijn over het algemeen uitgebreide technische contracten, die onbegrijpelijk zijn voor de ongetrainde lezer. Maar als je zonnestroominstallatie niet werkt, vallen de financiële prestaties tegen. Daarom is het belangrijk dat alles goed functioneert. Vooral voor eigenaren en beheerders van een vastgoedportefeuille is een onafhankelijke professionele beheerder daarom onmisbaar. Die kan de situatie monitoren, vaststellen of er technische problemen optreden, contact houden met de O&M-partij (operations & management) die ze moet oplossen en controleren of ze dat snel genoeg en in overeenstemming met het contract doen.

Grote gevolgen

Zelfs als je de financiële prestaties van je zonnestroominstallatie zelf nauwkeurig zou kunnen bijhouden en zou ingrijpen als die tegenvielen, zou je te laat zijn. Het systeem functioneert op dat moment al weken, maanden of zelfs langer slecht. Met name in de periode van april tot september, waarin 80 procent van de productie van het systeem plaatsvindt, kunnen problemen grote gevolgen hebben. Die voorkom je door gebruik te maken van professioneel solar asset management dat de systemen proactief bewaakt en problemen in een vroeg stadium signaleert.

Tijd en moeite besparen

In het eerste jaar na installatie moet een zonnestroomsysteem probleemloos functioneren. De EPC-partij biedt dan installatiegarantie en er is geen sprake van onderhoud. Ná dat eerste jaar kan solar asset management het onderhoud overdragen aan een onderhoudspartij en dit contract beheren. Dit bespaart een vastgoedeigenaar veel tijd en moeite: hij of zij hoeft nooit de telefoon op te pakken om technische mankementen te laten verhelpen.

3: Ik verkoop een gebouw. Waarom is het zo belangrijk om mijn dossier over zonne-energie op orde te hebben?

Als een gebouw wordt verkocht, is de potentiële koper natuurlijk zeer geïnteresseerd in de waardering ervan. En een zonnestroominstallatie heeft invloed op die waardering. Het is daarom erg belangrijk dat de koper begrijpt wat zonne-energie de komende vijftien tot dertig jaar voor hen (en hun huurders) gaat doen. Het is dus essentieel om alle dossiers en documentatie over het systeem te laten organiseren door een expert in zonne-energie die de potentiële koper precies kan uitleggen hoe het systeem werkt. Hoe het van invloed is op hun energieleverancier bijvoorbeeld, of hoe een subsidie kan worden overgedragen van het ene bedrijf naar het andere.

Nuances van zonne-energie

Solar asset management verheldert de nuances van zonne-energie voor geïnteresseerde partijen en verandert een potentiële aansprakelijkheid juist in een reden om een hogere prijs overeen te komen. En het is natuurlijk een groot voordeel voor de vastgoedeigenaar – die het al druk genoeg heeft tijdens de transactie – dat hij zich niet hoeft te verdiepen in het dossier van de solarinstallatie.

Volledige controle

Je zult inmiddels begrijpen dat zorgvuldig beheer van zonnestroomsystemen grote voordelen oplevert voor vastgoedeigenaren. Zoncoalitie biedt met Solar Asset Management alles wat je nodig hebt voor je hele solar portfolio. Zo kun je op het dashboard eenvoudig informatie over de prestaties van jouw zonnestroomsystemen inzien. Je kunt elk object apart bekijken, of je hele bezit in één keer.

Dit artikel is gesponsord door Zoncoalitie.