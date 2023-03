Zo maken investment managers het verschil in de huidige markt

Tijs Derison en Rick Verstappen zijn allebei managing partner bij Profound. Ze hebben in de afgelopen vijftien jaar verschillende marktomstandigheden voorbij zien komen. “Het is noodzakelijk om juist in veranderende en uitdagende markten in te zetten op proactief asset- en investment management.”

De Europese vastgoedbeleggingsmarkt is, mede door de uitdagende financierbaarheid, lastiger dan de afgelopen jaren. Meer focus is noodzakelijk om binnen bestaande portefeuilles waarde toe te voegen en kansen te creëren. Om dit proactief uit te voeren, is het van belang dat asset en investment managers diepgewortelde kennis hebben van lokale vastgoedmarkten en zichtbaarheid zijn voor diverse marktpartijen.

Lokale eyes and ears

“Veel internationale partijen zoeken lokaal versterking via het opzetten van een eigen team of het inschakelen van een lokaal erkende partner, zoals Profound”, zeggen Derison en Verstappen. “Vooral institutionele partijen zien steeds meer in dat een omvangrijke vastgoedportefeuille niet op afstand gemanaged kan worden en dat lokale eyes and ears een groot (competitief) voordeel op kan leveren.”

Samenwerking met de juiste partners

Vorig jaar besloten Frans Peter Daemen en Rick Verstappen de handen ineen te slaan met Tijs Derison voor meer focus op het segment van light industrial en logistiek vastgoed. Deze asset class biedt veel kansen. Nu is de volledige service van Profound geoptimaliseerd in alle segmenten.

Deze specifieke kennis en jarenlange ervaring heeft Profound in staat gesteld om een exclusief mandaat aan te gaan met een Amerikaanse private equity partij voor wie Profound passend vastgoed zoekt, de aankoopbegeleiding verzorgt alsmede het asset management voor rekening neemt. Deze institutionele partij richt zich specifiek op logistieke gebouwen in de nabijheid van de grotere Nederlandse steden.

Meer focus op optimalisatie

Door al meer dan vijftien jaar betrokken te zijn bij de Nederlandse vastgoedmarkt weet Profound wat er speelt. Als gevolg van de stijgende rentetarieven en energieprijzen, gepaard met forse huurindexeringen en een relatief laag bedrijfsruimteaanbod, stellen partijen hun investeringsbeslissingen uit. Ze wachten tot markten in rustiger vaarwater terechtkomen. Voor een asset manager is een frequente dialoog met huurders van cruciaal belang, net als inzicht in én gevoel met de bedrijfsvoering van huurders. De tijden dat elk gebouw zichzelf leek te verhuren en langdurige leegstand niet meer leek te bestaan, is ook in de Nederlandse logistieke sector grotendeels ten einde gekomen.

Kritische gebruiker

Natuurlijk blijft de kwalitatieve (huurders)vraag in het Nederlandse logistieke segment vooralsnog onverminderd groot. Maar de markt voor het kleinere, minder kwalitatief hoogwaardige product, is onderhevig aan een inmiddels kritischer wordende en afwachtende gebruiker. Het optimaliseren van het vastgoedproduct in de portefeuille biedt kansen om kwalitatieve huurders aan te trekken. In een markt waarin minder nieuwbouw aan de orde is – mede door grondschaarste, hogere bouwkosten en afwachtende ontwikkelaars – willen bepaalde huurders toch een beweging maken om groei te realiseren.

Nu inspelen op sentiment

Voor de bovengenoemde institutionele belegger is de afgelopen twee jaar voor circa 100 miljoen euro aan Nederlands logistiek vastgoed aangekocht. De doelstelling is om deze lijn onverminderd voort te zetten. Veel private equity partijen willen, indien financiële dekking aanwezig is, blijven investeren in vastgoed. De veranderende marktomstandigheden wijzigen hier niets aan. Sterker: ze bieden juist kansen door prijsbewegingen. Het vraagt alleen om een meer gefocuste aanpak vanuit investment management. Dit doet Profound door te werken met duidelijke investeringsprofielen en de juiste partijen in de markt te kennen en te koppelen.

Investeringskansen

Ondanks de rentestijgingen sinds medio 2022 is Profound nog steeds volle kracht op zoek naar passende investeringskansen. Door de schaarste aan goede producten op de markt is het belangrijk proactief te zijn en te weten waar de kansen zich voordoen. Ook daar is het natuurlijk van belang om over diepgewortelde marktkennis te beschikken.

Over Profound

Profound Asset Management (Profound) werd opgericht in 2007 en is inmiddels uitgegroeid tot een full-service asset, fund en investment management organisatie. Profound vertegenwoordigt en adviseert een groot aantal nationaal en internationaal georiënteerde fondsen en cliënten. Het bedrijf is actief op de Nederlandse kantoren-, retail-, woning- en logistieke markt.

Dit artikel is gesponsord door Profound.