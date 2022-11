VGP Park Moerdijk: duurzaam bedrijvenpark voor grote warehouses op een A-locatie

Logistieke en semi-industriële bedrijven opgelet. In de oksel van de snelwegen A16 en A17 gaat een bedrijvenpark verrijzen waar logistieke dienstverleners met behoefte aan grote ruimtes een plek kunnen vinden. Een A-locatie voor XXL-gebouwen. Logistiek Park Moerdijk wordt niet alleen zeer goed bereikbaar via de weg, maar ook via het spoor en over het water. Daarnaast wordt er een speciale 5 kilometer lange verbindingsweg (de Interne baan) aangelegd met een viaduct over de A17, die Logistiek Park Moerdijk en Industriepark Moerdijk – met onder meer het haventerrein – met elkaar verbindt. Deze concentratie van grote logistieke en semi-industriële gebouwen is alleen al door de grootte en ligging bijzonder te noemen, zeker omdat de huidige mogelijkheden in ons land voor dergelijke ontwikkelingen steeds beperkter worden.

Klanten met behoefte aan grote ruimtes

Op dit moment is VGP Park Moerdijk nog toekomstmuziek, dat heeft alles te maken met de zorgvuldige voorbereiding, zegt Gijs Spruijt, Country manager Nederland van VGP Nederland B.V. (zie kader). ‘Je moet bedenken dat al zo’n 15 jaar geleden is gestart met de werkzaamheden voor de ontwikkeling. Daartoe namen de provincie, het Rijk, de gemeente Moerdijk en het Havenbedrijf Moerdijk (toen nog Havenschap) het initiatief. VGP is een samenwerking aangegaan met Roozen van Hoppe, een bouwbedrijf en vastgoedontwikkelaar die binnen het park gronden had verworven. Samen zijn wij voor de helft eigenaar van Logistiek Park Moerdijk, het Havenbedrijf Moerdijk is dat voor de andere helft.’ Concreet betekent dit dat onze Joint Venture ruim 72 hectare van Logistiek Park Moerdijk kan ontwikkelen. De status nu: het bestemmingsplan is onherroepelijk en we zijn samen met het havenbedrijf volop bezig met de gebiedsontwikkeling. Denk daarbij aan de infrastructuur, vergunningen en andere voorbereidende werkzaamheden. ‘Daarnaast verkennen we momenteel welke partijen interesse hebben om zich als huurder te vestigen,’ vult Geerd van Helden, commercieel manager Benelux van VGP Nederland, aan. ‘We zijn op zoek naar klanten die behoefte hebben aan het soort grote ruimtes dat we hier kunnen realiseren. Overigens willen we dit pas in 2023 verder concretiseren, als de infrastructuur is aangelegd en de vergunningen zijn geregeld, zodat we weten wat we precies willen bouwen en de planning helemaal duidelijk is.’

One-stop-shop

De potentiële klanten van VGP kunnen niet alleen op gebiedsniveau, maar ook op gebouwniveau het nodige verwachten, zegt Van Helden. ‘Het bestemmingsplan voorziet in gebouwen die qua hoogte, ruimte en diepte ideaal zijn voor de logistieke bedrijfsvoering. Multifunctionele gebouwen met beton als draagstructuur, die met elkaar de uitstraling van een park hebben.’ Daarbij zijn twee dingen kenmerkend voor de aanpak van VGP: enerzijds de klantrelatie, anderzijds het duurzame karakter van het park als geheel, en de gebouwen afzonderlijk. Van Helden vertelt dat voor VGP de langetermijn relatie met klanten van cruciaal belang is. ‘Voor al onze klanten, internationaal én nationaal, vormen wij een one-stop-shop. Dat wil zeggen dat wij het hele palet bieden op het gebied van vastgoed: van het inkopen van grondposities en de ontwikkeling ervan tot en met verhuur, property management en facility management.’ Ook bij VGP Park Moerdijk komt de focus op klantengemak onder andere tot uiting in de flexibiliteit. ‘Wij dringen onze opdrachtgevers geen overtollige meters op. Eerst onderzoeken we waar zij precies behoefte aan hebben, wat hun groeiverwachtingen zijn. Op basis daarvan bieden we zoveel mogelijk maatwerk binnen onze gebouwen.’

Duurzame locatie

Last but not least wordt VGP Park Moerdijk een duurzame locatie. Deels al gestuurd vanuit het bestemmingsplan, maar belangrijker nog vanuit de intrinsieke motivatie van VGP (zie ook kader). Spruijt: ‘Buiten dat onze gebouwen duurzaam zijn, geldt dat ook voor de opzet van het park en de infrastructuur. Op het park vind je straks bijvoorbeeld een collectieve bluswatervoorziening, die de afzonderlijke tanks bij bedrijven onnodig maakt. Ook komt er veel ruimte voor groen en water. Zo maken een ringsloot en retentievijvers voor de opvang van regenwater deel uit van de plannen. Op gebouwniveau leggen we zelf de duurzaamheidslat erg hoog. We ontwikkelen en bouwen gebouwen met het BREEAM Excellent-keurmerk. Ze zullen voldoen aan alle bekende en nieuwe Europese eisen en regels. Daarbij zijn alle gebouwen gasloos, alles is elektrisch. Die elektriciteit wordt weer opgewekt door onze PV-installaties op de daken, waarmee we elke huurder maximaal laten profiteren van zelf opgewekte energie.’ Als het zover is, komt Logistiek Park Moerdijk dus tegemoet aan een grote behoefte van logistiek Nederland: een duurzaam bedrijvenpark voor grote warehouses op een A-locatie.

VGP VGP is een pan-Europese ontwikkelaar, beheerder en eigenaar van logistiek en semi-industrieel vastgoed. Onderscheidend is dat VGP ontwikkelt voor eigen portefeuille. Daarnaast is het een echt familiebedrijf, wat onder meer tot uiting komt in de waarde die ze hechten aan goede relaties met klanten en in de maatschappelijke betrokkenheid. ‘Zo hebben we een aparte businessunit, genaamd VGP Renewable Energy, waarmee we zelf investeren in allerlei oplossingen voor hernieuwbare energie. Zoals zonne-energie, windenergie en thermische energie,’ zegt Geerd van Helden. ‘Wij bieden de groene energie van onze PV-systemen aan onze klanten aan en ontzorgen deze bedrijven op dit gebied. Daarnaast kennen wij ook de VGP Foundation, een eigen stichting waarmee we maatschappelijke, culturele en milieuprojecten in heel Europa ondersteunen. Dat zijn onder andere projecten gericht op natuurbehoud, maar bijvoorbeeld ook educatieve projecten.’

Dit artikel is gesponsord door VGP.