September 2026

Kabinet wil steun oppositie, maar wat wil het met de markt? | Short stay onder druk: dertig-dagen-regel zet de markt op zijn kop | Jaap van der Bijl: 'Bij overname van Altera door Vesteda, zou mijn rol heel snel zijn uitgespeeld' | 'De perceptie dat Leidsche Rijn Centrum kwetsbaar is, is kennelijk hardnekkig' | Scholenarchitect Daan Josee: 'Scholen bouwen is gereduceerd tot invullen van een Excel-sheet' | Hoe reëel is het scenario van stagnatie en gierende inflatie? | Vastgoed regelmatig te hoog ingeschat: 'Klimaatrisico onvoldoende mee in waardering'