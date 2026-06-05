Gesponsord 'De woningbouwopgave vraagt om een systeemverandering'

Vormgeven aan woon-, werk- en leefplezier: vanuit die visie draagt Plegt-Vos bij aan de transitie die de bouw keihard nodig heeft. De landelijke bouwonderneming, met hoofdkantoor in Hengelo, bouwt niet alleen woningen vanuit de Slimme Huizenfabriek, maar wil als missiegedreven familiebedrijf plekken creëren waar mensen zich echt thuis voelen.

Een belangrijk nuanceverschil, zegt CEO Marieke Mentink van Plegt-Vos Bouwgroep . 'Bij ons draait alles om mensen en plezier.' De ambities zijn helder: een verdubbeling van de omzet in 2030 ten opzichte van vorig jaar. Dit met als doel om door het schaalvoordeel nóg meer positieve impact te maken.

Drie keer sneller bouwen

De in 2022 geopende Slimme Huizenfabriek in Almelo is de eerste gerobotiseerde fabriek in Nederland voor de jaarlijkse productie van duizenden kant-en-klare, duurzame woningen en woningcomponenten. Op dit moment rollen er jaarlijks circa 2.000 woningen uit fabriek, maar Plegt-Vos wil opschalen naar een kleine 10.000 woningen op jaarbasis.

Marieke Mentink (CEO).

'Dat betekent meer impact', vervolgt Mentink. 'We willen langjarig kwalitatieve wijken maken. Met de fabriek kan drie keer sneller worden gebouwd dan de traditionele manier van bouwen. Hoe meer schaal, hoe efficiënter we kunnen bouwen, bovendien gaan de faalkosten omlaag. En, niet onbelangrijk: de kwaliteit is constant. Tegelijkertijd maakt deze manier van bouwen het werk voor onze mensen juist leuker en interessanter. Dankzij slimme digitalisering ontstaat meer ruimte voor creativiteit, innovatie en het verder ontwikkelen van oplossingen voor de woningbouwopgave.'

Met de fabriek kan niet alleen sneller, maar ook duurzamer en betaalbaarder worden gebouwd. 'Dat is hard nodig. De bouwkosten stijgen, zowel personeel als bouwmaterialen zijn duurder geworden. Vakmensen worden steeds schaarser, mede door de vergrijzing. Bovendien ligt de lat op het gebied van duurzaamheid steeds hoger', aldus de CEO.

Industrialisatie

Collega Renske Wiggers, manager development bij Plegt-Vos, refereert aan de onlangs geactualiseerde Taskforce Woningbouw: de overheid streeft naar minimaal 50% industrieel gebouwde nieuwbouwwoningen in 2030 en wil het vergunningentraject halveren. Wiggers: 'Dat is hard nodig om aan de woningbouwopgave te voldoen. Wij dragen graag ons steentje bij. Het vraagt om een systeemverandering, Plegt-Vos is er helemaal klaar voor.'

Renske Wiggers.

Met de Slimme Huizenfabriek zet Plegt-Vos dus fors in op industrialisatie: hier worden prefab componenten gemaakt die precies passen als bouwstenen van een duurzaam geheel. Wiggers: 'We spelen in op de vraag vanuit de markt en bedienen alle doelgroepen: van starters en doorstromers tot senioren. Zowel voor sociale huur en middenhuur als koop.'

Sneller vergunningen krijgen

Het gaat om flexibele woningtypes, afgestemd op locatie, doelgroep en programma. Met heel veel variatie in massa, architectuur en uitstraling, binnen een gestandaardiseerde manier van bouwen. Voor de verschillende woonconcepten is Plegt-Vos volgens Wiggers bezig met het verkrijgen van de BRL 7703, aangewezen als Erkende Kwaliteit Verklaring. Deze verklaring voor producenten van prefab woningconcepten toont aan dat een woning aan de wettelijke eisen uit het Besluit bouwwerken leefomgeving voldoet. Naast het feit dat deze certificering van industriële woningconcepten extra zekerheid biedt over de kwaliteit en prestaties van de woning, kan de vergunningaanvraag bovendien aanzienlijk worden versneld.

Mentink: 'Het doel is dat industrieel geproduceerde woningen met een Erkende Kwaliteit Verklaring straks sneller een vergunning kunnen krijgen. Daarmee sluiten we aan bij de fastlane voor vergunningen.'

Timber Wonen

Als manager development is Wiggers met haar afdeling verantwoordelijk voor de (door)ontwikkeling van woonproducten. Zoals Timber Wonen, een innovatief, industrieel houtbouwsysteem voor corridor- en portiekgebouwen tot en met zeven lagen hoog. Wiggers: 'Het is een toekomstbestendig en duurzaam bouwsysteem. Zo starten we binnenkort met de bouw van 103 woningen in Lent.'

Dit project , in opdracht van woningcorporatie Talis, richt zich op 60-plussers die comfortabel en iets kleiner willen wonen. Het bouwplan bestaat uit twee gebouwen van zes en vier bouwlagen. De gebouwen worden grotendeels in hout uitgevoerd; met houten vloeren en wanden als basis. De gevels krijgen een robuuste uitstraling door het gebruik van steenstrips. Door de toepassing van hout wordt de CO2-uitstoot aanzienlijk verlaagd, met 50 procent ten opzichte van traditioneel bouwen.

'Het doel is dat industrieel geproduceerde woningen met een Erkende Kwaliteit Verklaring straks sneller een vergunning kunnen krijgen.'

Landelijke dekking

Plegt-Vos ontwikkelt, bouwt, verbetert en verduurzaamt woningen en appartementen voor verschillende opdrachtgevers: ontwikkelaars, beleggers, woningcorporaties, gemeenten en zorginstellingen door heel Nederland. Om de ambitie – tot 10.000 woningen op jaarbasis uit de Slimme Huizenfabriek - waar te maken, heeft Plegt-Vos landelijke dekking. Op dit moment zijn er vestigingen in Assen, Utrecht, Hengelo, Rotterdam en Eindhoven, binnenkort opent er een in Amsterdam.

Mentink: 'Het is de bedoeling dat elke vestiging jaarlijks circa 600 nieuwbouwwoningen realiseert en circa 800 bestaande woningen renoveert. En van die 600 nieuwbouwwoningen is het de bedoeling dat daarvan in de toekomst 80 procent uit de Slimme Huizenfabriek komt. We zijn een missiegedreven familiebedrijf. Onze ambitie is om écht bij te dragen aan het woningbouwvraagstuk. Om dat nog sneller, duurzamer en betaalbaarder te doen, hebben we schaal en continuïteit nodig. Hoe beter ons dat samen met onze partners lukt, hoe groter de voordelen voor de markt. Zo maken we direct impact.'

Dit artikel is gesponsord door Plegt-Vos Bouwgroep .