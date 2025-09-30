Gesponsord 'Investeren in huurwoningen moet weer gaan lonen'

De Nederlandse huurmarkt staat onder druk. Investeerders trekken zich massaal terug, waardoor duizenden huurwoningen verdwijnen. Lana Goutsmits-Gerssen, makelaar, taxateur en voorzitter van de vakgroep Wonen van NVM, was te gast in de NVM Podkas tijdens het ledenevenement van NVM: NVM HOTSPOT. Ze gaf haar visie op wat er moet gebeuren om een gezonde woningmarkt te realiseren.

Politieke partijen die van alles roepen en beloven, en hun standpunten over de woningmarkt (her)definiëren. Het is duidelijk dat de Tweede Kamerverkiezingen van 29 oktober 2025 snel dichterbij komen. Deze verkiezingen vormden dan ook de hoofdmoot van het Podkas-gesprek met Goutsmits-Gerssen van NVM . Haar belangrijkste wens: er moet meer balans komen op die woningmarkt. Het evenwicht op de koop- en huurmarkt is nu volledig zoek. ‘Dat heeft onder meer te maken met het continu veranderende huurlandschap. Het verbod op tijdelijke huurcontracten, de Wet goed verhuurderschap en dan vervolgens nog de Wet betaalbare huur. Dit zijn stuk voor stuk goed bedoelde wetten en regels. Daarbovenop komen nog de fiscale maatregelen. Alles bij elkaar hebben we nu echter een stelsel dat verhuren onaantrekkelijk maakt voor beleggers.’

Uitpondgolf

Eén van de gevolgen is dat een duidelijke ‘uitpondgolf’ zichtbaar is. Vroegere huurwoningen komen als koopwoningen terug op de markt. ‘Dat is geen goede ontwikkeling voor iedereen die wil huren’, zegt Goutsmits-Gerssen. Aan de koopkant speelt natuurlijk het grote issue van de hypotheekrenteaftrek. Blijft die, verdwijnt die of wordt die afgebouwd? Desgevraagd geeft ze aan het meeste voor dat laatste te voelen. ‘Ik denk dat een langzame afbouw het gezondst is voor de markt. Belangrijk daarbij is wel dat mensen de tijd krijgen, dat ze het gaan begrijpen en ook kunnen anticiperen. Maar nog belangrijker: hypotheekrenteaftrek is maar een aspect, het gaat echt om het totaalpakket. Je moet integraal kijken naar de markt. Hoe ontstaat er balans, zodat alle groepen geholpen worden die het nu moeilijk hebben?’

Overleg politiek en markt

Als Lana zelf op de stoel van de minister zou zitten, zou ze het wel weten. ‘Door goede evaluatie van de Wet betaalbare huur en alle fiscale maatregelen zou ik het investeerdersklimaat willen verbeteren. Investeren in huurwoningen moet weer gaan lonen. Daarnaast zou ik de bezwaartrajecten bij woningbouw versoepelen en verkorten. Bezwaar maken is een goed recht. Maar de doorlooptijden zijn nu enorm lang, en aan het recht van iemand die een woning wil kopen wordt voorbijgegaan.’ Ten slotte zou ze ook wel iets van de vorige ministers kopiëren. ‘Wat zij goed deden, was in gesprek gaan met de markt. Want alleen door goed overleg tussen politiek en markt is het doel van 100.000 woningen per jaar haalbaar.’

