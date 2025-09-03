Gesponsord Bouwinvest zoekt seniorenhuisvesting voor nieuw impactfonds

Met het Senior Living Impact Fund zet vastgoedvermogensbeheerder Bouwinvest in op het realiseren van seniorenwoningen. Hiermee worden verschillende maatschappelijke problemen geadresseerd. 'Door betaalbare, gezonde en energie-efficiënte woningen voor ouderen toe te voegen aan de woningmarkt, maak je impact', legt Maya Savelkoul, fund manager Impact Investments bij Bouwinvest Real Estate Investors uit.

Met het Senior Living Impact Fund belegt Bouwinvest namens investeerders in zorggeschikte woningen, particuliere woonzorg en intramurale zorgcomplexen in Nederland. Savelkoul: ‘Enerzijds zijn dit levensloopbestendige woningen waar mensen zelfstandig kunnen blijven wonen en als het nodig is zorg kunnen ontvangen. Anderzijds gaat het om verzorgingstehuizen. Dat kunnen intramurale verzorgingstehuizen zijn maar ook particuliere woonzorgcomplexen.’

De eerste vier investeerders hebben €130 miljoen geïnvesteerd in het fonds. Savelkoul wil binnen een paar jaar doorgroeien naar €500 miljoen en is daarover positief gestemd. ‘Het is een nicheproduct in de woningmarkt waar we heel veel vraag naar hebben. Want we worden als maatschappij steeds ouder en hebben op een gegeven moment geen rijtjeshuis meer nodig, maar andere passende huisvesting. Tegelijkertijd zoeken investeerders naar manieren om rendement te maken met maatschappelijke impact. Ik ben dan ook heel trots op ons tweede impactproduct.’

Aangezien er een tekort is aan seniorenhuisvesting maakt het fonds direct maatschappelijke impact. ‘Enerzijds doordat wij woningen toevoegen, waar nu echt een groot tekort aan is. Anderzijds helpt dit de hele verhuisketen, want iedereen kan hierdoor doorstromen. Als ouderen een eengezinswoning achterlaten, kan daar weer een gezin in. In hun voormalige woning kan weer een stel gaan wonen’, legt Savelkoul uit.

Maya Savelkoul, fund manager Impact Investments bij Bouwinvest Real Estate Investors. Foto: Eyesmile Photography.

Expertise in zorgvastgoed

Het investeren in zorgvastgoed is niet nieuw voor Bouwinvest, dus de relaties in de markt waren er al. ‘We hebben met ons zorgvastgoedfonds in de afgelopen tien jaar een heel mooi trackrecord laten zien. De ontwikkelaars in het zorgdomein kennen ons daardoor al. Daar zitten wij graag mee om tafel. We hebben ook een aantal zorgaanbieders waar we al heel goed mee samenwerken, maar dit zouden we graag verder willen uitbreiden. Dus iedereen kan projecten bij ons indienen en laten toetsen of - als ze samen een tender willen doen - kan dat ook.’

Zeker voor het investeren in intramurale verzorgingstehuizen ziet Savelkoul nog veel groeimogelijkheden. ‘Tien jaar geleden ging bijna alles nog via corporaties, maar die trekken zich terug. Ik denk dat zorginstellingen zich moeten realiseren dat wij werken voor lange-termijninvesteerders en daarmee gaan voor lange-termijnrendement. Onze investeerders willen gewoon een goed product met een goed rendement op de lange termijn mét maatschappelijke relevantie.’

Wij kunnen aantoonbaar maken hoe wij bijdragen aan de maatschappij met deze woningen”

Van dit product is de impact dan ook duidelijk meetbaar benadrukt Savelkoul. ‘Wij kunnen aantoonbaar maken hoe wij bijdragen aan de maatschappij met deze woningen. We rapporteren hoeveel mensen we een passende woning hebben geboden en laten zien hoeveel levensloopbestendige woningen duurzaam zijn. Bovendien hebben wij de doelstelling dat de woningen een huur hebben die voor middeninkomens betaalbaar is.’

Uithoorn

De eerste aankoop door het fonds is inmiddels een feit. Het gaat om een particulier woonzorgcomplex in Uithoorn met daarin 42 studio’s die momenteel ontwikkeld worden door Gaudium. ‘Het wordt een mooi pand dat past in zijn omgeving. Met buitenruimte die zo is vormgegeven dat mensen niet kunnen gaan dwalen of onnodig kunnen vallen’, vertelt Savelkoul. Na oplevering verhuurt Bouwinvest het aan zorgoperator Kloek Wonen, die zowel de woningen verhuurt als de zorg levert.

Voor al het vastgoed hanteert Bouwinvest duidelijke criteria waaraan het moet voldoen. Savelkoul: ‘Elk pand moet geschikt zijn om op een goede manier ouderenhuisvesting te realiseren. Maar gebouwen moeten ook energiezuinig zijn - passend binnen wat in het Parijs-akkoord is afgesproken. Het moeten klimaatadaptieve panden zijn, waardoor het vastgoed ook in de toekomst zijn waarde behoudt, en een goed binnenklimaat hebben, waardoor de ouderen daar op een prettige manier kunnen wonen. Dat zijn dingen die onze investeerders belangrijk vinden. Voor de intramurale en de particuliere woonzorg geldt bovendien dat in de gebouwen op een goede manier zorg verleend moet kunnen worden door de zorgorganisatie.’

De lancering van het Senior Living Impact Fund op de Provada 2025. Foto: Eyesmile Photography.

Assisted living woningen

Voor de assisted living – levensloopbestendige – woningen, die Bouwinvest individueel verhuurt gelden dezelfde duurzaamheidseisen, maar de voorwaarde is ook dat zij op een plek staan waar er genoeg vraag is naar dit soort woningen. ‘Dat zijn kernen van minimaal 10.000 inwoners, niet in de te kleine dorpen. Bovendien moeten de voorzieningen goed zijn, dus woningen moeten in de buurt zijn van openbaar vervoer en supermarkt, zodat ouderen ook echt zelfstandig kunnen blijven wonen. Mensen moeten ook met een rollator hun weg kunnen vinden in huis en de badkamer moet wat ruimer zijn, zodat daar zorg verleend kan worden. Graag hebben we daar een gezamenlijke ruimte bij waar ze elkaar ook kunnen ontmoeten’, vertelt Savelkoul.

Er blijft ook altijd ruimte voor verbetering. ‘Wij zijn momenteel met een zorgpartij aan het kijken hoe we samen zo’n complex nog beter kunnen opzetten en ontwikkelen. Dat is echt een puzzel, hoe kunnen we zo samenwerken dat we dit nog beter kunnen doen. Een omgeving creëren waar ouderen de laatste jaren van hun leven op een goede manier kunnen wonen en zorg krijgen. Om uiteindelijk ouderen zo goed mogelijk te kunnen helpen en efficiënt en effectief te werken.’

