Gesponsord Van Gool Elburg wordt Dils

Een strategische naamsverandering benadrukt de ambitie van een Nederlandse vastgoedspeler. Twee jaar na de overname verdwijnt de naam Van Gool Elburg volledig en gaat het bedrijf verder als Dils. CEO, Dils Nederland, Ron van den Berge: 'Dit is een logische vervolgstap in onze internationale groeistrategie.'

Al in 2023 was het nieuws. Van Gool Elburg Vastgoedspecialisten werd toen onderdeel van het Italiaanse Dils Group. Dils Group is een internationale vastgoedadviseur met nu vestigingen in steden van diverse Europese landen, zoals Milaan, Rome, Amsterdam, Lissabon, Porto, de Algarve, Barcelona en Madrid. ‘Dils en Van Gool Elburg passen goed bij elkaar’, zegt CEO, Dils Nederland, Ron van den Berge. ‘Wij zijn gedreven teams die het verschil willen maken en de ambitie hebben om het anders te doen, met behulp van de unieke data en technologie van Dils. Het bouwen van sterke relaties, netwerken en omgeving is hierbij belangrijk, omdat we dit niet alleen kunnen doen.’

Naamsverandering als logische vervolgstap

Twee jaar verder is het tijd voor de volgende logische stap: een naamsverandering. Oftewel, Van Gool Elburg gaat vanaf nu volledig verder onder de naam Dils. Van den Berge legt uit waarom dat zo’n natuurlijke stap is. ‘In 2023 kozen we er bewust voor nog een tijd onze naam te behouden. Van Gool Elburg is bekende naam in de wereld van het commercieel onroerend goed, zeker in de regio Amsterdam. Nu is het wel bekend dat we onderdeel van Dils zijn geworden en is het tijd om het internationale karakter van Dils meer naar voren te laten komen. We zijn dus langzaam maar zeker geëvolueerd van Van Gool Elburg naar Dils.’

Ambities voor de toekomst

Een nieuwe naam, maar minstens zo veel ambitie. Over de toekomstplannen zegt Van den Berge: ‘Op Europees niveau wil Dils uitbreiden naar meer landen dan Italië, Spanje, Portugal en Nederland. Als we inzoomen op ons eigen land, dan willen we op kortere termijn onze focus verbreden van de kantorenmarkt naar de logistieke en residentiële sector. In al die sectoren willen we een toonaangevende speler worden in Amsterdam. Op de langere termijn hebben we de ambitie om een dergelijke rol ook elders in Nederland te vervullen. De nieuwe manier van werken van Dils gedreven door mensen, data en technologie gaat ons daar zeker bij helpen.’

Ron van den Berge van Van Gool Elburg / Dils Group.

Over Dils

Dils is een toonaangevende internationale vastgoedgroep met kantoren in Italië, Nederland, Portugal en Spanje. Met een team van ruim 600 professionals en een sterke focus op innovatie en digitalisering ondersteunt Dils uiteenlopende opdrachtgevers in sectoren als kantoren, retail, logistiek, hospitality, living en residentieel vastgoed. Een gespecialiseerd Transformation team binnen de organisatie richt zich op technologie, IT, marketing en digital met als doel voortdurende verandering en groei te stimuleren.

Dit artikel is gesponsord door Van Gool Elburg .