Gesponsord Altera: 'Maak Nederlands investeringsklimaat voor buitenlandse partijen aantrekkelijker'

Minimaal 300 miljard euro is in totaal nodig om het zo gewenste aantal van een miljoen woningen in de periode tot 2030 in ons land te bouwen. Om dat te realiseren, moet een dusdanig investeringsklimaat worden gecreëerd zodat kapitaal makkelijker de weg naar nieuwbouw kan vinden. Dat vindt CEO Jaap van der Bijl van vastgoedbelegger Altera. Zijn oproep: maak het Nederlandse investeringsklimaat voor buitenlandse investeerders aantrekkelijker. 'Nederlandse pensioenfondsen kunnen dit enorme bedrag niet in hun eentje beschikbaar stellen.'

De woningmarkt is al jaren gespannen, weet Van der Bijl als geen ander. ‘Het verminderen van die druk kan alleen door langdurig nieuwe woningen te bouwen. Dat vereist veel kapitaal. Het gaat om een bedrag tussen de 300 en 400 miljard euro, exclusief investeringen voor de aanleg van infrastructuur en nutsvoorzieningen. De overheid kan dat kapitaal zelf niet beschikbaar stellen. Ik pleit daarom voor een sterkere verbinding tussen de overheid en de kapitaalmarkt, dat we elkaars belangen erkennen. We willen toch met elkaar vooruit en het woningaanbod vergroten? Dan is het vervelend wanneer een deur gesloten blijft. Terwijl er juist meer deuren open moet gaan.’

Daarbij komt: door demografische ontwikkelingen zal het woningtekort komende jaren eerder toenemen dan afnemen. Van der Bijl constateert verder dat de overheid zich afgelopen jaren vooral heeft gericht op de regulering aan de vraagzijde (lees: huurders), en dan met name op de verdeling en betaalbaarheid van woningen. ‘Begrijpelijk, maar het lost de schaarste niet op.’ Door de landelijke en lokale huurregulering is het moeilijk om in nieuwbouwprojecten te investeren.

FBI

Van der Bijl stelt bovendien dat fiscale overwegingen de boventoon voeren, met als gevolg dat zowel de woningmarkt als het investeringsklimaat het onderspit delven. Het afschaffen van het FBI-regime (fiscale beleggingsinstelling) is daarvan een voorbeeld. Een FBI kan niet meer direct beleggen in vastgoed. Daarom was het voor Altera noodzakelijk om af te splitsen. Altera - dat dit jaar 25 jaar bestaat - is onlangs opgesplitst in een management B.V. en twee FGR’s (fonds voor gemene rekening): een voor het woningfonds en een voor het winkelfonds.

Van der Bijl: ‘Bij het afschaffen van het FBI-regime lijkt er geen coördinatie en aandacht geweest te zijn voor de effecten ten aanzien van het investeringsklimaat, met name voor buitenlandse investeerders die kapitaal naar de Nederlandse woningmarkt kunnen alloceren.’ Buitenlandse pensioenfondsen krijgen nu 25,8 procent belasting voorgeschoteld, vervolgt Van der Bijl. ‘Daarmee maak je het voor buitenlandse institutionele partijen niet meer interessant om in ons land te investeren, terwijl zij nodig zijn om een deel van de woningbouw te financieren. Er is een gelijkstellingsbesluit voor buitenlandse pensioenfondsen, maar de voorwaarden zijn erg minutieus en complex. Een aanpassing daarvan is een doeltreffende ingreep om het investeringsklimaat te verbeteren en leidt vrijwel direct tot tractie. Het is een voorbeeld waarbij de overheid fiscaliteit laat prevaleren boven het vraagstuk van de woningmarkt. En daar heeft geen enkele woningzoekende boodschap aan.’

Politieke afwegingen

Er kan een betere brug tussen overheid en markt worden geslagen, aldus van der Bijl. ‘Het is nu een soort moeizaam pontje met een stuurse schipper, waarbij telkens politieke afwegingen leidend zijn en de belangen van de investeerders, zoals pensioenfondsen, wel erg licht worden gewogen. Als investeerder kunnen wij helder verwoorden wat onze bijdrage aan de woningmarkt kan zijn, namelijk een substantieel aantal duurzame en betaalbare woningen aan de voorraad toevoegen. Ook weten wij welke randvoorwaarden nodig zijn om kapitaal van Nederlandse en buitenlandse investeerders aan te trekken.’

Benelux901 Dat er een gigantische vraag is naar betaalbare, duurzame en toekomstbestendige woningen, blijkt wel uit het nieuwbouwproject Benelux901 aan de Beneluxlaan in Utrecht. Altera is namens het Altera Residential Fund betrokken bij het project. Benelux901 telt onder andere 200 middenhuur woningen waarvan 35 levensloopbestendige woningen voor 65-plussers. Als gezin, koppel of alleenstaande vind je hier een ideaal twee- of driekamerappartement met alle voorzieningen die je nodig hebt en wordt medio dit jaar opgeleverd. Van der Bijl: ‘Liefst 10.000 mensen hadden zich ingeschreven voor een woning.’ Alle woningen beschikken over een inpandige buitenruimte in de vorm van een loggia. Daarnaast bevat het gebouw circa 600 m² commerciële ruimte. Het gaat om natuur inclusieve nieuwbouw. Om hittestress en wateroverlast te reduceren, zorgt een retentiedak met groen voor de waterbuffering én bevordering van de biodiversiteit in de stad. Het project – met een A+++-label- draagt bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente Utrecht, Altera en het fonds. De vastgoedbelegger zet zich graag in voor projecten die niet alleen voldoen aan de vraag naar betaalbare woningen, maar ook bijdragen aan de bredere maatschappelijke en ecologische doelen. De oplevering staat komende zomer gepland. Van der Bijl: ‘Wat Altera betreft is dit project in Utrecht een herhaalproject.’

Altera blijft ook investeren in woningbouw, zegt Head of Research Ellen Tak van Altera. ‘Met een maatschappelijke blik’, benadrukt ze. ‘Voor de langetermijnvisie houden we vertrouwen in de markt, mede dankzij de structureel aanhoudende vraag naar betaalbare huurwoningen. Juist daarom willen wij onze maatschappelijke rol blijven vervullen.’

Investeringsklimaat onder druk

Tak benadrukt dat voorspelbaarheid voor institutionele beleggers een voorwaarde is om lange termijn kapitaal beschikbaar te willen en kunnen stellen. ‘Jaap haalde het net al aan: met name door fiscale en beleidsmatige veranderingen staat het investeringsklimaat onder druk. En dat buitenlandse beleggers daardoor Nederland steeds kritischer bekijken. Die kant willen we niet op.’

De politieke besluitvorming creëert volgens haar een spanningsveld met de markt dat groter lijkt te worden. ‘Dat resulteert in stilstand. Terwijl er juist nu behoefte is aan een overheid als betrouwbare en voorspelbare partner met stabiel beleid voor de lange termijn.’ Een meer samenwerkende en voorspelbare opstelling van de overheid is volgens Tak dan ook essentieel om gezamenlijk duurzame vooruitgang te realiseren.

Ik pleit voor de bouw van veel meer starterswoningen. En dan bedoel ik niet microwoningen met een opklapbed” — Jaap van der Bijl, CEO

Starters op de woningmarkt

De druk op de woningmarkt spreidt zich uit naar woningzoekenden, met name jongeren, ouderen en jonge stellen. Van der Bijl maakt zich vooral zorgen over die eerste groep: starters op de woningmarkt. ‘Wanneer je net klaar bent met een opleiding, zit helaas het kopen van een eigen huis er vaak niet in. Ik pleit voor de bouw van veel meer starterswoningen. En dan bedoel ik niet microwoningen met een opklapbed, nee, een efficiënt ingedeeld appartement van 40 tot 50 vierkante meter, met een woonkamer en een slaapkamer. Ik vind ook dat er vanuit gemeenten meer belangstelling voor deze groep mag zijn, dat ze zich realiseren dat ze heel waardevol zijn en een belangrijke maatschappelijke rol gaan vervullen. Het zijn beroepsvaardige mensen. Het gaat om welwillendheid van gemeenten, maar ik voel geen urgentie. Ik vind dat starters op de woningmarkt niet het kind van de rekening mogen zijn.’

