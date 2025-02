Gesponsord Business Park Amsterdam Osdorp fase 2: nieuwe standaard op het gebied van circulariteit

Een circulaire weg, tweedehands bruggen, van de kap geredde bomen van elders uit Amsterdam, zo'n 1500 nieuwe fruitbomen, een waterpark en een inrichting die volledig is gebaseerd op de bestaande ecologie, waterhuishouding en bodemstructuur: Business Park Amsterdam Osdorp fase 2 - een ontwikkeling van Schiphol Area Development Company (SADC) en de gemeente Amsterdam - wordt een van de meest duurzame en circulaire bedrijvenparken van Nederland.

Projectdirecteur Richard de Held van Schiphol Area Development Company: ‘Met dit bedrijvenpark willen we een nieuwe standaard op het gebied van duurzaamheid en circulariteit neerzetten.’ SADC ontwikkelt toekomstbestendige bedrijventerreinen van hoge kwaliteit, waar mensen graag werken én verblijven.

De gebiedsontwikkelaar – actief in de Metropoolregio Amsterdam – spreekt liever van ‘werklandschappen van de toekomst’, waar ruimte is voor natuur en mensen en die beter bestand zijn tegen schade door wateroverlast, droogte en hitte. Fase 1 is intussen afgerond, alle kavels zijn uitgegeven. Het biedt plek aan onder meer Taylor Guitars, Brink’s, No-Excess, Focus Amsterdam en Sanquin Bloedvoorziening. Fase 2 is nu in ontwikkeling. Het gaat in totaal om 40 hectare, waarvan 25 hectare uitgeefbaar gebied is. Op de eerste vier kavels is intussen gestart met de bouw.

Strategische ligging

Business Park Amsterdam Osdorp – een voormalig landbouwgebied – richt zich onder meer op bedrijven die uit hun jasje zijn gegroeid en bedrijven die door gebiedstransformatie de stad moeten verlaten en op zoek zijn naar een nieuw en goed bereikbaar onderkomen. Het bedrijvenpark – dat strategisch ligt ten opzichte van Schiphol, stadsdeel Nieuw-West én het centrum – is onder meer geschikt voor middelgrote, logistieke bedrijven die internationaal actief zijn. Maar SADC richt zich met dit bedrijvenpark ook op bouw- en handelsondernemingen, food- en fashionbedrijven en life sciences- en ICT-bedrijven.

SADC in het kort Schiphol Area Development Company (SADC) is een duurzame, publiek-private gebiedsontwikkelaar van hoogwaardige, goed bereikbare, (inter)nationaal concurrerende werklandschappen in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Naast Business Park Amsterdam Osdorp heeft SADC onder meer Schiphol Trade Park, Schiphol Logistics Park, De President (Hoofddorp) en PolanenPark (Halfweg) in portefeuille. SADC bestaat uit vier aandeelhouders die er elk voor 25 procent in zitten: gemeente Amsterdam, gemeente Haarlemmermeer, provincie Noord-Holland en Schiphol Group.

Value Added Plan

Omdat SADC heel graag de koper van een kavel wil uitdagen op het gebied van duurzaamheid en circulariteit, wordt de koper gevraagd een Value Added Plan op te stellen, aldus De Held. Het plaatsen van zonnepanelen is volgens hem inmiddels een no-brainer, dus wie een kavel aanschaft, wordt zeer nadrukkelijk uitgenodigd om met innovatieve oplossingen te komen die bijdragen aan de circulaire doelstellingen op het gebied van onder meer energie, materialen, water, biodiversiteit, welzijn en een veerkrachtig en flexibel economisch systeem. De Held: ‘Indien nodig helpen wij graag mee met het opstellen van een Value Added Plan. We vinden het heel belangrijk dat dit plan maatregelen bevat die aansluiten bij de pijlers van circulaire ontwikkeling.’

Outstanding

Het bedrijvenpark heeft de hoogste duurzaamheidscertificering van BREEAM-NL gekregen: outstanding. Na de accreditatie van Schiphol Trade Park is het de tweede keer dat SADC deze prestigieuze certificering ontvangt, zegt De Held trots. ‘Het behalen van dit keurmerk is een bevestiging van onze hoge duurzaamheidsambities. We doen overigens nog meer dan BREEAM van ons vraagt. Dat kan alleen doordat we buiten de gebaande paden treden. We hebben de gemeente Amsterdam daarbij heel hard nodig om het ook daadwerkelijk anders te doen. De bereidwilligheid van de gemeente is gelukkig groot.’

Een van de blikvangers van het bedrijvenpark is een waterpark met aquaducten en bruggen. We hebben goed nagedacht over hoe we zoiets zo circulair mogelijk kunnen inrichten” — Richard de Held, projectdirecteur

BREEAM staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method en geldt als het wereldwijde duurzaamheidskenmerk voor de gebouwde omgeving. Deze systematiek – voor gebouwen én gebieden – beoordeelt projecten op alle aspecten van duurzaamheid: van energiezuinigheid, materiaalgebruik en afvalvermindering tot sociale cohesie en biodiversiteit.

Zo is volgens De Held intussen een circulaire weg in het bedrijvenpark aangelegd. Bij de aanleg is louter grond en zand uit het gebied zelf gebruikt. Eerst zijn de sloten gegraven, vervolgens is het vrijgekomen zand gebruikt voor de aanleg van een weg. Dit zand is vermengd met een speciaal bindmiddel. Hiervan is een fundering gemaakt met een dikte van 45 centimeter. Hier bovenop is uiteindelijk een dunne asfaltlaag aangebracht. De weg heeft een sterkere fundering en langere levensduur dan een traditioneel aangelegde weg, bovendien was nauwelijks aanvoer van materialen nodig.

Tweedehands bruggen

Ook wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande materialen die in het bedrijvenpark een tweede leven krijgen. De Held: ‘Een van de blikvangers van het bedrijvenpark is een waterpark met aquaducten en bruggen. We hebben goed nagedacht over hoe we zoiets zo circulair mogelijk kunnen inrichten. Zo kwamen we op het idee om bruggen te kopen die elders niet meer gebruikt worden, maar nog wel aan alle eisen voldoen. We hebben intussen een aantal tweedehands bruggen gekocht die zullen worden gebruikt in het waterpark.’ In het waterpark – met inheemse beplanting – komen het hemelwater van de daken en het terrein samen. De Held: ‘In natte tijden wordt het water hier opgevangen, zodat we dat water in droge tijden weer kunnen gebruiken. Bij twee grote kavelontwikkelingen wordt straks ook zichtbaar gemaakt dat het water via de aquaducten van de daken stroomt.’

Inrichtingsplan

Sociale cohesie

Naast bruggen krijgen ook bomen van elders een plek op het bedrijvenpark. Zoals lindebomen die vanuit de Jan van Galenstraat in Amsterdam zijn verplant naar de noordelijke grondwal. Deze bomen moesten verdwijnen vanwege de herontwikkeling van het Food Center Amsterdam. Ook zijn volwassen iepen uit Amsterdam-Noord op het bedrijvenpark herplant. En tussen de circulaire weg en het voet- en fietspad van bio-based beton ligt een berm met boomstronken van gevelde stadsbomen.

Bij het ontwerp van deze locatie is bovendien gekeken hoe het bedrijvenpark kan bijdragen aan de sociale cohesie in de omgeving, aldus De Held. ‘Daarom hebben we ervoor gekozen om de openbare ruimte te ontwerpen als een soort fruitboomgaard. In totaal komen er circa 1500 fruitbomen. Wanneer het fruit rijp is, mogen de mensen het plukken en opeten. Het moet niet alleen een plek worden waar gewerkt wordt, maar het moet vooral ook een plek worden waar mensen graag willen zijn en rondlopen in hun vrije tijd.’

