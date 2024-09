Gesponsord Pionieren in projectbouw: tegen de stroom in vooruit

Terwijl bedrijven in de bouwwereld zich steeds meer specialiseren, vaart Barentsz een eigenwijze koers door juist het ontwerp- en bouwproces van a tot z in eigen hand te houden. En dat is een doordachte strategie. 'Elke extra schakel is een risico op fouten of vertraging.'

Net als de meeste innovatieve ondernemingen is Barentsz ontstaan uit een mix van frustratie en ambitie. Toen ik nog in de traditionele architectenwereld werkte, vroeg ik me altijd af waarom het in Nederland zo ingewikkeld was om een eigen huis te bouwen', vertelt Barentsz-oprichter Derk-Jan Wentink. 'Al die loketten, al die verschillende partijen; dat moest eenvoudiger kunnen. Dus toen een vriend vroeg of we een energieneutraal duurzaam huis voor hem konden bouwen in hout, hebben we tegen elkaar gezegd: dat gaan we dan ook qua proces op een heel andere manier aanpakken. Het moet simpeler.'

Hoe simpeler je het maakt, hoe duidelijker je kunt zijn, hoe soepeler het loopt” — Derk-Jan Wentink

Van schets tot sleutel

Sinds dag één benadert Barentsz het ontwerp, de productie van de prefab-elementen en de bouw van de huizen als een onlosmakelijk geheel. Bonne Datema, mede-oprichter, vindt het ontzorgen van de opdrachtgever de grootste ‘unique selling point’ van het bedrijf. 'We nemen opdrachtgevers alle zorgen uit handen. Zowel particulieren als ontwikkelaars. We kennen de getallen, we committeren ons aan de prijs. We zorgen dat ontwikkelaars geen ‘last’ hebben van de kopers en dat onze particuliere opdrachtgevers geen ‘last’ hebben van verschillende adviseurs. Wij zijn van schets tot sleutel en daarna uiteraard ook voor iedereen hét aanspreekpunt.'

Aantrekkelijk totaalconcept

Ook in de architectenwereld valt dit op. Derk-Jan: 'Sollicitanten worden aangetrokken door het idee van ons totaalconcept. Wij gaan haaks tegen de stroom in als je kijkt naar wat er al jaren in de architectuur gebeurt. Architecten doen eigenlijk steeds minder. De bouwtechnische uitwerking wordt vaak door derden bedacht. Terwijl wij het totale concept ontwerpen, dus ook de hele bouw- en installatie-technische uitwerking van de gebouwen. En we produceren alles in onze eigen fabriek.'

Net als Ikea

Casper Hellebrekers, mede-oprichter en directeur marketing: 'De hele bouw staat stijf van de dienstverleners en dat zijn allemaal deelspecialisten. Ik beschouw Barentsz als een merk. Wij trekken graag de parallel met de auto-industrie. Bij ons koop je een huis of je koopt een serie huizen. Je hebt ongelofelijk veel ontwerpvrijheid en allerlei keuzemogelijkheden, maar wel binnen ons houtbouw-concept. Wij ontwerpen ze, we produceren ze, we leveren ze op en we regelen alles voor je.' Bonne vult aan: 'Zoals Ikea, inclusief bezorg- en montageservice.'

Vlnr: mede-oprichters Bonne Datema, Jochem van der Spek, Casper Hellebrekers en Derk-Jan Wentink.

Geen ruis op de lijn

Barentsz krijgt steeds meer opdrachten van projectontwikkelaars. Bonne: “Het is voor de ontwikkelaars interessant dat wij consumenten aankunnen. Normaal moeten ze daar kopersbegeleiding voor inschakelen en dat geeft vaak ruis op de lijn. Elke extra schakel is een risico op fouten of vertraging. Als je bij ons op kantoor een gesprek hebt en je wilt iets veranderen, dan roepen wij naar boven en staat het meteen op de tekening.”

Meer ontwerpcapaciteit

Dat de Barentsz-manier van werken ook bij projectontwikkelaars aanslaat, blijkt uit de opdrachtenportefeuille en de omzet. Bonne: 'We groeien met dubbele cijfers en zijn nu flinke schaalsprongen aan het maken. En het lijkt tegenstrijdig, maar om verder te groeien, moeten we terug naar de kern, dus ook zelf het ontwerp doen. Want je ziet dat het daar knelt.'

Derk-Jan beaamt dat. 'We hebben dit jaar projectmatig een aantal huizen gedaan die door andere architecten zijn ontworpen. Daardoor realiseerden we ons weer dat wij al in het V.O. en D.O. veel constructieve beslissingen nemen, omdat we gewoon weten hoe je dingen oplost in houtskeletbouw.'

Bonne: “Dat is een les die we hebben geleerd. Onze fabriek is sinds juli verdubbeld in capaciteit, dus we kunnen meer werk aan. Onze productiecapaciteit was groter dan onze ontwerpcapaciteit. Dat been trekken we nu bij door meer architecten aan boord te halen.'

Als je bij ons bent en je wilt iets veranderen, dan roepen wij naar boven en staat het meteen op de tekening” — Bonne Datema

Keep it simple

Steve Jobs zei, in navolging van Leonardo Da Vinci: Simplicity is the ultimate beauty. Geldt dat ook voor Barentsz? Casper: 'Jazeker. Maar simpel is niet hetzelfde als makkelijk. Het is zelfs hartstikke moeilijk.' Complexiteit zit volgens Derk-Jan vaak meer in het proces dan in het product. 'Daarom hameren we nu ook zo op het alles-in-één-hand principe. Wat we doen is inmiddels breed bekend: we ontwerpen, produceren en bouwen houten huizen. En ook waarom we dat doen, vanuit onze missie. Maar hoe we dat doen en welke voordelen dat heeft, weet nog lang niet iedereen. Terwijl dat misschien wel het meest onderscheidend is.'

Duidelijke en soepel

Kijkend naar de toekomst staat het doorlopende streven naar eenvoud centraal in alle aspecten van het bedrijf. 'Hoe simpeler je het maakt, hoe duidelijker je kunt zijn, hoe soepeler het loopt', ervaart Derk-Jan. 'We willen bijvoorbeeld een aantal standaardoplossingen categoriseren. Je kunt kiezen uit deze drie domotica-systemen, we adviseren deze energieinstallatie. Je kunt kiezen uit deze vier plint-oplossingen en deze drie dakbedekkingen.' Bonne: 'Dat heeft twee voordelen: we nemen de opdrachtgever weer een zorg uit handen; hij hoeft immers niet meer steeds zelf op onderzoek uit. En dat scheelt tijd, dus voorkomen we vertraging.'

Casper trekt ook hier de parallel met de auto-industrie: 'Je hebt een basismodel en je kiest zelf aanvullende opties. Dat moet logisch voelen. Bij een Tesla ga je toch ook niet vragen of er een dieselmotor in mag?'

