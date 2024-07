Gesponsord Pionieren in energie: de toekomst van thuisbatterijen volgens Barentsz

De energietransitie stelt ontwikkelaars en architecten voor grote uitdagingen en biedt tegelijkertijd kansen. Bij Barentsz ligt de focus op het signaleren van de belangrijkste ontwikkelingen te midden van de vele veranderingen. 'Ons uitgangspunt blijft: begin met het terugdringen van het verbruik.'

Tijdens open dagen krijgen de bezoekers bij Barentsz nog steeds meer vragen over de houten constructie van het huis dan over het energieverbruik. Maar op het Barentsz-hoofdkwartier draait alles om de energie-uitdagingen. 'Onze houtskeletbouw-methode is volwassen. Met ons energiesysteem scoren we een dikke acht, maar nog geen tien', zegt Bonne Datema van Barentsz. 'Dat kan gewoon nog beter. Tegelijkertijd is het lastig om er grip op te krijgen. De energietransitie is in volle gang en ontwikkelingen gaan zo snel.'

Nul op de meter

Een van de beloftes van Barentsz is dat hun huizen nul op de meter zijn. Datema: 'Een nul op de meter huis produceert net zoveel energie als het verbruikt. Dat was onze definitie. Alleen daar schiet je niks mee op als de salderingsregeling verdwijnt. Je moet zelfs betalen om terug te leveren aan het net. Daardoor wordt het relevant om te gaan bufferen met een thuisbatterij en op zoek te gaan naar een nieuwe definitie van nul op de meter … van nul verbruik naar nul euro.'

Wij vinden dat je zoveel mogelijk flexibiliteit en onafhankelijkheid moet proberen te behouden. Ik denk dat onze klanten dat ook wel willen, die hang naar autonomie” — Bonne Datema

Batterijen

De thuisbatterij heeft volgens Datema zeker toekomst, maar er is nog veel te pionieren. 'Sommige batterij-oplossingen hebben een lock-in met energieleveranciers, andere niet. Hoe zorg je dat de grote verbruikers, je auto, je wasmachine en je warmtepomp met elkaar en de batterij communiceren? Hoe zitten die algoritmes in elkaar? Een aantal partijen is er heel transparant over, anderen hebben letterlijk een gesloten kastje. Wij vinden dat je zoveel mogelijk flexibiliteit en onafhankelijkheid moet proberen te behouden. Ik denk dat onze klanten dat ook wel willen, die hang naar autonomie.'

Dynamische energiecontracten

Dynamische energiecontracten zijn volgens Barentsz goed nieuws voor de consument, maar maken de rekensom er niet eenvoudiger op. Barentsz-architect Derk Jan Wentink: 'Niemand kan voorspellen hoeveel zonuren we volgend jaar krijgen. Dus blijft ons uitgangspunt: zorg dat je zo min mogelijk energie nodig hebt.'

Passief verwarmen en koelen

Barentsz-huizen worden zoveel mogelijk passief verwarmd en gekoeld. Architect Jochem van der Spek: 'De muur- en dakpanelen zijn supergoed geïsoleerd, waardoor je bijna geen verwarming nodig hebt. Wij werken met vloerverwarming in combinatie met een warmtepomp. Door het grote stralingsoppervlak hoeft het water maar een klein beetje opgewarmd te worden. Met een traditionele CV-ketel verwarm je water tot 80 graden, bij ons is dat maximaal 35 graden. Alle RC-waarden zijn heel hoog, net als de luchtdichtheid.'

Isoleren en ventileren

Barentsz wil het energieverbruik vooral terugdringen door slimme, niet-technische oplossingen. Van der Spek: 'Waar je vaak nog winst kunt behalen, is de oriëntatie van het huis. Op het zuiden en het westen meer glas en op het noorden juist minder glas. Je kunt het technisch oplossen, maar daar moet je eigenlijk van wegblijven, want dat kost energie.'

Gestapeld en geschakeld

Naast vrijstaande villa’s richt Barentsz zich nu ook op geschakelde en gestapelde bouw volgens het beproefde Barentsz-concept. Dat brengt ook qua energievoorziening nieuwe uitdagingen met zich mee. Van der Spek: 'Op dit moment is het heel lastig om gestapelde woningen nul op de meter te krijgen. Bij gestapelde bouw is het energieverbruik per vierkante meter hoger dan bij een vrijstaand huis. Een klein huis heeft net zoveel badkamers als een groot huis. Het gaat dan niet zozeer om het warmteverlies maar vooral om het tapwater. En je hebt minder dakoppervlak om zonnepanelen te plaatsen.' Een thuisbatterij zou ook hier een oplossing kunnen zijn, aldus Datema. 'Je zou in elk appartement een 5 of een 10 kilowattuur-batterij kunnen zetten. Die laadt op midden op de dag en laadt af tussen zes en acht uur ’s avonds.'

Als je ziet hoe ver we al zijn met het terugdringen van energieverbruik en hoe snel de technologische ontwikkelingen gaan, ben ik zeer optimistisch over de toekomst” — Derk Jan Wentink

Samen pionieren

Het oplossen van het energievraagstuk is een uitdaging die alle partijen in de bouw bezig moet houden, vinden de mannen van Barentsz. Wentink: 'De grote kunst is om vast te houden aan ons concept, de totaaloplossing die wij bieden.' Datema ziet voor de nabije toekomst veel onzekerheid. 'Iedereen is zoekende. De markt én de wetgever.'

Maar de mannen van Barentsz blijven optimistisch over de kansen die de onzekerheid biedt. Wentink: 'Als je ziet hoe ver we al zijn met het terugdringen van energieverbruik en hoe snel de technologische ontwikkelingen gaan, ben ik zeer optimistisch over de toekomst. We moeten nu samen de volgende horde nemen in de energietransitie.'

