Gesponsord Kantoren met een laag energielabel zijn steeds minder waard

Hoe meer energie een kantoorpand verbruikt, hoe lager de waarde. Uit onderzoek van de Universiteit van Maastricht blijkt dat vastgoed met energielabel C of lager het moeilijk heeft. Onzuinige panden zijn flink in prijs gedaald. Kopers betalen 20 tot 40 procent minder en ook de huren zijn aanzienlijk lager.

Delen

‘Als vastgoedeigenaar weet je dat de waarde van je panden afhankelijk is van talloze factoren’, vertelt Niels van der Meulen, Business Developer bij Novar. ‘Maar wist je ook dat door veranderende wet- en regelgeving het energielabel direct invloed heeft op de waarde van vastgoed?’



De markt reageert volgens Van der Meulen op veranderingen in de overheidspolitiek en dat is met name te zien aan de waarde van kantoren die niet voldoen aan het verplichte energielabel C of hoger. ‘Recent onderzoek van de Universiteit Maastricht onthulde een vermindering van wel 20 procent in de waarde van onzuinige panden. De afgelopen jaren werden minder zuinige kantoorpanden (energielabel D of lager) voor flink lagere prijzen verkocht. Investeerders letten bij de aankoop van vastgoed inmiddels heel goed op het energielabel’, zegt de Business Developer. ‘Ter vergelijking: in de koopwoningmarkt zien we slechts een prijsverschil van 10 procent tussen huizen met labels A en D.’

Vooral de onderkant van de markt, met de echt onzuinige gebouwen, is gigantisch in prijs gedaald.” — Nils Kok, hoogleraar Vastgoedeconomie

De grootste daling zien de onderzoekers bij panden met het energielabel G. Nils Kok, hoogleraar Vastgoedeconomie in Maastricht, zegt in het onderzoek: ‘Vooral de onderkant van de markt, met de echt onzuinige gebouwen, is gigantisch in prijs gedaald.’ Vastgoedeigenaren met een pand met energielabel G in hun vastgoedportefeuille mogen zich voorbereiden op een prijsdaling tot wel 40 procent.

Wetgeving energielabel kantoren

Sinds begin 2023 is een energielabel C verplicht voor elk pand dat als kantoor wordt gebruikt. Deze nieuwe regels zetten druk op de vastgoedmarkt, zo bewijzen de cijfers uit het onderzoek. ‘Voor 2018 had slechts 63 procent van de kantoren een energielabel C of hoger. Fast forward naar eind 2022: dat aantal is gestegen naar 77 procent. Vastgoed wordt dus, gelukkig, steeds duurzamer en die duurzaamheid rendeert. Panden met een hoger energielabel zijn meer waard voor investeerders. Vastgoed met een laag energielabel kopen is een stuk minder interessant. Een kantoorpand met energielabel D of lager betekent voor de vastgoedeigenaar ook gelijk een confrontatie met hoge kosten voor de verduurzaming van het kantoorpand’, vertelt Van der Meulen.

Niels van der Meulen, Business Developer bij Novar

Duurzame kantoorpanden leveren meer huur op

Naast een effect op de verkoopwaarde van vastgoed, blijkt uit het onderzoek ook een effect op de huurprijzen. De onderzoekers concluderen volgens Van der Meulen dat duurzame panden zo’n 6,5 procent hogere huren opbrengen dan de minder duurzame en dus onzuinige panden. ‘Er is niet alleen een bewezen effect gevonden op de huurprijzen, ook staan zuinige kantoorgebouwen minder lang leeg. Vastgoed dat voldoet aan de ESG-normen hebben een lagere leegstaand dan niet-duurzaam vastgoed. De uitdaging voor vastgoedeigenaren is duidelijk: investeer nu om later niet met lege handen komen te staan.’

Hoogleraar Kok benadrukt de financiële realiteit: ‘Als je 60 euro per vierkante meter moet investeren in verduurzaming, is dat een substantieel bedrag voor vastgoedeigenaren. Zelfs met een huurstijging van gemiddeld 5 procent na verduurzaming.’ De keuze om nu te investeren in verduurzaming kan het verschil betekenen tussen winst en verlies in de toekomst.

Rekenvoorbeelden energielabel

Van der Meulen: ‘Hoewel deze wetgeving je nu misschien niet goed uit lijkt te komen, geeft het je wel een duwtje in de rug om een pand sneller te verduurzamen. Dat is op de lange termijn altijd een win-win. Vastgoedeigenaren die benieuwd zijn naar de gevolgen van het energielabel voor de huurwaarden, kunnen via rekenvoorbeelden zien hoe een hoog energielabel in je voordeel kan werken.’

Panden die niet geschikt zijn voor deze vorm van verduurzaming, kunnen volgens Van der Meulen kijken naar het plaatsen van zonnepanelen. 'In de afgelopen vijf jaar zijn er veel nieuwe technologische mogelijkheden bijgekomen voor het plaatsen van zonnepanelen. Grote kans dat jouw (eerder ongeschikte) dak anno 2024 wel geschikt is voor een zonnedak. Novar helpt je graag met de dakconstructie check .

Dit artikel is gesponsord door Novar .