Kracht van de plint: 'Basis voor verbinding, groei en inclusiviteit'

De plinten van gebouwen zijn dé plekken waarmee je gebouwen geliefd maakt. Dit is waar verbinding tot stand komt, waar je samenhang creëert en waar de beleving van een gebouw wordt bepaald. Hoewel een plint vaak maar 10 procent van het totale gebouw beslaat, bepaalt het voor 90 procent de ervaring.

‘Het is onze ambitie om in de plint een experience te bieden die maakt dat mensen het kantoor prefereren boven thuiswerken’, vertelt Head of Asset Management Offices Benelux van CBRE Investment Management (CBRE IM) Saskia de Nie.

Deze visie komt voort uit de brede kijk op plinten van CBRE IM. De Nie: ‘Wij willen met onze gebouwen meer dan alleen een bestemming zijn voor onze gasten, zoals de mensen die er werken, bezoekers en buurtbewoners. We willen dat onze plekken bijdragen aan de stad in zijn geheel door samenhang te faciliteren en bij te dragen aan de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van het gebied.’

Thuiswerken is inmiddels een serieuze optie maar mensen willen nog steeds ook graag op kantoor zijn”

Dat dit steeds belangrijker wordt, komt onder meer door de zogenoemde ‘war for talent’. ‘Werkgevers staan onder grote druk om op de krappe arbeidsmarkt de beste talenten aan te trekken. Huisvesting speelt hierin ook een belangrijke rol. Thuiswerken is inmiddels een serieuze optie maar mensen willen nog steeds ook graag op kantoor zijn. Daar moet dan wel iets meer te vinden zijn dan een bureau, een goede stoel en een prettig binnenklimaat.'

'Wij hebben met onze vaak grote multi-tenant kantoren op centrale locaties in de grote steden een unieke kans om bij te dragen aan deze ervaring. Voor ons is het middel daarin eigenlijk de plint. De plint geeft de eerste indruk en is het visitekaartje van een gebouw. Een goed voorbeeld hiervan is WTC Amsterdam op de Zuidas, waar het onze ambitie is om de plint volledig te transformeren en daarbij te leren hoe we de beste invulling kunnen geven aan deze visie. Hierin staan de wensen, behoeften en ambities van de mensen die het gebouw gebruiken en bezoeken centraal.’

WTC Amsterdam

Relevant zijn

De Nie benadrukt dat dit vraagt om een aanpak op verschillende niveaus. ‘Natuurlijk moet het kantoorproduct an sich goed zijn: de plek, de kwaliteit en het duurzaamheidsniveau. En het gaat over het aanbod: zijn de voorzieningen relevant? Is het een plek die inspireert? Waar je ontmoet, socializet, leert, jezelf kunt blijven ontwikkelen en waar je onderdeel bent van een hechte gemeenschap? Kortom: is het een plek die de moeite waard is om naar toe te gaan.’

Hoewel CBRE IM hiervoor een overall plintvisie opstelde, is de lokale context altijd leidend voor de invulling. Een goede plint is geen generieke plint, maar een plint die antwoord geeft op specifieke behoeften op specifieke plekken. ‘Bij elk concept zoeken wij de beste samenwerkingspartners. Het blijft eigenlijk altijd maatwerk, want het gaat vooral om de echtheid van de mensen die met elkaar de beleving en ervaring van het gebouw maken. Zij moeten de intentie hebben om bij te dragen aan het gebouw, aan de plek en aan de stad’, legt De Nie uit.

Wij willen bijdragen aan cohesie in het gebied, aan de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van plekken in de stad”

Bijdragen aan cohesie

Ook moet er wat te beleven zijn in een gebouw, waar onder andere onze community managers een belangrijke rol in spelen. ‘Zij zorgen ervoor dat mensen elkaar kennen of leren kennen. Dat kan op verschillende manieren bijvoorbeeld door het organiseren van events, debatten, masterclasses, charity events en natuurlijk ook borrels en lunches. Niet alleen voor de mensen in het gebouw, maar ook voor mensen uit de omgeving. Wij willen bijdragen aan cohesie in het gebied, aan de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van plekken in de stad. Intern, binnen het gebouw, en extern: rondom het gebouw. Zodat een gebouw ook relevant is voor de plek waar het staat.’

Draait om beleving

De Nie stelt dat juist een gebouw zoals WTC Amsterdam zich heel goed leent om te leren en ervaring op te doen met de vernieuwende aanpak voor gebouwplinten. ‘Het WTC Amsterdam op de Zuidas is een voorbeeld van een gebouw dat alle boxen aantikt. Het staat op de juiste plek, heeft heel veel voorzieningen en voldoet aan huidige duurzaamheidsvereisten. Wij geloven dat we juist op dit soort plekken het verschil kunnen maken. Door de plek uitnodigend en interactief te maken met grote aantrekkingskracht op de mensen die er werken, die er wonen en die de plek bezoeken.’

‘Langste Lunch of Love’ WTC Amsterdam organiseerde op Valentijnsdag de ‘Langste Lunch of Love’ op de Amsterdamse Zuidas. Een gratis event voor iedereen die woont, werkt, ontmoet en leeft op de Zuidas. Met events zoals deze lunch wil WTC Amsterdam ‘the place to connect’ zijn door actief bij te dragen aan het versterken en verbinden van de community op de Zuidas.

