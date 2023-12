Gesponsord Strategie Bouwinvest: zorgvastgoed, sociale impact én buitenlandse investeerders

De afgelopen twee jaar waren pittig voor de hele vastgoedsector en een herstel laat nog wel even op zich wachten. Toch heeft Bouwinvest in 2023 niet stilgezeten. De institutionele vastgoedinvesteerder zet in op een aangescherpte strategie. Daarin is een belangrijke rol vastgelegd voor zorgvastgoed en vastgoed met maatschappelijke impact.

De aangescherpte strategie gaat gepaard met een nieuwe energie bij de investeerder. Die staat in het teken van samenwerking met stakeholders. De afgelopen weken zijn er sessies geweest met allerlei partners, waaronder de top van ontwikkelend Nederland, zo vertelt Christian Schouten van Bouwinvest . ‘Die sessies zijn bedoeld om met elkaar open te praten en wederzijds begrip te kweken. Wij vertellen over onze keuzes als institutionele belegger en over de ontwikkelingen in de pensioenwereld. Samen komen we tot antwoorden op de vragen die spelen in de vastgoedsector. Dat is inspirerend en het geeft vertrouwen.’ Als Head of Dutch Transaction Management is hij verantwoordelijk voor de acquisitie in alle sectoren – van woningen tot kantoren, van winkels tot hotels.

Zorgvastgoed

Bouwinvest is van plan om in 2024 weer een aantal van deze sessies te organiseren. Een van de ‘doelgroepen’ zullen de zorgbestuurders zijn, zo laat Schouten weten. Want Bouwinvest zet volop in op zorgvastgoed. ‘We gaan dit jaar meer dan 300 miljoen euro aan acquisities doen, voor het overgrote deel in zorgvastgoed. We investeren nu nog alleen in zorgvastgoed voor het pensioenfonds voor de bouw (bpfBOUW), maar we willen het fonds ook openstellen voor andere investeerders.’

Zestig zorgappartementen

De afgelopen jaren heeft het Healthcare Fund van Bouwinvest al een mooie portefeuille opgebouwd. Zo heeft het zorgvastgoedfonds in 2020 meer dan zestig zorg/seniorenappartementen in het middenhuursegment via een sale & leaseback-constructie overgenomen van DSV. Bouwinvest beheert nu het vastgoed en DSV blijft de zorg aanbieden.

75 zelfstandige woningen

Daarnaast kocht het fonds in Hillegom zo’n 75 zelfstandige woningen in het middensegment voor senioren met en zonder zorgvraag van gebiedsontwikkelaar AM. Ze staan in een gemengde, inclusieve wijk met woningen, seniorenwoningen en zorgwoningen. Bouwinvest heeft een samenwerkingsovereenkomst getekend met zorginstelling Stichting Hozo voor verzorging en ondersteuning van de ouderen.

Onlangs heeft het Bouwinvest Healthcare Fund samen met Bébouw Midreth, Fundis en Ruimtemaken een tender van de gemeente Alphen aan den Rijn gewonnen voor de ontwikkeling van 120 middenhuurwoningen voor senioren met en zonder zorgvraag.

Sociale impact

Een andere mijlpaal is de realisatie van het Dutch Social Impact Real Estate Partnership van 400 miljoen euro, waarmee Bouwinvest investeert voor pensioenfondsen ABP en bpfBOUW. Het partnership gaat betaalbare woningen en zorgwoningen in het lage middenhuursegment in Nederland toevoegen én behouden. Want het gaat ook om verduurzaming van bestaande bouw. ‘Het vult het gat dat dreigt te ontstaan tussen het sociale huursegment en de hoge middenhuur. Er zijn nu doelgroepen – denk aan de cruciale beroepen of senioren met een kleinere beurs – die tussen wal en schip raken.’ Bouwinvest wil dat in samenwerking met woningcorporaties realiseren, onder andere in de wijken waar de leefbaarheid nog wat minder scoort of waar maatschappelijke voorzieningen nu ontbreken.

Actief doorgegaan met investeren

De focus op zorgvastgoed en social impact heeft overigens geen grote gevolgen voor de andere sectoren waarin Bouwinvest actief is. In alle sectoren is Bouwinvest in 2022 door een dal gegaan en stond dit jaar in het teken van herstel. Schouten: ‘We hebben de afgelopen jaren dan ook vastgoed moeten verkopen. De les die we echter in de vorige financiële crisis hebben geleerd was om niet de luiken volledig te sluiten. We zijn actief gebleven en doorgegaan met investeren. Het was misschien niet voor iedereen zichtbaar, maar we zijn in gesprek gebleven met de marktpartijen.’

In 2023 heeft Bouwinvest voor zo’n 300 miljoen aan acquisities gedaan in vooral zorgvastgoed, kantoren en winkels. De ambitie voor het komende jaar is om naar 600 tot 650 miljoen te gaan. ‘Dat is dus een hele opdracht, want 2024 zal ook een pittig jaar worden voor de Nederlandse vastgoedmarkt.’

Kapitaal in het buitenland

Het opkrabbelen uit het dal zal niet gaan met de gelden van de Nederlandse pensioenfondsen alleen, zo betoogt Schouten. ‘De Nederlandse pensioenpot slinkt uiteindelijk door vergrijzing. Daarom ontwikkelen we producten die ook voor andere beleggers interessant zijn. Bij het zoeken naar kapitaal kijken we nadrukkelijk ook naar het buitenland. We willen ons palet uitbreiden met nieuwe producten. Dat kan zijn in andere sectoren, maar ook met een ander risicoprofiel om een hoger rendement te realiseren.’

Seniorenwoningen in Alphen aan den Rijn

Onlangs heeft het Bouwinvest Healthcare Fund samen met Bébouw Midreth, Fundis en Ruimtemaken een tender van de gemeente Alphen aan den Rijn gewonnen voor de ontwikkeling van 120 middenhuurwoningen voor senioren met en zonder zorgvraag. Naar verwachting worden de woningen in project Bospark in 2025 opgeleverd.

Voor Bospark is een innovatief woonzorgconcept bedacht waardoor senioren zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, ook als er een zwaardere zorgvraag ontstaat. De combinatie van thuiszorg en zware zorg, bevorderen van bewonersactiviteiten en het faciliteren van ontmoeting maken dit mogelijk. Daarom is in het ontwerp gekozen voor zogenaamde ‘leefstraten’ en veel gezamenlijke ruimtes.

‘Legends’ in Leidsche Rijn

Het Bouwinvest Healthcare Fund en woningcorporatie Bo-Ex gaan in zee met Dura Vermeer Bouw Midden West om 152 levensloopbestendige woningen voor 55-plussers in Leidsche Rijn te realiseren. Het gaat om een energieneutraal appartementengebouw, waarvan Bouwinvest de 103 woningen in het midden- en vrije huursegment verhuurt en Bo-Ex de 49 in het sociale segment.

Het energieneutrale woongebouw krijgt zevenhonderd zonnepanelen, koude-warmte-opslag en warmtepompen. Naast duurzaamheid heeft het ook een duidelijke sociale component. Het wordt een leefgemeenschap, waardoor mensen zelfstandig kunnen blijven wonen.

Bovendien gaat Bo-Ex verhuren aan kwetsbare huurders. Het project kreeg de naam Legends mee. De bewoners zijn op leeftijd en hebben verhalen die stuk voor stuk de moeite waard zijn om te vertellen. Hun ervaringen en levenslessen geven de geschiedenis door. Samen met de andere bewoners vormen ze het levensverhaal van de gemeenschap, of – zoals Bo-Ex het uitdrukt – een ‘community van legends’.

