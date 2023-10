Property Management brengt continuïteit in onzekere markt

Hoogwaardig vastgoedbeheer, om zo de waarde van een kantoorgebouw, distributiecentrum, multi-tenant gebouw of complete portefeuille van een klant te optimaliseren: dat is de kerntaak van het Property Management-team van Savills. Dit team, dat intussen bestaat uit ruim 55 specialisten, heeft in totaal zo'n drie miljoen vierkante meter commercieel vastgoed in beheer.

Property Management is een grote afdeling binnen Savills in Nederland. Aanvankelijk met een sterke focus op kantoren, maar de laatste jaren uitgebreid met retail, logistiek en hotels. Deze afdeling maakt al jaren onderdeel uit van de kernactiviteiten van Savills in Nederland. In tijden van minder transactionele activiteit bewijst het team duidelijk zijn waarde.

Je moet als property manager op elk vlak minimaal net iets meer weten dan je opdrachtgever en de huurders”

Vastgoedbeheer gaat door

Qua transacties op de commerciële vastgoedmarkt is het momenteel stiller dan andere jaren, maar vastgoedbeheer gaat altijd door, zegt Head of Property Management Abe Jongbloed van Savills in Nederland. ‘Als het economisch goed gaat, zijn we druk, maar eigenlijk moeten we altijd inspelen op wisselende omstandigheden en wordt er veel van ons verwacht, denk aan Covid of de energiecrisis. Het team van Property Management heeft altijd meer dan genoeg te doen. De kracht van Savills is een goede balans tussen zowel transactionele als non-transactionele afdelingen: onze dienstverlening is daardoor bijzonder breed. Zo heeft Savills in Nederland ook een taxatieteam en building en project consultancy team, eveneens non-transactionele afdelingen. Wanneer je een kantoor zou zijn dat alleen maar transacties doet, dan beleef je op dit moment best zware tijden.’

Fotografie: Diederik van der Laan / Dutch Photo Agency

Beheer logistiek vastgoed gegroeid

Savills Property Management focust op commercieel vastgoed, met name kantoren en logistiek in het hoge segment. Denk aan multi-tenant gebouwen, bijvoorbeeld op de Zuidas, de plek waar Savills in Nederland is gehuisvest. De laatste jaren is vooral het beheer van logistiek vastgoed ontzettend snel gegroeid: in Nederland heeft Savills intussen circa twee miljoen vierkante meter logistiek vastgoed in beheer. Daar zitten hele grote distributiecentra tussen, zoals een hypermodern distributiecentrum van een Duitse webshop voor schoenen, kleding en modeaccessoires met een totale oppervlakte van circa 250.000 vierkante meter. Ook heeft Property Management verschillende ‘traditionele’ logistieke objecten, maar ook veel (light) industrial en last-mile logistics panden in beheer.

Buitenlandse opdrachtgevers

Het team van Jongbloed werkt vooral voor buitenlandse eigenaren in Nederland. ‘Dat ze ons in vertrouwen nemen, is niet zo verwonderlijk. Wij hebben de lokale kennis, wij kennen de weg als het gaat om bijvoorbeeld regelgeving. Onze opdrachtgevers zijn voornamelijk vastgoedfondsen, institutionele beleggers en pensioenfondsen. Ze kopen of verkopen ook regelmatig vastgoed via Savills.’

Fotografie: Diederik van der Laan / Dutch Photo Agency

Persoonlijke relaties

Philippine Bogaardt, Head of Commercial Management, knikt. Zij maakt eveneens onderdeel uit van de afdeling Property Management en werkt al vele jaren nauw samen met Jongbloed. ‘Binnen Savills in Nederland hebben we alle disciplines en kennis in huis. De lijnen zijn kort, alle afdelingen werken nauw met elkaar samen waardoor wij opdrachtgevers op alle vlakken kunnen bedienen. Bij nieuwbouw zijn we bijvoorbeeld het liefst al zo vroeg mogelijk betrokken. Dan gaat de implementatieperiode een stuk makkelijker dan als de beheeropdracht pas start na oplevering. We denken graag mee over een zo soepel mogelijke oplevering en ingebruikname. Ook bij bestaande bouw denken we mee. Mogelijk wil de eigenaar op basis van ons advies verduurzamen, of vraagt de huurder erom, en kunnen wij op die manier een huurder langjarig houden. En mocht de eigenaar het object op termijn weer willen verkopen, dan kan dat ook via Savills. Het motto van Savills is ‘Property Starts with People’. Het opbouwen van langdurige relaties met onze klanten en huurders staat centraal in de bedrijfsvoering van Savills. Wij hebben een goed en hecht team van verschillende specialisten dat graag met en voor elkaar werkt. Deze goede sfeer draagt zeker bij aan de kwaliteit van onze dienstverlening.’

Basis in orde

Beheer van vastgoed is volgens Jongbloed ‘bijna alles waar een eigenaar tegenaan loopt’. ‘De basis moet altijd goed zijn. Het gaat daarbij om het innen van de huur, het goed organiseren van een meerjarig onderhoudsplan en contact met de huurders. Er komt echter zoveel meer bij ­kijken. Het kan ook gaan om heronderhandelen van huurovereenkomsten, verduurzamingsadvies, ESG-scans of complexe juridische vraagstukken. Philippine en ik werken, met een korte tussenpauze, ongeveer vijftien jaar samen, maar bijna elke dag komen we wel weer iets nieuws tegen. Je moet als property manager op elk vlak minimaal net iets meer weten dan je opdrachtgever en de huurders. Wat ons in mijn ogen beter maakt dan de rest, is onze proactieve benadering. We denken met de klant mee en signaleren tijdig als iets niet helemaal loopt. We treden ook op als mediator tussen verhuurder en huurder. We zijn eerlijk en transparant, zijn voor een open dialoog.’

Aandacht voor mensen en planeet is het motto van Savills. Fotografie: Diederik van der Laan. Fotografie: Diederik van der Laan / Dutch Photo Agency

Duurzaamheid

ESG is volgens Bogaardt op dit moment een belangrijk thema, zowel bij vastgoedeigenaren als huurders. ‘Ook daarin speelt Property Management een grote rol. ESG gaat bijvoorbeeld over social awareness. Tijdens Pride Amsterdam creëren wij zichtbaarheid op dit belangrijke thema, als een eigenaar en huurders dit willen. Maar ESG gaat natuurlijk ook om de ‘E’: duurzaamheid. Zo hebben we een uitgebreide scan gedaan bij het gros van de objecten die we in beheer hebben. Wat moet een eigenaar doen om een pand Paris Proof te krijgen? Huurders zijn er ook mee bezig en verwachten op dat gebied steeds meer van ons als beheerder. Dat kan heel praktisch van aard zijn, met het plaatsen van slimme meters. Ook hebben we in veel gebouwen posters met eenvoudige tips opgehangen. Dat gaat over hele simpele dingen als het uitzetten van een koffieapparaat vlak voor het weekend. Dat zijn quick wins.’

Expertise voor goed advies

Verduurzamen om het verduurzamen is niet interessant, aldus Jongbloed. ‘Je moet als pandeigenaar goed nadenken wanneer je welke stappen wil zetten, om kapitaalvernietiging tegen te gaan. Moet je alle installaties in één keer vervangen, of kun je beter nog even wachten? Wij hebben de expertise in huis en kunnen daarin heel goed advies geven. En wat Philippine net ook zei: je kunt in een gebouw al simpele stappen zetten om bijvoorbeeld die energierekening omlaag te krijgen. Neem een groot kantoor waar het op vrijdag rustiger is dan andere dagen. Zet die dag werknemers van alle afdelingen bij elkaar op één verdieping. Zet een printer uit als je hem niet gebruikt. Trek een trui aan wanneer je het een beetje koud krijgt.’

Je moet als pandeigenaar goed nadenken wanneer je welke stappen wil zetten om kapitaalvernietiging tegen te gaan”

Creatief team

Bogaardt en Jongbloed houden van hun vak, zoveel is duidelijk. Bogaardt: ‘We hebben een groot en creatief team dat bestaat uit verschillende bloedgroepen, dat maakt het zo leuk. Sommigen hebben inderdaad een vastgoedachtergrond, maar er zijn ook collega’s die bijvoorbeeld hotelschool hebben gedaan. Abe en ik zijn allebei jurist. Ik geef weliswaar leiding aan een team, maar vind het nog steeds leuk om me te verdiepen in een ingewikkelde erfpachtkwestie als een collega er niet uitkomt. Geen dag is dezelfde. De ene keer praat je met de bestuursvoorzitter van een groot advocatenkantoor, de andere keer met een beveiliger of een installateur.’

Divers werk

Never a dull moment bij Property Management, beaamt Jongbloed. ‘Het werk als property manager is heel divers. En binnen dit team kun je switchen, als de mogelijkheden er zijn. Er zijn collega’s die gestart zijn als commercieel assistent en nu technisch manager zijn. Of technici die richting facilitair zijn gegaan. Als jurist vind ik het ook nog steeds leuk om af en toe een huurovereenkomst uit te werken. Het hoeft niet, maar als de tijd het toelaat, doe ik het. Omdat het zo leuk is.’

Mixed-use gebouwen

Wonen, werken, winkelen en recreëren: meer en meer worden complexen met een mix van functies in ons land gerealiseerd, zegt Jongbloed. ’Een mooie ontwikkeling, want dit soort multifunctionele gebouwen zorgen voor meer levendigheid in een gebied. Je ziet het bijvoorbeeld hier op de Zuidas: in het verleden stonden hier alleen maar kantoren en gebeurde er buiten kantoortijden nauwelijks iets. Met de komst van een aantal mixed-use gebouwen is daar gelukkig verandering in gekomen. Je ziet ze vooral in Amsterdam verrijzen, maar ook in Den Haag, Rotterdam en Utrecht. Hier passen wij onze dienstverlening op aan.’

Woningbeheer

Jongbloed vervolgt: ‘Volgend jaar starten wij met onze eerste grote mixed-use beheer opdracht. Dit is een mooie combinatie van wat wij al heel goed kunnen, high-end kantoren, met uitbreiding van woningbeheer. Woningbeheer is voor ons een logische volgende stap. Wij hebben de kennis al in huis en zijn klaar voor de uitbreiding van onze dienstverlening. De eerste opdrachten zijn binnen en dat is een bevestiging dat klanten ons in vertrouwen nemen. Het gaat om mixed-use complexen die lijken op moderne kantoorgebouwen of hotels die we al in beheer hebben: duurzame objecten met een hoog serviceniveau, met betrokken vastgoedeigenaren én huurders. Savills staat wereldwijd al bekend om Residential beheer. Wij kunnen dus bouwen op decennialange ervaring en zijn heel erg gedreven om dit nu ook succesvol uit te rollen in Nederland.’

Fotografie: Diederik van der Laan / Dutch Photo Agency

Property Management en Savills

Van het opstellen van huurcontracten, dagelijks onderhoud, financiële verslaglegging, receptie- en conciërgediensten, beveiliging en het aannemen van personeel of marketingstrategieën; het team van Property Management is van alle markten thuis. Met bijna zestig specialisten is dit de grootste afdeling van Savills in Nederland. Property Management – dat zich richt zich op alle soorten vastgoed in Nederland – is betrokken bij het dagelijkse beheer van een object, maar ook bij de langetermijnstrategie.

Duurzaam vastgoedbeheer behelst het in goede conditie houden van vastgoed en het verbeteren daarvan. Ook geven property managers advies op dit vlak, bijvoorbeeld over het opstellen van een meerjarig onderhoudsplan. Verder geven property managers advies over energiemanagement, duurzame technische installaties (onderhoud en eventueel vervangen), onderhoudscontracten, de inkoop van duurzame energie en afvalbeheer.

Naast beheer biedt Savills diensten aan op het gebied van beleggingen (aankoop en verkoop), verhuur, taxaties en ontwikkeling. Savills is een van ’s werelds meest prominente vastgoedadviseurs, met zevenhonderd vestigingen in Amerika, Europa, Azië-Pacific, Afrika en het Midden-Oosten.

Bij Savills in Nederland – met hoofdkantoor op de Zuidas in Amsterdam – werken ruim honderzestig mensen. De commercieel vastgoedadviseur werkt voor projectontwikkelaars, beleggers, grondeigenaren, zakelijke huurders, logistieke ondernemingen en overheidsinstanties.

Dit artikel is gesponsord door Savills .