FRIS: 'Echt contact met onze klanten is voor ons cruciaal'

Tegenwoordig wil elke dienstverlener ontzorgen. FRIS Real People geeft ontzorgen echter duidelijk handen en voeten. Marc Poelmann (FRIS Investment Care), Marc van Kampen (FRIS Bedrijfsmakelaars) en Jelle Straatsma (FRIS Taxaties) leggen uit hoe ze dit doen. 'Wij denken met onze klanten mee en proberen ze echt verder te helpen.'

Woning- en bedrijfsmakelaardij, woning- en commercieel vastgoedbeheer, research & consultancy, taxaties, verzekeringen en sinds begin 2023 werving en selectie. Het 100-jarige FRIS is op zijn minst een uiterst veelzijdige dienstverlener in de vastgoedwereld te noemen. We lichten drie van Fris’ takken van sport uit. Te beginnen met vastgoedbeheer in het algemeen, en het beheer voor buitenlandse partijen in het bijzonder.

We hebben aandacht voor het commerciële aspect, de technische en de administratieve kant”

Marc Poelmann is Managing Director FRIS Investment Care, onder welke naam FRIS particuliere en institutionele beleggers ontzorgt op het gebied van commercieel vastgoedbeheer. Hij legt uit wat FRIS verstaat onder ‘ontzorgen’. ‘Bij ons beheer hebben we aandacht voor de technische kant, dus panden moeten goed onderhouden zijn en blijven. Of dat nu via een installateur, hovenier of dakdekker is, technisch moet alles in orde zijn. Daarnaast zorgen wij ook voor de administratieve kant, dus het incasseren van de huren. En uiteraard voor het commerciële aspect, het goed verhuren.’ Bij dat alles ligt de focus vol op ESG. ‘Daar zijn we druk mee, zowel met onze klanten als met onze huurders. In toenemende mate hebben die klanten er zelf aandacht voor, bijvoorbeeld in hun missie en visie, en ook bij huurders staat het onderwerp steeds meer op de kaart. Ooit was het lastig om een goede businesscase te maken van ESG, maar tegenwoordig staan alle neuzen dezelfde kant op en is dat minder ingewikkeld.’

Buitenlandse partijen

Opvallend is dat meer dan de helft van de omzet van FRIS Investment Care van buitenlandse beleggers komt. Uit Engeland, Zweden, Israel en Frankrijk, maar vooral uit Duitsland. ‘Dat is zo gegroeid’, zegt Poelmann. ‘Hans Peter Fris en ik bezoeken al meer dan twintig jaar de beurs EXPO REAL in München. Daar spreken we heel veel partijen. Als je dan eenmaal één klant hebt binnengehaald en dat gaat goed, volgen er al snel meer. Vandaar dat we nu veel Duitse fondsen, verzekeringsmaatschappijen en banken tot onze klantenkring mogen rekenen.’

Wij zijn een van de grootste onafhankelijke vastgoedadviseurs van Nederland”

Foutmarge nihil

Wat doet FRIS zo goed dat Duitse partijen FRIS makkelijk weten te vinden? ‘Andere landen hebben andere wijzen van verslaglegging. Zo ook Duitsland, waar de BaFin – de Duitse toezichthouder en equivalent van onze AFM – eigen eisen en regels heeft gesteld. Wij zijn gespecialiseerd in het laten aansluiten van ons systeem op die Duitse systemen. Daarbij hebben we de rapportages geautomatiseerd en gerobotiseerd, waardoor de foutmarge nihil wordt.’

Onafhankelijkheid

Wat volgens Poelmann ook helpt bij het vergroten van de buitenlandse klantenkring is de onafhankelijkheid van FRIS. ‘Wij zijn een van de grootste onafhankelijke vastgoedadviseurs van Nederland. We maken geen deel uit van een internationale keten, wat ons aantrekkelijk maakt voor buitenlandse opdrachtgevers die met een lokale Nederlandse speler in zee willen.’

Marc Poelmann, Managing Director FRIS Investment Care. Fotografie: Diederik van der Laan / Dutch Photo Agency

Uitdagingen

Een andere afdeling van FRIS Real People is FRIS Bedrijfsmakelaars . Marc van Kampen is sinds 2022 manager daarvan. ‘Wij bedienen op het gebied van aan- en verhuur en aan- en verkoop van bedrijfsmatig vastgoed alle segmenten,’ zegt hij, ‘van kantoren en bedrijfsruimtes tot logistiek en retail.’ Hij vertelt dat al deze deelmarkten tegenwoordig met forse uitdagingen te maken hebben. ‘De hoge inflatie speelt alle huurders parten. Stuk voor stuk zijn ze in het afgelopen jaar geconfronteerd met indexeringen van 4,5 procent tot wel 14 procent.'

Focus op duurzaamheid

Alsof dat op zichzelf nog niet genoeg is, hebben ze ook nog eens te maken met hoge energie- en personeelskosten. 'De focus op duurzaamheid wordt hierbij benadrukt waarbij duurzame huisvesting positieve impact heeft op de ‘total cost of rentalship’ en ‘total cost of ownership’. Verder hebben de afzonderlijke deelmarkten hun eigen trends. Denk aan de online concurrentie voor de retail en het hybride werken voor de kantoren.’ Beleggers hebben daarnaast hun eigen sores. ‘Zij hebben te kampen met de hoge rente, met name sinds de uitbraak van de oorlog in Oekraïne. Daardoor is het onder meer lastig financieren en zijn straks herfinancieringen of zelfs gedwongen verkopen noodzakelijk.’

Wij kunnen zo flexibel zijn omdat we in omvang kleiner zijn dan andere bedrijven”

Toegevoegde waarde

Volgens Van Kampen heeft FRIS zeker ook in deze uiterst dynamische markt toegevoegde waarde te bieden als bedrijfsmakelaar. ‘We bestaan nu 100 jaar. In die eeuw hebben we enorm veel kennis en expertise opgebouwd. En niet te vergeten een enorm netwerk. Daar komt nog eens bij dat we een eigen marketing- en researchafdeling hebben, die ondersteunen respectievelijk door onder andere het gebruik van moderne marketingtools en het verzamelen en analyseren van marktdata. Door dit alles kennen we de markt erg goed en kunnen we onze klanten gericht, datagedreven en proactief adviseren. We kunnen bijvoorbeeld op basis van doelgroep- en data-analyse van een bepaald gebied heel doelgericht potentiële huurders benaderen.’

Netwerkorganisaties

De klanten waar Van Kampen over spreekt, bevinden zich grotendeels in de metropoolregio Amsterdam – in het bijzonder Zuidoost, Zuidelijke- en Noordelijke I-oevers, Diemen, Duivendrecht en Amstel III – maar eigenlijk door heel Nederland. En ver daarbuiten. ‘Dat heeft te maken met de netwerkorganisaties waarvan we – als enige Nederlandse partij – deel uitmaken. Zoals DIP (Deutsche Immobilien Partner), de Duitse netwerkorganisatie van gerenommeerde makelaars en vastgoedspecialisten, en CORFAC, de internationale wereldwijde netwerkorganisatie van professionele, zelfstandige vastgoedadviseurs.’

Marc van Kampen, manager FRIS Bedrijfsmakelaars. Fotografie: Diederik van der Laan / Dutch Photo Agency

Taxatievraagstukken

Taxatie is weer een heel ander deel van het palet aan diensten van FRIS. Jelle Straatsma is een van de bedrijfsmatige taxateurs. Het is voor hem niet moeilijk om uit te leggen wat FRIS zoal taxeert. ‘In principe vrijwel alles. Van oudsher is FRIS gespecialiseerd in het taxeren van beleggingswoningen, maar ook taxeren we onder meer bedrijfsruimten, kantoren, winkelruimten, particuliere woningen en recreatiewoningen. Dat laatste doen we nog maar relatief kort, omdat er volgens ons interessante rendementen te halen zijn. Daarnaast taxeren we grootzakelijk vastgoed.’

Grootschalige projecten

Grootzakelijke vastgoedtaxaties zijn ingewikkelder, het gaat dan bijvoorbeeld om objecten met een waarde van meer dan 5 miljoen euro, grootschalige ontwikkelingsprojecten of objecten met complexe erfpachtstukken. Voor de grootzakelijke taxaties is Straatsma verantwoordelijk. ‘Vroeger hield ik me bij een andere werkgever voornamelijk bezig met exploitatiegebonden vastgoed. Ik ben blij dat ik me bij FRIS heb kunnen verbreden. Taxeren klinkt wellicht wat stoffig, maar ik vind het leuk en afwisselend werk. Je bent met cijfers bezig, je ontmoet allerlei verschillende mensen – van huurders van een woning tot mensen met een enorme vastgoedportefeuille – en je kijkt in de keukens van heel diverse gebouwen.’

Geen taxatievraag is te complex voor Straatsma en zijn collega’s. ‘Verreweg het meeste kunnen we zelf oplossen. Bij uiterst specifieke vragen kunnen we altijd wel gebruikmaken van de expertise van iemand uit ons netwerk. Dus linksom of rechtsom, we kunnen bij taxaties eigenlijk altijd wel helpen.’

Jelle Straatsma, bedrijfsmatig taxateur bij FRIS Real People. Fotografie: Diederik van der Laan / Dutch Photo Agency

Persoonlijke benadering

Hoezeer de specialismes van FRIS ook uiteenlopen, de persoonlijke, laagdrempelige, meedenkende, klantgerichte en flexibele aanpak is wat ze met elkaar verbindt (zie ook kader). Straatsma maakt dit concreet: ‘Bij FRIS krijg je iemand aan de telefoon die de tijd voor je neemt, met je meedenkt en je echt verder probeert te helpen. Om een voorbeeld van mijn afdeling te geven: stel, iemand wil een simpele taxatie laten uitvoeren, zoals voor de herfinanciering van een beleggingswoning. En stel dat uit eerste onderzoek blijkt dat die woning net niet in de vrije sector kan worden verhuurd. Elders krijgt een klant dan een taxatierapport met deze boodschap en dan is het klaar. Wij proberen verder te kijken, naar wat er moet gebeuren om die grens tussen sociale huur en vrije sector wél over te steken.' Zo kan bijvoorbeeld blijken dat de klant beter eerst voor een energielabel kan zorgen voordat hij het object laat taxeren. Over dat soort situaties denken wij dus graag mee.’

Ook Poelmann benadrukt de klantgerichte, flexibele instelling van zijn FRIS-collega’s. ‘Wij kunnen zo flexibel zijn omdat we in omvang kleiner zijn dan andere bedrijven. Daardoor kunnen wij ons volledig aanpassen aan de wensen van onze klanten. Of ze nu een maandelijkse rapportage willen in format A, of een kwartaalrapportage in format B, voor ons is zoiets geen enkel probleem.’

Real People

‘Onze mensen vormen de grootste waarde van onze organisatie. Het is dan ook niet voor niets dat wij FRIS Real People heten, met een knipoog naar Real Estate,’ zegt managing director Hans Peter Fris. ‘We doen alles om onze mensen te binden, zich thuis te laten voelen, onderdeel te laten zijn van de FRIS-familie.’ Marc Poelmann vult aan: ‘Wij investeren fors in goed werkgeverschap. Zo hebben we voor onze medewerkers onder meer de FRIS Academy, FRIS Young Professionals en FRIS Senior Professionals. Ook benchmarken we onze salarissen jaarlijks. Mede door dat alles hebben we een benedengemiddeld verloop in ons personeelsbestand. FRIS is bepaald geen duiventil.’

Real People gaat overigens zeker niet alleen over de eigen medewerkers, maar ook over de opdrachtgevers van FRIS. Zij merken dat aan de persoonlijke aandacht van FRIS-medewerkers, de proactieve benadering en de warme, langdurige relatie die FRIS wil opbouwen. Marc van Kampen: ‘Echt contact met klanten is voor ons cruciaal.’

FRIS in het kort

Familiebedrijf FRIS is sinds 1923, toen het door Wouter Fris in Zaandam werd opgericht, uitgegroeid tot een van de grootste zelfstandige beheerders voor vastgoed in Nederland. FRIS is bovendien een begrip voor tienduizenden particulieren en bedrijven in de regio Groot-Amsterdam, dankzij de full service dienstverlening als makelaar, beheerder, onderzoeker, taxateur en verzekeringstussenpersoon.

FRIS bestaat uit ruim negentig medewerkers, verdeeld over drie vestigingen in Amsterdam en Zaandam. Al deze Real People weten dat persoonlijke aandacht, heldere communicatie en een klantgerichte, interne structuur de solide basis vormen voor het werkplezier, klanttevredenheid, maar ook voor het succes en de verdere ontwikkeling van FRIS.

Dit artikel is gesponsord door FRIS Real People .