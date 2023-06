Mogelijk zoekt verbinding met investeerders, adviseurs én MKB

Op het gebied van vastgoed heeft Mogelijk zich in korte tijd ontwikkeld tot grootste non-bancaire financier voor het MKB. De vastgoedfinancier - die vraag en aanbod op een platform bij elkaar brengt - wil verder groeien, zo werd duidelijk op de Provada.

Inflatie, veranderende fiscaliteit, meer eisen op het gebied van duurzaamheid; ondernemers - groot en klein - krijgen op dit moment aardig veel voor de kiezen. In zijn rol als manager commercie bij Mogelijk weet Benjamin Westdorp dat als geen ander. Dat neemt niet weg dat er kansen genoeg liggen, zowel voor ondernemers die geld willen lenen voor een bedrijfs- of beleggingspand, als voor investeerders die geld willen uitlenen met veel zekerheden en een aantrekkelijk rendement.

Onze kracht is de brede kennis van vastgoed”

1,28 miljard gefinancierd

Mogelijk, opgericht in 2016, brengt aanvragers, intermediairs en investeerders bij elkaar. Bij de vastgoedfinancier, met het hoofdkantoor in Breukelen, zijn circa 120 specialisten werkzaam. Wie de website bekijkt, ziet direct dat Mogelijk transparantie hoog in het vaandel heeft staan: op het moment van schrijven zijn via Mogelijk 4974 objecten gefinancierd voor een totaalbedrag van 1.280.821.492 euro. Nieuw in het assortiment is het Mogelijk Zakelijke Hypotheken Fonds, als alternatief voor beleggen in vastgoed.

MKB-ondernemers

Een groot deel van de klantenkring van Mogelijk bestaat uit ondernemers in het MKB. Het is echter moeilijk om 'de gemiddelde klant' van de vastgoedfinancier te omschrijven, simpelweg omdat geen ondernemer dezelfde is; de een is groot, de ander klein, de een actief in de horeca, de ander in de installatietechniek. Verschillende branches, verschillende ambities, verschillende financieringsbehoeften en -wensen.

Metaalbewerkingsbedrijf

Maar om de werkwijze van Mogelijk te beschrijven, doet Westdorp een poging. 'Neem bijvoorbeeld de eigenaar van een metaalbewerkingsbedrijf met vijftien personeelsleden. Hij of zij huurt nu een pand voor 80.000 euro per jaar. Met de verhuurder van het pand heeft deze ondernemer in het verleden de afspraak gemaakt over optie tot koop. Stel, hij kan het pand voor zes ton kopen en steekt er twee ton eigen geld in. Dat betekent dat hij voor vier ton financiering nodig heeft. Dan komen wij in beeld, meestal via een adviseur van die ondernemer.'

Brede vastgoedkennis

De aanvraag komt binnen via de website en Mogelijk heeft binnen 48 uur een offerte, inclusief indicatief rentevoorstel. Westdorp: 'Onze kracht is de brede kennis van vastgoed; Mogelijk heeft zeer ervaren vastgoedspecialisten in dienst. Verder maken we gebruik van de nieuwste technieken op het gebied van data. De vastgoedadviseur beoordeelt of de aangegeven prijs marktconform is. De ondernemer heeft snel duidelijkheid.'

Persoonlijk advies

Vervolgens wordt er een gesprek gepland en vraagt de adviseur om een aantal documenten, zoals jaarcijfers en IB-aangifte. 'Dat doen we omdat we niemand met een financiering willen opzadelen die hij of zij niet kan terugbetalen. We kijken vooral naar het vastgoed, maar dat persoonlijke gesprek is heel belangrijk. Geld gaat immers om vertrouwen en dan wil je elkaar in de ogen aankijken.'

Benjamin Westdorp van Mogelijk.

Local heroes

Mogelijk scheert bedrijven uit één segment, bijvoorbeeld horeca, niet over één kam. 'Iedere sector heeft goede ondernemers en local heroes. Het maakt dus niet uit of het om iemand uit de metaalindustrie, landbouw of horeca komt: onze mensen kijken naar het individu en het vastgoed dat ze willen financieren of herfinancieren. Als het moet, kunnen we de offerte vrijwel direct definitief maken en volgt een investeringsmemorandum.'

Digitale nieuwsbrief

Het investeringsmemorandum - een soort verkoopbrochure - verschijnt vervolgens in een digitale nieuwsbrief die elke dinsdagochtend om 9 uur wordt gestuurd naar de pool van investeerders die aan Mogelijk verbonden zijn. Het idee: voor iedere financiering is in principe een investeerder te vinden.'

Genoeg liquiditeit

In de wekelijkse nieuwsbrief staat een overzicht van tientallen aanvragen van hypothecaire leningen. Wanneer een investeerder een aanbieding ziet zitten, kan hij of zij vanaf 11 uur aangeven interesse te hebben. First come, first serve. Zo werkt het systeem. Westdorp: 'Er is genoeg liquiditeit op het platform.'

'De doorlooptijd van een bank is soms acht weken, bij ons een paar dagen”

Gemak, spreiding en diversiteit

Sommige investeerders vissen dus achter het net, bijvoorbeeld omdat ze die ochtend geen tijd hadden. Mede voor deze groep - maar ook voor investeerders die geen behoefte hebben aan één-op-één financiering en de dynamiek die daarbij komt kijken - is vorig jaar het Mogelijk Zakelijke Hypotheken Fonds gelanceerd. Bedoeld voor investeerders die kiezen voor gemak, spreiding, diversiteit, ontzorging en stabiel rendement. Beleggen kan vanaf 100.000 euro.

Kort doorlooptijd

Westdorp en zijn collega's zien dat de financieringswereld hard verandert. Steeds meer partijen slaan banken over en doen een beroep op non-bancaire instellingen, onder meer om vastgoed te financieren. 'De doorlooptijd van een bank is soms acht weken, bij ons een paar dagen. Wij kunnen intussen ook grote volumes aan; we verwerken tussen 1000 en 1500 aanvragen per maand.'

Wees alert

Westdorp raadt ondernemers en investeerders op dit moment aan om alert te zijn als het gaat om vastgoed, financiering en herfinanciering. 'Er speelt een aantal zaken, zoals inflatie, de eisen voor gebouwen op het gebied van duurzaamheid en veranderende fiscaliteit. Er is veel mogelijk, maar verdiep je in de markt, weet wat er speelt. Ondernemingen die geen CFO of een adviseur duurzaamheid in dienst hebben: huur een adviseur in op het gebied van bedrijfsfinancieringen. Laat je omringen met mensen met kennis van zaken.'

Nieuwe producten

Mogelijk zoekt meer en meer de verbinding op met adviseurs die gespecialiseerd zijn in bedrijfsfinancieringen: van zzp'er tot grotere bedrijven. 'We hebben een aantal nieuwe producten en financieringsstromen toegevoegd, zoals het Mogelijk Zakelijke Hypotheken Fonds. Daar willen we graag over vertellen.'

Lokaal aanwezig

Westdorp en zijn collega's waren prominent aanwezig op de Provada, om de verbinding te zoeken en te versterken. Mogelijk beschikt over verschillende regiomanagers en verzorgt regelmatig kennissessies op het hoofdkantoor in Breukelen, maar ook op locaties elders in het land. Westdorp: 'Ik houd niet zo van clichés, maar soms ontkom je er niet aan: 'Think global, act local'. Onze benadering is landelijk, maar we willen lokaal aanwezig zijn.'

Dit artikel is gesponsord door Mogelijk .