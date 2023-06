'Klimaatneutraliteit haalbaar met renovatie en transformatie'

De bouw- en vastgoedsector staat voor enorme uitdagingen op weg naar klimaatneutraliteit in 2050. Internationaal adviesbureau voor vastgoed en infrastructuur Drees & Sommer ziet grote mogelijkheden in de herontwikkeling, renovatie en transformatie van bestaande gebouwen.

De uitdagingen en kansen van klimaatneutraliteit was het centrale thema van de Expert Talk Duurzame Renovatie en Transformatie, georganiseerd door Drees & Sommer. Voorafgaand aan een paneldiscussie pleitte Leonie van den Beuken, programmadirecteur van Amsterdam Smart City, voor het creëren van leefbaarheid als duurzaamheidsfactor. Ook roept zij op te streven naar betere steden, niet alleen op individueel gebouw- of gebiedsniveau, maar op mondiale schaal. Daarnaast is het volgens Van den Beuken van belang de levenskwaliteit te verbeteren voor zowel inwoners als bezoekers en tegelijkertijd een positieve bijdrage te leveren aan het geheel.

Duurzaamheid moet ook gedragen worden door de samenleving om stappen te kunnen zetten”

Om haar visie te verwezenlijken, benadrukt Van den Beuken de noodzaak van nieuwe mobiliteits- en elektriciteitsnetwerken, de realisatie van nieuwe hubs en een groter hergebruik. Slimme technologie is niet louter een middel, maar het verbinden van complexe netwerken een essentiële vereiste is geworden, waar de betrokkenheid van alle belanghebbenden voor nodig is.

Maatschappelijk draagvlak

Experts op het gebied van vastgoed, duurzaamheid en slimme technologie bespraken tijdens de Expert Talk onder andere de rol van de overheid en de maatschappij in relatie tot duurzaamheid. Ze waren van mening dat de overheid vaak te traag handelt en dat er nog onduidelijkheid bestaat over hoe de doelstellingen voor 2050 kunnen worden bereikt.

Drees & Sommer was namens Bouwinvest betrokken bij transformatieproject De Meester in Haarlem.

Proactief

Vince Limpens (Real Estate Consultant bij EPEA) en Vincent van der Meulen (Architect en Partner bij Kraaijvanger Architects) stellen voor om proactief te zijn, niet mee te doen aan ‘de race naar nul’ maar gebouwen te realiseren met een positieve impact op het milieu. Ook benadrukten de experts, waaronder ook Petran van Heel (Head of ESG bij Colliers), het belang van bewustwording en betrokkenheid van de maatschappij bij duurzaamheid. Duurzaamheid moet ook gedragen worden door de samenleving om stappen te kunnen zetten.

Leefbare gebouwen

Tijdens de expertbijeenkomst werd ook de rol van de gebruiker bij de ontwikkeling en herontwikkeling van vastgoed besproken. De ervaring van Daphne Gielesen (Head of UX bij Drees & Sommer) is dat het betrekken van gebruikers bij het ontwerpproces van exterieur en interieur en rekening houden met hun behoeften en wensen essentieel is voor het creëren van leefbare gebouwen waar mensen daadwerkelijk willen zijn. Volgens Erik Ubels, Smart Building Consultant, begint het creëren van duurzaam vastgoed met de gebruiker en het beoogde gebruik. Slimme oplossingen en technologieën vul je daarna in.

Duurzaamheid een investering is met een langetermijnperspectie”

Duurzaam materiaal(her)gebruik

Een belangrijk aspect dat nog aandacht behoeft, is het beheersen van materiaalstromen. In combinatie met andere actuele problematieken – stikstof, hoge bouwkosten, hoge rentestand, gebrek aan gekwalificeerde arbeid – heeft renovatie en transformatie een groot potentieel, zo meent Van Heel. Ook al omdat een groot deel van de materialen hergebruikt kan worden. Wel onderkennen de experts dat het moeilijk is om materialen op een duurzame manier te gebruiken en beheren, zelfs met innovatieve technologie. Limpens weet hoe belangrijk het is te weten wat de herkomst en samenstelling van materialen is. Pas dan weet je ook hoe je die nu en in de toekomst kunt gebruiken.

Investering in de toekomst

Het bewustzijn en de waardering voor duurzaamheid zijn nog niet bij iedereen doorgedrongen, en niet iedereen is bereid de kosten ervoor te dragen. Het is echter belangrijk om te realiseren dat duurzaamheid een investering is met een langetermijnperspectief. De experts van Drees & Sommer en het panel zijn het erover eens: om ook op de langere termijn toekomstbestendig en waardevast te zijn, is het niet voldoende is de wet- en regelgeving te volgen.

Wanneer je daarentegen vooruitloopt op de maatregelen en duurzaamheid vanaf het ontwerp in je vastgoed implementeert en daarbij uitgaat van het gebruik en de gebruikersbehoeften, dan draag je niet alleen bij aan de bescherming van het klimaat, maar creëer je vastgoed met economische waarde en sociale voordelen.

Met hun uitgebreide internationale en nationale kennis, ervaring en netwerk denken en werken de projectmanagers en consultants van Drees & Sommer en zustermaatschappij EPEA graag mee over innovatieve en duurzame oplossingen voor uiteenlopende vastgoed-, huisvestings- en duurzaamheidsopgaven, van initiatief tot en met realisatie, oplevering en beheer.

