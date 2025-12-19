Outlook 2026

Hoe Vastgoedpersoon van het jaar Matthijs Storm Wereldhave van de ondergang redde | Dit zijn de zes belangrijkste vastgoedtrends voor 2026 | Vastgoedspelers om in de gaten te houden | Deze vijf opvallende projecten mag je niet missen in 2026 | Waarom de rente de komende jaren stabiel blijft | Woningbeleggers zijn dol op Kopenhagen. Andersom groeit de twijfel | ...

